Plenković pozvao sindikate u Vladu, kreće nova runda pregovora, stigla i Divjak; Mihalinec: Dođe li do zabrane štrajka, postupit ćemo prema odluci suda

Čelnici sindikata obrazovanja došli su u 16 sati na nastavak pregovora s Vladom u Banske dvore, gdje ih je pozvao premijer Andrej Plenković nakon što su prosvjetni radnici velikom većinom odbili Vladinu ponudu, poručivši kako o premijerovoj ponudi ovisi hoće li štrajk uskoro završiti, a učenici se vratiti u klupe, javlja Jutarnji list.

16:10 - U zgradu Vlade je ušao i sindikalist Branimir Mihalinec.

'Danas je premijer taj koji donosi odluku. Ovisno o odluci premijera, učenici će se vratiti u klupe i nastaviti posao. Premijer treba donijeti uredbu o koeficijentima i tada se sve rješava. Devedeset posto svih zaposlenih je jasno poslalo poruku da ne žele dodatke, žele koeficijente složenosti poslova. Vlada je nudila dodatke kao rješenje, kao kompenzaciju umjesto koeficijenata, a da će se o koeficijentima razgovarati. Mi smo to dali na izjašnjavanje jer smo tako i obećali. To nije bilo ono što smo tražili. Za sada štrajk ide dalje, a ako dođe do zabrane, sigurno ćemo postupiti prema sudskoj odluci', rekao je Mihalinec.

16:03 - Ministrica Divjak je uoči sastanka u Vladi rekla da ponuda mora biti takva da se štrajk što prije završi i da se normalno krene sa školskom godinom.

'Ja sam rekla već i ranije kad sam komentirala ovo što smo dobili kao rezultat da je važno da se sačuva hladna glava i da se ponude rješenja, mi smo odgovorni puno šire nego što se možda u ovom trenutku gleda iz političkog miljea, ta odgovornost ide prvenstveno prema učenicima, roditeljima i učiteljima', rekla je Divjak. Novinari su ju pitali znači li to da će se ipak podići koeficijenti, Divjak kaže:

'To je ono što traže sindikati i što je očito čarobna riječ', rekla je ministrica, javlja N1.

15.55 - Poziv na pregovore s čelnicima sindikata u prosvjeti danas je dobila i resorna ministrica Blaženka Divjak.

- Dobila je poziv da sudjeluje u pregovorima i ona će se na njega odazvati - kaže nam suradnik ministrice znanosti, obrazovanja i sporta Blaženke Divjak koja nije bila uključena u pregovore održane u utorak kada su se od kasnog poslije podneva protegnuli do ponoći.

Od strane Vlade na tim su pregovorima iz ranijeg sastava bili premijerov savjetnik akademik Zvonko Kusić, šef kabineta predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, te ministri rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i financija Zdravko Marić. Nakon sjednice Vlade i Kluba zastupnika HDZ-a pregovorima se pridružio i počeo ih voditi premijer Plenković.

Budući da su odnosi između koalicijskih partnera HDZ-a i HNS-a prožeti povremenim trzavicama, a zbog zahtjeva prosvjetara za poboljšanjem materijalnog statusa nastavnika zamalo je došao u pitanje i opstanak koalicije, izostanak ministrice Divjak otvorio je i politička pitanja. Prvo je bilo znači li njeno odsustvo da je korak do smjene.

Premijer to nije potvrdio, a i ona sama je više puta izjavljivala kako su se pregovori vodili na temelju analiza i izračuna koje je ona pripremila.

Njen suradnik kaže da je nepozivanje Divjak na pregovore koji su se vodili u utorak sklon shvatiti kao stjecaj okolnosti. Navodi da ni premijer nije imao namjeru sudjelovati u pregovorima, nego je to odlučio "u hodu". Kako je Plenković bio u Saboru gdje se održavala sjednica Kluba HDZ-a, njemu i ministrima bilo je dovoljno prošetati na drugu stranu trga, dok je Divjak u to vrijeme već bila u Varaždinu i nije imalo smisla da se vraća u Zagreb.