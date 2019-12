Smijenjeni ravnatelj bolnice rasplakao se pred novinarima: Njihove podvale služe njima na čast, ja bih sve opet radio isto. Nisam htio u stranku, nisam nikome lizao dupe...

Nakon što je jučer Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak smijenilo dugogodišnjeg ravnatelja doc. dr. Boru Nogala, a iz Grada je stigla usmena zabrana konferencije za medije i zabrana da dr. Nogalo daje izjave novinarima u krugu bolnice, zaposlenici bolnice su organizirali spontano okupljanje na koje su pozvali novinare, a smijenjeni ravnatelj će, kako su najavili, izjavu dati vani.

Nogalo se tijekom davanja izjave rasplakao pred novinarima.

- Ne mogu, ne znam kad sam u životu plakao, započeo je ganuti Nogalo, piše Jutarnji list.

- Dakle, 23 godine sam radio ovdje, mogu reći da sam izgradio sve i kome smeta taj naš uspjeh. Najveća smo klinika u državi, surađujemo sa sedam fakulteta. Kome to smeta čak i da sam kriv, a nisam kriv. Da ponovno živim, opet bih radio isto, njihove podvale njima služe na čast. Meni su podrška ovi ljudi koji tu rade. Trudio sam se biti pravedan, više mrkva nego batina. Ovo govorim iskreno, ne mogu sad ništa pametno, iskreno se obratio novinarima.

Optužio je članove Upravnog vijeća da su sve izmislili.

- Na upravnom vijeću su sve lagali, ali život teče dalje. Nisam htio u nikakvu stranku, nisam nikome lizao dupe, situacija je takva kakva je. Nakon 23 godine te samo smijene kao da nikad ništa nisi radio, pa ti onda impliciraju da nisi kriv, zato ću se boriti za svoj obraz, rekao je pa zaslužio pljesak okupljenih novinara i kolega sipred Dječje bolnice Srebrnjak.

- Zabranjuju demokraciju, iskrenost, to su odradili interesni lobiji, tim projektom će se netko drugi kititi, puno je nelogičnosti, budalaština, političke diktature, samovolje

Na pitanje zašto su ga smijenili, Nogalo je izjavio da je to zbog uspjeha.

- Sve se odigralo po principu blitzkriega. Teško je kada vidite kako se sve upravlja bolnicom i kada te politički smjene. Teško je reći hoće li biti dobro ili loše. Iako, ja sam uvijek optimističan. Na trenutke sam siguran da ključni ljudi, Bandić, Plenković, ministar Kujundžić, nisu ni znali što se događa'', rekao je Nogalo

- Netko vam govori što ste radili 2012., a bolnica nikad nije financijski nije bolje poslovala nego sada. Liječi djecu iz cijele Hrvatske, ne stvaram duge liste čekanja, stalno sam radio kontra sustaca, nisam htio potpisivati govore s HZZO-om jer su nepošteni. Inkriminira mi se sad to kao minus. Ova bolnica je primjer za Hrvatsku, za ovaj dio Europe.

Kao razlog smjene dugogodišnjeg ravnatelja naveli su proceduralne nepravilnosti u zapošljavanju liječnika u zadnjih sedam godina. Za svoju smjenu Nogalo proziva predsjednicu Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak Anu Stavljenić Rukavinu. Kao mogući povod navodi želju za preuzimanjem i kontrolom nad projektom Dječje bolnice Srebrnjak koja je u srpnju ove godine potpisala najveći infrastrukturni projekt iz zdravstva i znanosti u Hrvatskoj financiran iz strukturnih fondova EU, vrijednosti 60 milijuna eura.

Prije Nogalova obraćanja u krugu bolnice, novinarima su se u Plavom salon bolnice obratili vodeći ljudi bilnice na Srebrnjaku.

'Nama su zabranili pres konferenciju. Ovo nije presica, ovo shvatite kao spontano okupljanje. Ravnatelju je zabranjeno da daje izjave u krugu bolnice. Zabrana presice je došla usmeno iz gradskog ureda za zdravstvo', pojasnili su.

'Nije točno da u Hrvatskoj nema liječnika, a to što sustav ne funkcionira, to je nešto drugo, ali u to ne bih ulazio. Okupili smo se zbog istine i pravde. Ravnatelj nije napravio ništa pogrešno, njega njegovi djelatnici cijene, a znam da nema nikakvih nepravilnosti u ovoj bolnici', rečeno je na početku.

'I najveći zločinci dobiju priliku za pravnog zastupnika, a Nogalo to nije dobio'

'Težak je trenutak za hrvatsku demokraciju, demokraciju unutar EU čiji smo član... Kao član upravnog vijeća sam konsterniran razinom nepridržavanja zakonskih akata, demokratskih principa i svega što se ovdje odvilo. Cijela ova smjena potpuno je van zakonskih okvira. Ima više nepravilnosti u okviru nezakonite smjene, bio sam svjedok takvog postupka. Dva člana koji sudjeluju u radu Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak su glasali za podršku ravnatelju Nogalu, a tri člana, predstavnici Grada, glasali su za razrješenje. Iz dokumentacije se vidi da je cijeli proces započet u ponedjeljak. Nogalu nije dano primjereno vrijeme da se očituje niti pravno savjetuje kako bi odgovorio na objede. Važno je napomenuti da Ured za kontrolu grada Zagreba nije nadležno tijelo za kontrolu zdravstvenih ustanova. Nadležno tijelo je jedino Inspekcija Ministarstva zdravstva. Nakon savjetovanja s odvjetnicima, mi smo na temelju onoga što je Ured napisao zaključili da nema nikakvih protupravnih radnji i ničega što je ravnatelj provodio van svojih ovlasti, iako je rečeno da nije poštovana procedura itd. Važno je shvatiti da su oni na tu sjednicu došli sa već napisanim razrješenjem. Taj dokument je unaprijed pripremljen. Nemoguće je bilo da on pripremi pismeno očitovanje u takvom roku. Onemogućeno mu je i pravno zastupanje. Čak i najvećim zločincima je omogućeno pravno zastupanje, a njemu ne. I u samom dokumentu razrješenja postoje neistine i falsifikati. I to je vrlo provjerljivo. Protupravnih akata ima još, a sada je prekratko vrijeme da iznosimo sve detalje toga. Nevjerojatno je da u današnje vrijeme, nakon što su ljudi ginuli za ovu zemlju, da toliko godina nakon rata prisustvujem ovakvim događajima. U nevjerici sam da je moguće u današnje vrijeme ljude bez ikakvih pravnih konsekvenci smjenjuje sa dužnosti na kojima su pokazali svu kompetenciju u vođenju jedne ustanove, a ustanova je napredovala enormnim koracima pod vodstvom ravnatelja Nogala. Imali smo i državnu reviziju, inspekcije Ministarstva i HZZO-a i nisu pronađene nikakve nepravilnosti. To dovoljno govori...', rekao je predstavnik stručnog vjeća u upravnom vijeću bolnice profesor Davor Plavec.

'Ovo je od interesa i za EU'

O svemu se oglasila i zamjenica ravnatelja prof.Turkalj, koja je govorila o velikom projektu koji je bolnica potpisala ljetos te istaknula da je smjenom ravnatelja Nogala sada i provedba tog projekta ugrožena

'Problem razrješenja se reflektira i na provedbu velikog projekta koji se financira iz EU fondova, vrijednost kojeg je cca 60 milijuna eura i za koji smo nakon dugogodišnjih priprema i borbe konačno potpisali u srpnju ove godine. Potpisan je uz podršku Vlade i projekt je službeno počeo živjeti. Nažalost, na tom projektu sve ove godine se doista bez podrške ravnatelja i njegove aktivne participacije, on sigurno ne bi opstao. On je ključna osoba za provedbu ovog projekta. Cijeli problem u provedbi se počeo javljati kada je Gradski ured za javnu nabavu htio preuzeti kontrolu... Bolnica je potpisnik ovog projekta, Grad nije niti partner na ovom projektu. Čini se da se cijela priča hoće potpuno preuzeti i na taj način ovaj projekt ugroziti. Stiče se dojam da je ova smjena ravnatelja iskonstruirana da se ugrozi projekt vrijednosti 60 milijuna eura. Nije vrijednost samo u novcima, taj projekt daje mogućnost zapošljavanja mladih ljudi, znanstvenika, svrstava hrvatsku istraživačku strukturu i medicinu na europsku razinu, otvara mogućnosti za poboljšanje zdravstvene skrbi djece... Sigurno ćemo obavijestiti o ugrozi ovog projekta i ekipu u Bruxellesu. Ovo je od interesa i za EU', zaključila je Turkalj.

'Iza njega stoje svi djelatnici ove kuće'

Za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Upravno vijeće imenovalo je liječnicu dr. Lanu Tambić Bukovac, koja je tu funkciju odbila.

'Imam potrebu izraziti punu podršku našem ravnatelju docentu Nogalu. Kao moralni čin sam odbila i ponuđenu funkciju v.d. ravnatelja bolnice. Ono što se ravnatelju stavlja na teret je neargumentirano, pravno neutemeljeno, postoje dokazi protiv toga. Iza njega stoje svi djelatnici ove kuće', zaključila je i pojasnila kako je sada Upravno vijeće vršitelj dužnosti ravnatelja bolnice.

'80.000 kvadrata zemljišta u podsljemenskoj zoni je u vlasništvu ove bolnice. Mi smo imali idjeu kako to zemljište dovesti u funkciju, objekte lječilišta u Brestovcu ponovno staviti u funkciju. To je svaki put stopirano i rečeno da će čekati neke druge investicijske fondove. Možda je i to jedan od razloga da se kontrola nad tim vlasništvom još dodatno uspostavi. Ravnatelj se očito nije uklapao u garnituru ljudi koja poslušno izvršava sve što mu kaže, vjerojatno je to jedan od razloga za smjenu', dodala je zamjenica ravnatelja Turkalj.

Na kraju je profesor Plavec dodao da će se za ovaj slučaj boriti na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

'Sud u Strasbourgu je tu ako naše pravne institucije zbog nekih pritisaka neće biti voljne rješavati ovu situaciju.'