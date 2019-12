U ljeto prošle godine, prije nego što će poći na godišnji odmor, Vlada RH donijela je zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Govoreći o cilju – “učinkovitoj, brzoj, jednostavnoj i transparentnoj javnoj upravi” – premijer Andrej Plenković naciji je poručio:

– To će biti ozbiljna i kvalitetna reforma koja će dovesti do racionalizacije državne uprave i tijela s javnim ovlastima na korist hrvatskih građana i imati i određene financijske uštede.

Na popisu ukinutih našla se i Agencija za regionalni razvoj (ARR), koja se trebala pripojiti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU-a (MRRFEU). Ona je formalno i prestala postojati 1. siječnja ove godine, ali je problem ispao što je od tada prošlo punih jedanaest mjeseci a da MRRFEU nije bio u stanju donijeti uredbu kojom bi na nova radna mjesta bilo raspoređeno devedeset i nešto zaposlenika Agencije. Uredno su nastavili primati prijašnje plaće, čak i s nešto većim koeficijentima i posljedično debljim buštama negoli ih za iste poslove imaju kolege iz Ministarstva.

Ovih dana smo službeno pokušali doznati što se događa sa zaposlenicima spomenute agencije. Upit smo još u prošli utorak poslali glasnogovornici MRRFEU-a, ali do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor.

I dok ga čekamo, do nas su dospjeli dokumenti koji ponajbolje svjedoče o razini nekompetentnosti i nemara koji je vlada(o) na objema adresama, znači i u Agenciji i u Ministarstvu, kada su u pitanju fondovi EU-a, projekti koji su se pisali i u konačnici povlačenje novca. Radi se konkretno o programima prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija i Hrvatska – Bosna i Hercegovina

– Crna Gora, gdje se MRRFEU u ime RH obvezao izgraditi 64 megavata novih kapaciteta obnovljivih izvora energije. Za to su predvidjeli iznos od 6,7 milijuna eura, iako svatko iole upućeniji zna da bi za toliko kapaciteta trebao višestruko veći iznos, koji se penje i na više od 100 milijuna eura, uračunavši tehnologiju i sve pripadajuće troškove izgradnje novih postrojenja.

Izrada programa počela je u mandatu Branka Grčića. Sve je to potrajalo nekoliko godina, da bi ih konačno 24. kolovoza 2015. godine odobrila Europska komisija.

Ubrzo Ministarstvo preuzima HDZ-ova ekipa na čelu s Tomislavom Tolušićem, a njega za nešto manje od godinu dana nasljeđuje Gabrijela Žalac. Da nešto s brojkama iz Grčićeva mandata ne štima, nije im bilo čudno nakon što su u prvom pozivu u ljeto 2016. prijavitelji, umjesto očekivanih 64, ponudili izgradnju samo nekoliko megavata novih kapaciteta obnovljivih izvora energije. Ljudima u ARR.u je nakon toga trebalo gotovo godinu dana da pregledaju projektne prijedloge i sklope prve ugovore za njihovu provedbu.

– Nova potvrda o potpuno promašenim procjenama – govori nam naš izvor, inače dobro upućen u zbivanja u oba ova tijela – stigla je tijekom izrade programa na polovini provedbe projekata koji su ugovoreni u prvom pozivu (natječaju), odnosno tijekom posljednjeg kvartala 2017. godine. Iz zaprimljenih izvješća o provedbi projekata postalo je jasno da je u opasnosti ostvarenje zacrtanih i ugovorenih megavata, pa je krenulo ludilo.

S obzirom da su i dalje vjerovali u ostvarivost svojih 64 megavata, a radilo se o kraju 2017. godine, “stručnjaci” MRRFEU-a i ARR-a ustrajavali su u traženju krivca negdje drugdje, pa su tako došli do zaključka da je problem u prijaviteljima koji se iz tko zna kojeg razloga ne javljaju i ne nude projekte s megavatima.

Zato su početkom 2018. godine organizirane radionice kako bi se potaknulo prijavitelje da predlažu projekte s megavatima. Na tim radionicama su i objavljeni podaci koji govore da od ostvarenja cilja neće biti ništa. Sve to vrijeme stvarni stručnjaci nisu mogli doći sebi vidjevši kakvi sve diletanti rade regionalni razvoj i bacaju milijune naših eura u kanalizaciju a da toga i nisu svjesni. Uhljebi tvrdoglavo nisu željeli ni pomisliti da su oni zapravo potpuno krivo isprogramirali svoje programe.

– Vrhunac nastupa 2018. godine, kada se prvi put počinju opravdavati decimalnim zarezom, odnosno da je, umjesto 64, u dokumentaciji trebalo stajati 6,4 MW. To bi i pilo vodu kada bi se radilo o procesu izrade programa koji je trajao nekoliko tjedana. Međutim, ovdje se radi o višegodišnjem radu i beskonačno puno iščitavanja, korigiranja i podešavanja u kojima je bilo uključeno više ljudi i organizacija, pa i tijela Europske komisije, ali i vanjski preskupo plaćeni takozvani “konzultanti” i “eksperti”, što u svakom slučaju mističnije zvuči od “savjetnici” i “stručnjaci” – upozorava naš sugovornik.

Iako su pustili priču o tipfeleru, u ARR-u su i dalje potiho vjerovali da je famoznih 64 MW ostvarivo, samo treba negdje pronaći još malo novca. I tada dolaze do ideje da iz jednog drugog programa, onog koji je između Hrvatske – BiH – Crne Gore predviđao oživljavanje jadranskog zaleđa, a izradila su ga tri ministarstva turizma i trebao je potezu od Like do Ulcinja udahnuti život i zaustaviti iseljavanje, uzmu nekoliko milijuna eura i prenamijene ih u toliko željenih, ali očito nedostižnih 64 megavata obnovljivih izvora.

– Krajem 2018., na polovini provedbe ugovorenih projekata iz prvog natječaja prekograničnih programa, uhljebi iz Agencije doživjeli su iznenađenje. Objavljen je, naime, dokument koji kaže da je do tada u četiri projekta programa Hrvatska – BiH – Crna Gora bila ugovorena izgradnja samo 1,56 od predviđenih 32 MW novih kapaciteta obnovljivih izvora energije. Na stranicama programa bio je objavljen dokument u okviru kojeg su prikazani do tada ostvareni rezultati, ali je u međuvremenu on postao nedostupan.

Srećom, neki su ga sačuvali i spremali, pa ova priča neće ostati skrivena od očiju javnosti.

Dakle, za 1,56 MW potrošeno je 4,98 milijuna eura! Koliko novca bi onda bilo potrebno za dobiti 32 MW? Čak 102,15 milijuna eura, što znači da bi, uz istu učinkovitost, za 64 MW bilo potrebno nevjerojatnih 204,3 milijuna eura, a ne predviđenih 6,7 milijuna eura – kalkulira uz nevjericu naš izvor.

Također upozorava da su u aferi “megavati” svoj doprinos dali i bruxelleski činovnici. Ne samo da su čitavo vrijeme bili upoznati s problematikom, nego su i u nekoliko navrata slali komentare na tekstove programa, ali nikad im megavati nisu bili upitni. Više-manje ista ekipa, upozorava, programirat će financijsko razdoblje 2021. – 2028. godine.

– Kako je sve ovo nezgodno i za samu Europsku komisiju, vjerojatno se ne moramo bojati financijskih kazni, što bi u normalnoj situaciji sigurno uslijedilo, ali najveća šteta za nas nije to. Najveća šteta je da diletanti koji su to napravili neće dobiti otkaz, da će to i dalje raditi i nanositi štetu – ogorčen je naš sugovornik.