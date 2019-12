Predstavnici stanara, pripremite papire: ide novi natječaj za energetsku obnovu zgrada; Može se povući od 100.000 do 17 milijuna kuna po objektu, sufinancirat će se i liftovi, rampe, zeleni krovovi...

U prvom kvartalu sljedeće godine bit će raspisan novi poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, najavili su iz Ministarstva gradnje i prostornog uređenja. Iz Ministarstva poručuju da su osigurali 152 milijuna kuna s mogućnošću povećanja sredstava.

Nepovratnim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova sufinancirat će se kao i za prošli poziv 60 posto iznosa.

Za sada je za energetsku obnovu osigurano dosta manje sredstava u odnosu na prošli poziv, ali iz Ministarstva poručuju da je slično bilo u početku kad je prije tri godine bio raspisan natječaj.

Golemo opterećenje

Energetske obnove zgrada nekim su građanima donijele nesumnjiva poboljšanja, ali drugima su digle živce zbog poskupljenja i kašnjenja nekvalitetnih radova. No, iz Štromarova Ministarstva poručuju kako bi od sada trebalo krenuti nabolje.

Od voditeljice Službe za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada u Ministarstvu gradnje Katije Jaram doznali smo što se mijenja s novim pozivom, odnosno zašto je bolje što prije se prijaviti.

– Prošli poziv je bio privremenog karaktera, odbor koji je evaluirao prijedloge morao je prvo sagledati sve koji su pristigli, a onda pripremiti rang-listu prema postignutom broju bodova. To je značilo golemo opterećenje za sustav koji ionako ima manjkove u svojim administrativnim kapacitetima.

Posljedično je to uzrokovalo kašnjenja u odlukama o daljnjem financiranju i ugovaranju. Kako se u to vrijeme objavljivao poziv za energetsku obnovu zgrada za odgoj i obrazovanje, to je rezultiralo velikim priljevom projekata za energetsku obnovu, koji su se u isto vrijeme trebali provoditi.

Povećale su se cijene usluga i materijala, broj kvalitetnih radnika je smanjen njihovim odlaskom u inozemstvo. Sve skupa je rezultiralo kašnjenjem realizacije projekata – objašnjava nam Katija Jaram.

– Ljudi su dobili vrlo mali broj ponuda za svoje zgrade, koje su prelazile čak do 50 posto vrijednost nabave, pa su odustajali od nabave i pokušavali ponovno, što je rezultiralo brojnim kašnjenjima.

Kako bismo izbjegli takvu situaciju, odlučili smo raspisati trajni otvoreni poziv. To znači da je sada primat vrijeme, odnosno datum predaje. Uspješnim prijavama nepovratna sredstva dodjeljivala bi se vezano uz datum podnošenja putem novog informatičkog sustava E-fondovi.

Sve do iskorištenja ukupne financijske alokacije. Takvim sukcesivnim provođenjem izbjeglo bi se kašnjenje i zasićenje na građevinskom tržištu – nadaju se u Ministarstvu.

Na naše izravno pitanje je li bolje prijaviti se što prije, dobili smo potvrdan odgovor.

Krajnji rok

Iako je novi poziv najavljen kao trajan, postoji krajnji rok za predaju prijave za energetsku obnovu zgrada. To je 15. ožujka 2021. godine. Naime, do 2023. Ministarstvo regionalnog razvoja europskih fondova preko kojeg idu sredstva mora zatvoriti financiranje.

– Vjerujemo da će se sredstva potrošiti i prije, ali morali smo postaviti neki rok do kada se mogu slati prijave – napominje Jaram.

Kriteriji za sufinanciranje energetske obnove će se mijenjati, ali kakvi će biti još nije poznato. Zato natječaj za novi krug energetske obnove još nije raspisan.

Naime, u tijeku je javna rasprava o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova višestambenih zgrada”. Nacrt se nalazi na aplikaciji E-savjetovanje, a može se komentirati do 2. siječnja.

Posebna zanimljivost je što će se u sklopu projekta moći prijavljivati zeleni krovovi na krovnim terasama i zelene fasade. Za zeleni krov i zid sufinancirat će se do 450 kuna po četvornom metru.

Najniži iznos sufinanciranja energetske obnove koji zgrada može dobiti iznosi sto tisuća kuna, dok je najviši 17 milijuna kuna, što znači povećanje od 4 milijuna kuna za najskuplje projekte.

Važno je reći da se pod mjerama energetske obnove nalaze i sredstva za liftove i rampe. Ako prođu prijedlozi za novi poziv, zgrada bi za lift ili rampu mogla dobiti do 270 tisuća kuna nepovratnih sredstava.

Sredstva za provedbu projekata iz novog poziva za obnovu višestambenih zgrada moraju se iskoristiti najkasnije do četvrtog kvartala 2022. godine.•

Što je sa zamjenom prozora? Novi prijedlog pravilnika za energetsku obnovu na javnoj raspravi E-savjetovanja izazvao je primjedbe od kojih izdvajamo neke: "Šta je s refundacijom troškova zgradama koje su napravile svu dokumentaciju, ali iz nekih razloga nisu prošle na pozivu? Ukoliko iz nekog razloga ne prođe na natječaju iako je dokumentacija ispravna, zgradi se neće refundirati nastali troškovi. To nije pošteno. Ako je dokumentacija ispravna, TREBA je refundirati bez obzira što zgrada nije prošla na natječaju. To je bilo puno bolje realizirano na natječaju iz 2014. g. kada se posebno refundirao certifikat, posebno projekt, a posebno radovi." "Molim vas da točno definirate pojam 'gospodarska aktivnost' u 'Izjavi o primljenim potporama'. Imamo slučaj da su vlasnici nekretnine (stana) Središnji državni uredi, srednje škole, opća bolnica (županijska), državni zavodi te neke državne tvrtke. Ti stanovi su ili prazni ili su u najmu po netržišnim uvjetima (zaštićeni stanodavac ili zaposlenik) koji ne plaćaju tržišni najam stana. Što treba raditi u tim navedenim slučajevima?" "Nigdje nije navedeno je li se prihvatljivim troškovima smatraju zamjena prozora, vrata, prozirnih elemenata pročelja, toplinske izolacije podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacije (vidi točku 1 na str. 12 brošure koju ste nam podijelili na konferenciji)."