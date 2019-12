Učitelji su pokrenuli lavinu, a cijeli javni sektor već najavljuje nove akcije.

Sindikat policije, kako danas piše Jutarnji, šalje obavijesti ambasadama o bijelom štrajku za Božić. Zahtjevi medicinskih sestara, liječnika, carinika, pravosudnih policajaca i drugih već su na stolu, a sindikati redom pripremaju aktivnosti kojima će na Vladu vršiti pritiske.

Novi val bunta za očekivati je nakon Nove godine i drugog kruga predsjedničkih izbora.

Začarani krug

U štrajk su krenuli i radnici Đure Đakovića iz Slavonskog Broda jer nisu dobili plaću za listopad, a račun poduzeća je blokiran. Uz to, nije poznat ni način finaciranja nastavka proizvodnje, a Uprava Specijalnih vozila i Grupacije Đuro Đaković podnijela je ostavke.

Radnici Đure Đakovića štrajkali su od 24. listopada do 11. studenoga zbog neisplate plaće za rujan, jer je račun grupe bio blokiran od 30. listopada do 8. studenoga. Nakon deblokade računa i nakon što su svim radnicima isplaćene plaće, radnici su 12. studenoga prekinuli štrajk i nastavili raditi. No 14. studenoga, poslovni računi Đure Đaković grupe ponovno su blokirani i radnicima nisu isplaćene plaće za listopad.

U utorak ujutro i Sindikat nenastavnog osoblja u školama najavljuje štrajk.

Hrvatski se narod se, čini se, napokon probudio! Je li i spreman izdržati sve to? Može li narod poništiti štetne Zakone?

Sutra novi prosvjed

Već sutra, u srijedu očekuje nas novi prosvjed...

- Zvala sam Ministarstvo da pitam za struju koja nam treba za razglas u srijedu. Kaže gospođa "vojska spremna" Naravno da je spremna, ne sumnjajte u snagu roditelja. Što smo sve prošli u životu ovo nam je 'pis of kejk'. Imamo i bubnjeve, ali struju još nemamo...

Ako nam ne daju svoju struju ići ćemo od kuće do kuće jer upravo obični ljudi su nam uvijek pomagali - kaže Sabina Lončar, predsjednica zagrebačke udruge Sjena koja za 04. prosinca najavljuje prosvjed roditelja-njegovatelja, i to u 10 sati ujutro ispred Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Dva mjeseca nakon prvog prosvjeda, roditelji-njegovatelji teško bolesne djece opet idu u prosvjed.

Iznemogli, psihički i fizički

'Živimo na rubu siromaštva, s bijednim iznosom naknade od 2500 kuna. Tako su ugrožena i djeca s invaliditetom o kojoj danonoćno brinemo', poručuju roditelji.

A, ako dijete izgube, ostaju bez ikakve naknade, pri čemu su i sami često psihički i fizički iznemogli.

- Do sada Ministarstvo nije ponudilo niti jedno rješenje za brojne probleme, a na koje upozoravamo godinama. Prisiljeni smo opet zajedno sa svojom djecom i osobama s invaliditetom izaći na ulicu u nadi da ćemo na taj način potaknuti Ministarstvo da iznađe rješenja koja će našim obiteljima koliko - toliko olakšati živote.

24/7

Naime, situacija je neodrživa i neprihvatljiva zbog činjenice da velika većina njegovatelja živi u socijalnoj izolaciji, na rubu siromaštva i egzistencijalno su ugroženi. Samim time egzistencijalno su ugrožena i djeca s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom nad kojima u svojstvu njegovatelja svakodnevno cjelodnevno brinemo i skrbimo.

Mnogi roditelji su narušenog tjelesnog i psihičkog zdravlja zbog izostanka sustavne podrške. Roditelji njegovatelji i njegovatelji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama trenutno životare sa sramotnim iznosom od svega 2 500 kuna s čime su primorani pokrivati osnovne životne potrebe i specifične potrebe osobe koju njeguju - kaže Lončar.

S obzirom da je ta naknada socijalna naknada, njegovatelji nisu kreditno sposobni, stoga često nemaju mogućnosti pokriti troškove prilagodbe stambenog prostora za osobu s invaliditetom te nisu u mogućnosti aplicirati na stambene poticaje i stambene kredite kako bi svojoj obitelji osigurali krov nad glavom.

Ne možemo biti bolesni?

Naše su obitelji stavljene u kategoriju socijalnih slučajeva samo zato što u obitelji imamo dijete s teškoćama/osobu s invaliditetom.

Ovim putem želimo istaknuti i nemogućnost korištenja bolovanja u slučaju bolesti roditelja njegovatelja i njegovatelja obzirom da nas nema tko zamijeniti, odnosno u takvim situacijama Zakon predviđa smještaj djeteta/osobe s invaliditetom u instituciju, dodaje.

Bivša nam je ministrica Nada Murganić obećavala zakonske izmjene prema kojima bi im naknada ostajala i šest mjeseci nakon smrti djeteta, no do danas obećanje nisu ispunili.

- Važno je da novca ima za plaće ministrima i šest mjeseci nakon što to prestanu biti. Ono što je njima luksuz, nama je goli život - zaključuje naša sugovornica.

Udruge diljem zemlje kao i sindikalni čelnici svoje su kazali, preostaje tek vidjeti kako će Vlada na sve to reagirati...

Danas je važan dan Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a u fokusu je osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti. Ujedinjeni narodi su 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, a Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.