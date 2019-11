Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

PROJEKT SUŽIVOTA S PRIRODOM Blaca na Braču - Raj koji će sam proizvoditi struju, vodu, hranu...

- Zadatak je bio izgraditi pet obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) na deset hektara poljoprivrednog zemljišta. Željeli smo da bude samodostatna, a ujedno smo htjeli u sve uklopiti krajolik i pogled koji se prostire s ovog strmog terena...

HAKOM PRESUDIO Tele-tvrtke više ne smiju maltretirati korisnike

Prije nekoliko dana HAKOM je donio rješenje kojim se operatoru A1 zabranjuje nagovarati korisnike koji su u fazi raskida ugovora i žele prijeći drugome davatelju usluge.

MJEŠTANI I REPORTERI ČEKAJU FORMULU 1 Di će Ferararijevi konjići nego u Konjevrate

- A misto dobro zvuči i na engleskom – Horseseback! Ma mi smo vam idealni za autodrom!

JOŠ TRI DANA PRIJAVA ZA TVRTKE DO PET GODINA STAROSTI Pobjednik ST-ringa dobiva sto tisuća kuna!

Svjetski poznato natjecanje ‘Get in the Ring’, koje je pokrenula nizozemska zaklada s ciljem spajanja inovatora s investitorima, odnosno povezivanja talenta, stručnosti i kapitala, vraća se u Hrvatsku, i to u Split, 12. prosinca.

IVAN MRVOŠ ODRASTAO JE I JOŠ UVIJEK ODRASTA VODEĆI TVRTKU KOJA JE POSTALA IME NA GLOBALNOM TRŽIŠTU Politika? A ne, to mi ne treba u životu!

- Po nekim svojim mini istupima shvatio sam da nema ništa od toga, već je to samo gubljenje vremena i energije, a oboje koštaju jako puno po jedinci jednog sata.

VODITELJ KULTNE EMISIJE NA RADIO DALMACIJI KOJU VIŠE NEĆEMO SLUŠATI SRIJEDOM OD 20 SATI Damir Duplančić: Otpisali su me zbog 'Otpisanih'!

- Ja sam vam pa’ jer sam tija pustit glazbu iz te serije i recitacije pionirske zakletve. Najlakše mi je bilo izbacit te dvije stvari, ali sam ostao dosljedan sebi. Ne pada mi na pamet skidat gaće...