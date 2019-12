Do večeri bi mjestimice moglo napadati i do 20 cm snijega, temperature se spuštaju i do -10 stupnjeva; Evo kakvo nas vrijeme očekuje u Dalmaciji

U ponedjeljak će biti oblačno i kišovito, osobito na Jadranu i vjetrovito - većinom uz jugo, a navečer na sjevernom dijelu i buru! U mnogim će krajevima poslijepodne padati i snijeg, ponajviše u gorju, gdje ga do večeri mjestimice može pasti i više od 20 cm. Premda su zimske službe spremne - ne morate li - na put najbolje ne krećite, posebice ne kroz gorsku Hrvatsku, upozoravaju meteorolozi HRT-a.



Sredinom tjedna očekuje nas uglavnom još hladnije vrijeme, posebice na kopnu, gdje će jutarnja temperatura u mnogim mjestima biti oko -5 °C, a u gorju ponegdje vjerojatno i oko -10 °C.

Magla će u nizinama kopnene Hrvatske biti česta, mjestimice i dugotrajna, dok će sunčano prevladavati u gorju i na Jadranu, gdje će bura oslabjeti, pa će u četvrtak poslijepodnevna temperatura biti u porastu.



Od petka ponovno diljem Hrvatske oblačnije, ali i toplije, uz jugo i jugozapadnjak, te uz povremenu kišu uglavnom na Jadranu i područjima uz njega.



Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.



U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti većinom oblačno s kišom, a od sredine dana u zapadnoj Slavoniji mjestimice susnježicom i sijegom. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 3 °C, najviša dnevna između 6 i 8 °C, poslijepodne u osjetnom padu.



U središnjoj Hrvatskoj oblačno, u početku s kišom, a sredinom dana, uz osjetan pad temperature zraka, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponegdje može biti i obilnije oborine. Temperatura malo niža nego na istoku.



Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno s kišom, a u gorju uz pad temperature zraka i snijegom, ponegdje moguće i višim od 20 centimetara. Na sjevernom Jadranu može biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, koje će potkraj dana okrenuti na buru.



U Dalmaciji promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru i olujno, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura od 4 do 6 °C, uz obalu između 11 i 13 °C, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 18 °C, u unutrašnjosti malo niža.



Podjednaka će temperatura zraka biti i na jugu Hrvatske, uz promjenljivo vrijeme s kišom, pa i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo."



U utorak razvedravanje i bura, pa sredinom tjedna dosta hladno, ali opet ide jugo



"U utorak u unutrašnjosti smirivanje i djelomično razvedravanje, a od srijede barem djelomice sunčano, ujutro s mrazom i mjestimičnom maglom, osobito sredinom tjedna.



Na Jadranu u utorak djelomice sunčano, na jugu još ujutro uz malo kiše. U srijedu i četvrtak barem djelomice sunčano. U petak i subotu promjenljivo, povremeno s kišom. U utorak će puhati jaka, mjestimice i olujna bura, koja će u srijedu oslabjeti, a prema kraju tjedna okrenuti na jugo i jugozapadnjak.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.