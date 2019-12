Bizaran moment u saboru, pred članovima DIP-a pojavio se neočekivan kandidat sa samo jednim potpisom - svojim: predstavlja se kao Kralj svih Hrvata Svijeta u Sjeni

U utorak u večernjim satima u Hrvatskom saboru, u prostoriji u kojoj je Državno izborno povjerenstvo (DIP) zaprimalo kandidature za predsjednika Republike, pojavio se Slobodan Midžić. On je u konačnici osvanuo na popisu ljudi koji su predali predsjedničku kandidaturu, no za sada se samo za njega sa sigurnošću može reći da ona nije valjana s obzirom da sadrži samo jedan potpis podrške, i to onaj Midžićev, piše Jutarnji list.

Trenutak u kojem je došao pred članove DIP-a bio je krajnje bizaran. Dok je predavao dio dokumentacije, Midžić je ustvrdio da je on 'predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine'.

- Ja sam vam službena osoba! '85. godine u Karlovcu prosto su me natjerali da to budem. Ja sam osoba koja je pokrenula reformu u Jugoslaviji, Hrvatskoj i Bosni, izjavio je Midžić pred pomalo zbunjenim članovima DIP-a, od kojih su se neki jedva susprezali da ne prasnu u smijeh.

- Pokušaji da se to raspetlja i razriješi... Hvala Bogu da mene kao delegata mogu riješiti, mogu me ubiti!, rekao je pa uzeo neki papir i počeo ga pokazivati.

- Ovo je samo uvodni dio dokumenta kojeg sam proslijedio, ja mislim 21. 11. 1990., jako je zgodan, prije svega za Bosnu, za one u Bosni, Muslimane, koji su odgovorni, a onda i za sve na prostoru Jugoslavije i agencijama čitavog svijeta, konfuzno je nastavio Midžić.

U tom ga je trenutku potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić Križanić odlučila prekinuti.

- Vi ćete nama dati papire koje smatrate da nam trebate dati..., započela je, na što je on spremno dodao: - Tako je!

- A mi ćemo onda odlučiti o kandidaturi, zaključila je potpredsjednica DIP-a, a Midžić se složio: - Tako je, bravo!

Fabijančić Križanić je nakon isteka roka za predaju kandidatura za Hinu potvrdila da od njih 12 jedna, tj. Midžićeva, nije s potrebnih 10 tisuća potpisa.

- Jedna nije s potpisima, ali je zaprimljena, jer je predan prijedlog na obrascu, rekla je Fabijančić-Križanić.

Ovo nije bila Midžićeva prva ovakva egzibicija. Kako je nedavno pisao portal 100posto, on je 2014. godine DIP-u predao nevaljane potpise, tj. umjesto njih predao je CD i kazao da se na njemu nalazi oko pola milijuna potpisa, no nije priložio posebni bankovni račun za potrebe kampanje zbog čega je umalo zaradio i novčanu kaznu.

On se 'kandidirao' i 2009. kada je DIP-u predao listić bez ijednog potpisa. Tada je tvrdio da mu ne treba jer 'predstavlja SFR Jugoslaviju koja ne priznaje Hrvatsku' i jer se ne kandidira za predsjednika Hrvatske već za predsjednika EU.

Također, 2003. godine je na parlamentarnim izborima predao kandidacijsku listu Saveza komunista, no ona je proglašena nevažećom, a pokušao se kandidirati i na predsjedničkim izborima početkom 2005. godine.

Midžić se na Facebooku, inače, predstavlja kao 'Kralj svih Hrvata Svijeta u Sjeni, od 1993. do 2993.' Navodi da je rodom iz Male Kladuše, a da je po obrazovanju inženjer elektrotehnike.