Od prvoga dana najdužeg prosvjetnog štrajka u povijesti Hrvatske do danas prošlo je oko trideset dana - budući da se štrajkalo "cirkularno", većina djece u Hrvatskoj propustila je između dvanaest i petnaest dana nastave.

A dok se konačne vijesti o ishodu još iščekuju, koliko god desetak dana "izgubljene" nastave zvučalo malo, ljudi iz struke upozoravaju ipak na važnost održavanja rutine. Oni koji rade s djecom, naime, znaju bolje od ikoga kako prekidi kontinuiteta na njihove učenike djeluju - bili to praznici, oporavci ili ovakvi, ekstremno jedinstveni slučajevi, svaki povratak u klupe potencijalno je težak.

Upravo smo o tome razgovarali s Milijanom Kovačević, splitskom psihologinjom koja je cijeli svoj radni staž posvetila radu s djecom. Kao školski psiholog, uputila nas je u neke od načina koji bi mogli pomoći učenicima da se lakše vrate u svoju rutinu.

- Neka im i roditelji pomognu. Za početak bi možda bilo dobro, pogotovo kod ovih malenih, da ih roditelji podsjete na školsku torbu, na njen sadržaj, kako je pripremiti, pa malo skupa s njima zaviriti u knjige, prisjetiti se gradiva, pokazati interes za to što se u školi događalo i što će se događati. Osim toga, treba ohrabriti djecu i reći im da će oni to moći nadoknaditi. I uvjerena sam da hoće - kaže Kovačević.

Ova psihologinja prepričala nam scenu koja točno opisuje prirodu dječjeg shvaćanja svijeta oko sebe i cijele ove situacije. Srela je ovih dana dječaka koji ide u treći razred i na pitanje kako mu je bez škole, rekao je da je prezadovoljan.

- Nema domaćeg, nema pet sati sjedenja u klupi, djeca se mogu odmoriti, i to je sve što njih sada zanima. U cijeloj ovoj priči zbrku stvaranju odrasli, a ne djeca. Djeca su ta koja to ne doživljavaju tragično nego, dapače, gledaju to s pozitivne strane i vrlo su prilagodljiva. Kod njih sve to kratko traje i oni će se brzo, ako odrasli ne budu komplicirali, vratiti u uobičajenu rutinu iz koje su izašli zbog štrajka - kaže psihologinja.

- Ono što djeci olakšava takav pristup teškoćama i problemima je činjenica da, za razliku od nas odraslih, koji uglavnom mislima živimo u prošlosti ili budućnosti, preskačući pritom sadašnjost, oni žive u ovom trenutku, u sadašnjosti. Zato i mogu tako lako poteškoće doživjeti kao nešto što je sasvim realno, ili čak da u tome pronađu nešto pozitivno za sebe. Tako da ja mislim da to na djecu i na mlade neće pogubno utjecati - ističe Milijana Kovačević i dodaje da je uvjerena kako nadoknada u vrijeme kada su djeca navikla odmarati, za njih neće biti nikakav problem jer će se i učitelji potruditi da im se što više olakša.

- Ja se sjećam razdoblja koje je bilo mnogo ružnije od ovoga, kad je bio rat, isto tako su bili problemi oko organiziranja nastave, pa se uspjelo sve nadoknaditi. I ovo će se nadoknaditi. Mislim da će i učitelji, po preporuci onih koji su iznad njih napraviti programe koji će možda biti sažeti, vodit će sigurno računa i o ritmu ispitivanja, ocjenjivanja, vjerojatno će prilagoditi i kriterije, tako da će se sve vrlo brzo nadoknaditi i mislim da oko toga ne treba praviti nikakvu dramu - zaključuje Kovačević.