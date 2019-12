Dok SDP-ov predsjednički kandidat ne planira novac za financiranje kampanje skupljati na donatorskim večerama, predsjednica ih organizira četiri, a Miroslav Škoro u utorak je u jednom zagrebačkom restoranu organizirao ‘prvu i posljednju’ takvu večeru

”Hrvatska je članica Europske unije, ali je zemljopisno na njezinoj granici, stoga joj je potrebna stabilnost. To od njezina vodstva traži istančanu razboritost, sposobnost za dijalog i prokušanu državničku mudrost koja se neće poigravati nepromišljenim eksperimentima i hvaliti nerealnim obećanjima.”

Ne, ovo nije izrekla aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na nekom od svojih predizbornih skupova u utrci za Pantovčak, nego kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, na misnom slavlju za pokojnoga prvog predsjednika Hrvatske dr. Franju Tuđmana.

Je li u svojoj propovijedi kardinal Bozanić jasno stao na stranu aktualne predsjednice, mnogi naši sugovornici iz vrha Crkve uopće ne dvoje. Službene potvrde o tome, očekivano, nema, no jasan je smjer u kojem se komentiraju kardinalove riječi.

’Čitaju’ što žele čuti?

– Ta propovijed išla je u smjeru “tko ima uši, neka čuje”. Naglašeno je kako Hrvatskoj treba stabilnost te da nije spremna za eksperimente. A to je upravo ono što aktualna predsjednica u dosadašnjoj kampanji naglašava – kažu naši sugovornici.

Naime, Grabar-Kitarović dosad je više puta na pitanje o dvojici protukandidata odgovorila kako bi izbor Milanovića bio “povratak na staro”, a izbor Škore “jedan veliki eksperiment”.

Ipak, kardinalove riječi mnogi naši sugovornici ne doživljavaju kao stav velike većine biskupa i članova HBK.

– Mnogi iščitavaju iz brojnih kardinalovih riječi ono što žele čuti; kardinal koji je u dobrim odnosima sa strukturama moguće je tako i mislio. Biskupska konferencija vjerojatno će ići s pozivom vjernicima da izađu, no pitanje je kakva će biti reakcija s oltara pojedinih biskupa iz Dalmacije i Slavonije. Tu neće biti unisonog stava – uvjeravaju naši sugovornici.

U stožeru Grabar-Kitarović Bozanićevu propovijed shvatili su kao podršku njihovoj kandidatkinji za predsjednicu Republike, koja bi, kaže naš sugovornik, trebala njoj dati vjetar u leđa, a biračima HDZ-a koji dvoje za koga glasati – za nju ili za Škoru – razriješiti dileme.

– Vidljivo je da je kardinal Bozanić jasno upozorio na ljude koji nisu ono za što se predstavljaju te da su njihove aktivnosti i djelovanje populizam koji je problem za našu i za svjetsku politiku. Bozanić je dao indirektnu podršku Kolindi, svi smo to tako shvatili, jer među svim drugim kandidatima ona se jedina ne bavi populizmom – kaže naš sugovornik te dodaje kako će Bozanićeva podrška svakako dobro doći u završnici predsjedničke utrke u kojoj je svaki glas bitan.

Ipak, u HDZ-u su svjesni da podrška vrha Crkve ne mora biti presudna, jer postoje i niže strukture, ali i vjernici kojima Kolinda nije prvi izbor.

Drugi sugovornik iz HDZ-a, dobro upoznat s odnosima Crkve i vladajuće stranke, kaže da je istina da je Bozanić dao vrlo suptilnu podršku aktualnoj predsjednici za drugi mandat, jer je Kolinda Grabar-Kitarović njegovala u svom mandatu dobre odnose s Kaptolom, ali ipak kaže kako je jasno da u Crkvi ne misle svi tako.

– Crkva je u svakome vremenu na suptilan način davala podršku, pokojni kardinal Kuharić to je radio još manje suptilno, jer je smatrao da je to u interesu države. U svakom slučaju, to je izrazito pozitivan potez kardinala Bozanića, na toj su liniji i ostali mainstream biskupi, ali to ne znači da svi misle tako, posebno ne biskup Vlado Košić – kaže naš izvor iz HDZ-a.

Škorini nisu zabrinuti

U stožeru predsjedničkog kandidata Miroslava Škore kažu kako od biskupa jedino što očekuju jest da budu pravi vjerski vođe.

– Mi kao prvenstveno katolički tabor živimo u poniznosti i poslušnosti prema ocima biskupima, a od njih jedino što očekujemo jest da budu pravi vjerski vođe, da odgajaju narod u vjeri i onda će narod sam znati prepoznati tko zastupa te vrijednosti u političkoj areni – kaže Mate Mijić, direktor komunikacija predsjedničke kampanje Miroslava Škore.

Iz krugova bliskih Škori i katoličkim zajednicama može se čuti kako ih ne zabrinjavaju ove Bozanićeve poruke.

– Velika većina laičkih vjerničkih inicijativa je uz nas i oni su naši volonteri koji rade na terenu, pa se nemamo što zabrinjavati zbog toga – kaže naš sugovornik blizak Škori i tim vjerničkim zajednicama.