Klinički bolnički centar Osijek obitelji s đakovačkog područja mora platiti 650.000 kuna odštete zbog smrti bebe 2014. godine. Prvostupanjska je to presuda Općinskog suda Osijek. Osječka bolnica roditeljima mora isplatiti po 250.000 kuna te za dvoje djece po 75.000 kuna, sve s kamatama od 3. listopada 2017. pa do isplate. KBC mora obitelji isplatiti i 79.807,50 kuna, s kamatama, za parnične troškove, u roku od 15 dana, piše Glas Slavonije.

Majka je smatrala, a sud i potvrdio, da je osječka bolnica odgovorna za smrt novorođenčeta zbog grubog liječničkog propusta. Osječki je sud na temelju nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka utvrdio kako je kod tužiteljice došlo do smrti djeteta u maternici tijekom porođaja u 38. tjednu trudnoće. Vještak je ustvrdio da se 20. studenoga 2014. godine trudna Slavonka javila dežurnoj sestri zbog "progredirajućih bolnih trudova" za koje navodi kako traju od večeri 19. studenoga.

Sestri je rekla da su trudovi oko ponoći postali jaki uz povraćanje, međutim, dežurna sestra ne poduzima ništa. Potom je trudnica u nekoliko navrata ponovno tražila pomoć i tek na njezino inzistiranje sestra poziva dežurnog liječnika. U preslici bolničke povijesti nalazi se rukom napisan zapis u 3 sata u kojem stoji da žena ima trudove na 5 minuta uz uredno kucanje djetetova srca, te se upućuje u rađaonicu. Vještak je utvrdio da se nigdje u određenom razdoblju prije odlaska u rađaonicu ne spominje kardiotokografski (CTG) zapis, a taj je podatak iznimno važan s obzirom na to da proces pripreme rodilje za porođaj traje izvjesno vrijeme. Naime, bez CTG zapisa nema mogućnosti adekvatnog nadzora stanja ploda pri porođaju.

U konačnici, kako piše Glas Slavonije, kada je rodilja ušla u rađaonicu u 4.20, CTG nalaz pokazao je temeljnu frekvenciju fetalnog otkucaja srca 90 - 100 u minuti, a normalna je u porodu 120 - 160 otkucaja. Prema dokumentaciji očito je bio odmah pozvan drugi liječnik koji ponovno opisuje isti nalaz CTG-a te dodaje "da su trudovi jaki, da je prokinut vodenjak, te je dobivena uredna plodna voda".

Pet minuta kasnije isti liječnik zbog usporenih otkucaja srca bebe na CTG-u (90/min) i hipertonusa odlučuje se za hitan carski rez. Na hitnom carskom rezu započetom u 4.50 sati pronađeno je mrtvo muško novorođenče 3020 grama teško i 48 centimetara dugačko te je konstatirano kako se radilo o masovnoj abrupciji (prijevremenom odljuštenju) posteljice. Obilno unutrašnje krvarenje u žene koja je na kraju završila na carskom rezu dovelo je do znatnog gubitka krvi i posteljične jake anemije.

"Nalaz patohistološke analize posteljice te obdukcije ploda nedvosmisleno po vještaku sugerira kako je do smrti fetusa došlo zbog masivnog krvarenja nastalog kao posljedica prijevremenog odljuštenja normalno smještene posteljice. Takvo krvarenje direktno ugrožava majku i plod, a izostanak krvne perfuzije kroz prijevremeno odljuštenu posteljicu dovodi do posljedične smrti djeteta. Slijedom navedenog, vještak zaključuje da je u liječenju tužiteljice došlo do grube nepažnje i neprepoznavanja simptoma ugroze tužiteljice i tada još nerođenog djeteta, što je rezultiralo smrću djeteta i ozbiljnom zdravstvenom i životnom ugrozom tužiteljice. Shodno tome po zaključku vještaka nisu poduzete pravovremene mjere kojima bi se spasio život nerođenog djeteta i spriječila ugroza za zdravlje i život tužiteljice", stoji u obrazloženju presude osječkog Općinskog suda.

Prema mišljenju vještaka, iz medicinske je dokumentacije vidljivo, ali ne i objašnjivo, da je izostala pravovremena i osobito potrebna pojačana pažnja kompletnog perinatalnog dežurnog tima te pravodobna primjena dostupnih, jednostavnih i neinvazivnih metoda nadzora zdravstvenog stanja majke i nerođenog djeteta. Propustilo se, smatra vještak, reagirati pravovremeno i na vrijeme dovršiti trudnoću carskim rezom. Vještak objašnjava da je trebalo reagirati već na znakove prvih jačih trudova na koje se tužiteljica žalila medicinskoj sestri.

Iz Kliničkog bolničkog centra Osijek za Glas Slavonije nisu htjeli komentirati nepravomoćnu presudu, no istaknuli su kako je sadašnja uprava KBC-a Osijek preuzela odgovornost za vođenje bolnice 3. svibnja 2016. te da su poduzete sve mjere za unaprjeđivanje i promicanje pružanja kvalitete zdravstvene zaštite, kako bi se neželjeni događaji sveli na minimum.