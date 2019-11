19:06 - Završio je sastanak sindikata i Vlade u Banskim dvorima. Trajao je više od dva sata. Kako se sada čini, nije došlo do dogovora. Traže se rješenja koja bi već u ponedjeljak okončala štrajk, javlja N1, no ministrica Divjak nije htjela govoriti detaljnije o tome.

'Ja sam zagovarala brza rješenja koja će već u pon zaustaviti štrajk, svi imaju razumijevanja da to treba završiti brzo ali ovaj razgovor će se još nastaviti. Bit će poziv oko toga', rekla je ministrica Blaženka Divjak na odlasku sa sastanka na pitanje novinara o tome kada je nastavak pregovora.

'Mi smo danas predsjedniku Vlade prenijeli rezultate izjašnjavanja, poruke zaposlenih u sustavu obrazovanja, poruke tijela sindikata, i način na koji možemo riješiti ovaj problem. Dugo smo razgovarali, i o nematerijalnim pravima. Najvažnije je bilo pitanje rješavanja koeficijenta složenosti poslova. Mi smo puno razgovarali, bilo je puno puta izrečena riječ koeficijent, završili smo razgovore na način da Vlada jasno zna naše stavove, i da ćemo od Vlade dobiti odgovor.

Vlada je na potezu, mi smo obavijestili premijera, najkasniji je trenutak kad nas može pozvati i reći da su našli rješenje koje će biti prihvatljivo sindikatima, a tada mi možemo odmah prekinuti štrajk.

Ja sam siguran da Vlada razumije situaciju, ona nije lagana nikome. Ali mi smo spremni boriti se do kraja za svoje zahtjeve', rekao je Branimir Mihalinec, no nije htio odgovoriti na pitanje što im je premijer konkretno ponudio. Rekao je tek da se premijer složio da akcijski plan treba donijeti, javlja Jutarnji.

Novinarima se obratila i Sanja Šprem.

'Ne želim govoriti o zadovoljstvu, ja ću biti zadovoljna kad se usvoji ono što mi želimo, a to su koeficijenti složenosti poslova. Razgovarali smo o koeficijentima tri sata. Stavili smo na stol zahtjeve ljudi koji su se s 95 posto izjasnili da žele upravo to. Naravno, upoznali smo premijera sa svim problemima u sustavu obrazovanja. Zaposlene muči čitav niz problema. Čuli ste i sami na prosvjedu. Važno je svim problemima pristupiti ozbiljno. Razgovarali smo o koeficijentima, o problemima koji ljude muče u sustavu obrazovanja. Sadašnja ponuda otpada, naravno, pa 95 posto ljudi je reklo da žele koeficijente. Vjerujem da je premijer shvatio da sindikati čvrsto stoje na poziciji. Štrajk ide dalje', zaključila je Šprem.

Upitana o tome hoće li štrajk biti plaćen, Šprem kaže da o tome nisu razgovarali:

'Premijer donosi odluku i nadam se da će u vidu dobre volje i rješavanja problema štrajk biti plaćen. Novi sastanak nije još dogovoren, rekla je Šprem i dodala: 'Ako treba i sutra i prekosutra, bilo kada'.

Frka Petešić: Među sindikatima postoji određeno nejedinstvo

Predstojnik Ureda premijera, Zvonimir Frka Petešić, nakon trosatnog sastanka sa sindikatima u Vladi izašao je pred novinare.

"Danas smo imali sastanak sa predstavnicima sindikata koji su nas izvijestili o rezultatu izjašnjavanja djelatnika u sustavu obrazovanja u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Nama je najvažnije bilo na koji način završiti na štrajk i apelirali smo na njih da se čim prije obustavi štrajk, da se djeca čim prije vrate u školu, jer je to ono što je trenutno najvažnije, međutim, sada kako stvari stoje nema pomaka u tim pozicijama. Rekao bih da smo otprilike s druge strane pozicije imali koje smo imali već prije dva mjeseca, iako je Vlada napravila nekoliko ustupaka, ali ovdje imamo situaciju gdje smo s druge strane i dalje ukopani u istim početnim rovovima i to otežava daljnji nastavak razgovora", rekao je Frka Petešić, prenosi N1.

"Prestavnici su jako čvrsti oko koeficijenata, kod nekih drugih je tu malo drugačiji stav. Otegotna okolnost je da se postavlja stopostotni zahtjev kao preduvjet oko koeficijenata da bi se potpisao TKU za podizanje plaća za 6,12 posto u ostalim javnim službama, što de facto ne samo da su djeca taoci štrajka, nego su i druge javne službe taoci ove situacije, jer im se na ovaj način ne omogućuje povišica plaća koju im je Vlada najavila", rekao je Frka Petešić.

"Ovdje je bilo jako puno stvari o kojima se razgovaralo, međutim, s druge strane nema nikakvih pomaka. Druga otegotna okolnost je kad imate predstavnike koji nemaju mandat pregovarati, nego imaju samo jednu poziciju koja je ista kao i prije dva mjeseca. Oni su razgovarali o koeficijentima, mi smo objašnjavali sve što se može postići kroz dodatke i tu određeni predstavnici imaju određenog razumijevanja, ali tu postoji određeno nejedinstvo i tu su razgovori malo teži", rekao je Frka Petešić.

"Mi smo apelirali na njih da je nakon 35 dana štrajka vrijeme da se djeca vrate u školu i nije korektno da djeca budu taoci zahtjeva za povišicom vlastitih materijalnih prava. Nastavit će se razgovori, vidjet ćemo što će biti", rekao je Frka Petešić.

"Vlada je najavila u cjelovitom paketu koji je dan, zahtjev sindikata je bio izmjena koeficijenata. Rekli smo da, ali na kvalitetan način, da budu ispunjene sve nepravde, a to se ne može raditi preko koljena, preko noći, to ćemo raditi temeljito i s vama u partnerskom odnosu. Međutim, da ne čekate da se to dogodi, mi vam nudimo kroz dodatke ista materijalna prava, koja s povišicom osnovice dolaze na veća materijalna prava nego što je zahtijevano kroz koeficijente", rekao je Frka Petešić.

Vlada neće mijenjati uredbu o koeficijentima preko koljena, nego na jedan način koji će biti sustavan i kvalitetan, ponovio je.

"Vlada ima mandat, Vlada može mijenjati svoje pozicije, ponude, ali kad imate sugovornika koji uvijek ima istu ploču, onda je jako teško da dođe do pomaka, osim da prihvatite 100 posto zahtjeva, još kad se to uvjetuje da ostali službenici dobiju ponudu koju im je Vlada obećala", rekao je Frka Petešić nakon sastanka sa sindikatima, javlja N1.

--------------------------------------

Čelnici sindikata obrazovanja došli su u 16 sati na nastavak pregovora s Vladom u Banske dvore, gdje ih je pozvao premijer Andrej Plenković nakon što su prosvjetni radnici velikom većinom odbili Vladinu ponudu, poručivši kako o premijerovoj ponudi ovisi hoće li štrajk uskoro završiti, a učenici se vratiti u klupe, javlja Jutarnji list.

16:10 - U zgradu Vlade je ušao i sindikalist Branimir Mihalinec.

'Danas je premijer taj koji donosi odluku. Ovisno o odluci premijera, učenici će se vratiti u klupe i nastaviti posao. Premijer treba donijeti uredbu o koeficijentima i tada se sve rješava. Devedeset posto svih zaposlenih je jasno poslalo poruku da ne žele dodatke, žele koeficijente složenosti poslova. Vlada je nudila dodatke kao rješenje, kao kompenzaciju umjesto koeficijenata, a da će se o koeficijentima razgovarati. Mi smo to dali na izjašnjavanje jer smo tako i obećali. To nije bilo ono što smo tražili. Za sada štrajk ide dalje, a ako dođe do zabrane, sigurno ćemo postupiti prema sudskoj odluci', rekao je Mihalinec.

16:03 - Ministrica Divjak je uoči sastanka u Vladi rekla da ponuda mora biti takva da se štrajk što prije završi i da se normalno krene sa školskom godinom.

'Ja sam rekla već i ranije kad sam komentirala ovo što smo dobili kao rezultat da je važno da se sačuva hladna glava i da se ponude rješenja, mi smo odgovorni puno šire nego što se možda u ovom trenutku gleda iz političkog miljea, ta odgovornost ide prvenstveno prema učenicima, roditeljima i učiteljima', rekla je Divjak. Novinari su ju pitali znači li to da će se ipak podići koeficijenti, Divjak kaže:

'To je ono što traže sindikati i što je očito čarobna riječ', rekla je ministrica, javlja N1.

15.55 - Poziv na pregovore s čelnicima sindikata u prosvjeti danas je dobila i resorna ministrica Blaženka Divjak.

- Dobila je poziv da sudjeluje u pregovorima i ona će se na njega odazvati - kaže nam suradnik ministrice znanosti, obrazovanja i sporta Blaženke Divjak koja nije bila uključena u pregovore održane u utorak kada su se od kasnog poslije podneva protegnuli do ponoći.

Od strane Vlade na tim su pregovorima iz ranijeg sastava bili premijerov savjetnik akademik Zvonko Kusić, šef kabineta predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, te ministri rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i financija Zdravko Marić. Nakon sjednice Vlade i Kluba zastupnika HDZ-a pregovorima se pridružio i počeo ih voditi premijer Plenković.

Budući da su odnosi između koalicijskih partnera HDZ-a i HNS-a prožeti povremenim trzavicama, a zbog zahtjeva prosvjetara za poboljšanjem materijalnog statusa nastavnika zamalo je došao u pitanje i opstanak koalicije, izostanak ministrice Divjak otvorio je i politička pitanja. Prvo je bilo znači li njeno odsustvo da je korak do smjene.

Premijer to nije potvrdio, a i ona sama je više puta izjavljivala kako su se pregovori vodili na temelju analiza i izračuna koje je ona pripremila.

Njen suradnik kaže da je nepozivanje Divjak na pregovore koji su se vodili u utorak sklon shvatiti kao stjecaj okolnosti. Navodi da ni premijer nije imao namjeru sudjelovati u pregovorima, nego je to odlučio "u hodu". Kako je Plenković bio u Saboru gdje se održavala sjednica Kluba HDZ-a, njemu i ministrima bilo je dovoljno prošetati na drugu stranu trga, dok je Divjak u to vrijeme već bila u Varaždinu i nije imalo smisla da se vraća u Zagreb.