Ribić otkrio kada kreću novi pregovori s Vladom i hoće li sindikati opet na referendum: To je logika situacije, mi znamo što nam je raditi...

Učitelji će i danas štrajkati, a kada će učenici ponovno sjesti u školske klupe, najvjerojatnije će se doznati nakon još jednog sastanka premijera Andreja Plenkovića s vođama obrazovnih sindikata koji će se održati u ponedjeljak u ranim poslijepodnevnim satima, piše Jutarnji list.



Konačno rješenje spora Vlade i školskih sindikata nije se pronašlo niti nakon nedjeljnog, trećeg maratonskog pregovora, koji je trajao više od šest sati.

No, prema našim informacijama, iz pat pozicije u kojoj je Vlada nudila povećanje učiteljskih plaća isključivo kroz dodatke na plaće (od četiri do maksimalno pet posto u idućih 12 mjeseci), a učitelji uporno inzistirali na povećanju kroz 6,11 posto veće koeficijente, u nedjelju je učinjen veliki korak prema konačnom rješenju.

Novu rundu pregovora jutros je u programu N1 televizije komentirao čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.

"Sindikat hrvatskih učitelja i sindikat srednjih škola će danas imati sastanke svojih središnjih sindikalno-političkih tijela i oni će donijeti odluku o ponudi. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja će o tome raspravljati na Vijeću. Neće se odlučivati više na referendumu svih članova jer je referendum sve rekao. Ne moramo ići na referendum. Nema nikakvog razloga ponovno, jer bi to produljilo štrajk", rekao je Ribić.

"To nije bio uvjet Vlade, već je to logika situacije. Mi znamo što nam je raditi jer nam je to referendum rekao", dodaje.

Nova runda pregovora počinje u 14.30h, otkrio je Ribić.