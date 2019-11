Oporba 'rešetala' Plenkovića u Saboru: 'Znate li Vi koja je razlika između koeficijenta, dodatka i osnovice'?

13:40 Nezadovoljan Vladinom demografskom politikom, Mostov zastupnik Miro Bulj prozvao je u srijedu premijera Andreja Plenkovića da je iz države iselio više ljudi nego peronospora, na što mu je Branko Bačič (HDZ) uzvratio da su ljudi iseljavali zbog filoksere, a ne peronospore, prenosi Jutarnji list.

- Slavni premijeru, vi ste iselili više ljudi iz Hrvatske nego peronospora, izjavio je Bulj u 'aktualnom prijepodnevu' prozivajući premijera da nije napravio ništa da zaustavi iseljavanje, da se samo hvali imenovanjem svojih ljudi za činovnike u EU te daje milijarde županima samo da bi uhljebljivali stranaču infrastrukturu.

"Gori ste od peronospore", rekao je premijeru.

"Ni jedan hrvatski čovjek nije iselio zbog peronospore, Bulj ne zna da su ljudi selili zbog filoksere", uzvratio je Bačić pa primjetio kako i Bulj i Nikola Grmoja govore o županima kao najvećim uhljebima, a oba su na lokalnim izborima htjeli postati župani.

Grmoja HDZ-ovu zastupniku uzvraća kako očito ne zna za iseljavaje s kraja 19. stoljeća iz Dalmacije, te da je tadašnja pošat (filoksera) došla iz Amerike, a ova sadašnja (iseljavanje) iz Bruxellesa.

Premijer pak odbacuje Buljeve prozivke, tumači kako je od ulaska Hratske u EU liberalizrano trište rada, što je normalno i očekivano.

- Ako je neka vlada učinila iskorak u pogledu demografske revitaliazcije, onda je to ova, odgovorio je te pobrojao poduzete mjere, od poreznih, preko mjera za mlade, roditeljskih i rodiljnih naknada.

Ne sporeći da Hrvatska ima problem negativnog prirodnog prirasta, da godišnje gubimo grad veličine Makarske, naglasio je da to nije trend unatrag tri godine, nego unatrag tri desetljeća.

13:15 Peđa Grbin (SDP) pitao je premijera Plenkovića koja je razlika između koeficijenta, dodatka i osnovice.

- Znam, odgovorio je Plenković.

- Možete vi tvrditi što god hoćete, ali ne bi se reklo da razumijete. Ili razumijete, ali uporno radite sve što možete da se problem ne riješi. Štrajk je vaša odgovornost i na vama je da to što je moguće prije riješite, uzvratio je Grbin, prenosi Jutarnji list.

12:28 Ministar rada Josip Aladrović dobio je pitanje o minimalnoj plaći, prenosi HRT.

- Minimalna plaća predstavlja jedan od vidova zaštite onih najpotplaćenijih u našem društvu. Politika minimalne plaće uređena je Uredbom Vlade RH koju Vlada donosi do 31. listopada svake godine za iduću kalendarsku godinu. Vlada je pokrenula razgovore sa socijalnim partnerima - predstavnicima sindikata i poslodavcima - o ovoj temi i ono što je plod tih razgovora, a isto tako vrlo jasna orijentacija vlade, je da je bilo nužno povećanje minimalne plaće kako bi zaštitili one najpotplaćenije, kaže Aladrović.

- Ono što je vlada učinila u ovom mandatu je povećanje od 754 kn, odnosno 33%. trenutno smo došli na 55% medijalne plaće, odnosno 47% prosječne plaće. Zaštitu najpotplaćenijih imat ćemo i ubuduće u vidu, poručio je.

12:13 - Nikola Grmoja iz Mosta postavio je pitanje premijeru o štrajku u školama.

- Ne vidim ministricu Divjak, ne znam je li smijenjena, rekao je Grmoja i ocijenio da Vladina ponuda sindikatima neće proći. Premijera Plenkovića pitao je osjeća li odgovornost i sram što hrvatska djeca ne mogu ići u školu.

Plenković je ponovio da se nikad nije toliko povećala plaća. Dodao je da je nudio povećanje plaće odmah.

- Odmah, ODMAH, rekao je premijer i podsjetio da su tu ponudu sindikati lakonski odbili.

- Ne razumijete učitelje i nastavnike i tretirate ih kao žetončiće. Oni nisu na prodaju, traže ravnopravnost, a vi ste ih ismijavali. Vi ste najomraženija osoba u zbornicama, rekao je Grmoja, prenosi Dnevnik.hr.

12:08 Šef HSS-a Krešo Beljak poručio je da svjedočimo kompletnom raspadu sustava.

- Probleme u školstvu trebala je rješavati ministrica obrazovanja ili ste vi trebali riješiti nju. Za šverc oružja niste odgovorni vi nego ministar. Kakav je to premijer koji nije u stanju riješiti problem među svojim ministrima, rekao je.

Premijer je rekao da pokušava razabrati nit onoga što je Beljak htio reći jer nije bilo pravog pitanja.

Naglasio je da u Zemuniku nije bilo šverca oružjem već neovlaštenog ulaska u bazu.

- Hijerarhijski, svi koji su trebali odgovarati za nepoštivanje discpline su razriješeni, istraga traje, PU Zadarske županije podnijela je kaznenu prijavu. Bio je neovlašteni ulazak u Zemunik.

Što se tiče stanja u prosvjeti, premijer Andrej Plenković je ponovno iskoristio priliku obratiti se učiteljima i ponoviti koliko im raste plaća.

- Vlada vodi konzistentnu politiku plaća. Na stolu je konstruktivna poruka, svim zaposlenima u sustavu obrazovanja. Jako je dobra, nikad nije bila bolja. Sve skupa 23,1 posto raste plaća. Mislim da je to jednostavan izbor, poručio je Plenković.

11:09 SDP-ovac Nenad Stazić pitao je premijera je li razmislio da spriječi odlazak silnih milijardi Crkvi, da spriječi rast broja branitelja, da spriječi Predsjednicu da dijeli povlaštene mirovine kome hoće i kako hoće i da prestane slati novac u Hercegovinu, a osvrćući se na premijerove izjave da nema novca za učitelje u štrajku.

Premijer Plenković rekao je da je na stolu cjelovita ponuda sindikatima i da će ukupno nastavnicima porasti plaća 23,1 posto u mandatu njegove Vlade., prenosi N1.

- Treba imati razuma da se to sagleda. Koja je Vlada to učinila?, rekao je predsjednik Vlade.

Stazić je na to replicirao:

- Ispunili ste vi zahtjeve šatoraša, pa ih više nema, ali sad imaju ministra koji čita odgovore s papira. Učitelji masovno odbijaju vašu ponudu, kaos se produbljuje. Vama je očito u interesu da se ovaj problem ne riješi, da djeca ostanu neobrazovana jer što su djeca neobrazovanija, gluplja i primitivnija, to će lakše glasati za HDZ, rekao je Stazić.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio ga je da tako ne govori o glasačima HDZ-a jer ih je 'ipak puno više nego glasača SDP-a'.

---------------------

11:04 Na upit Damira Felaka (HDZ) kada će se pustiti u promet pruga od mađarske granice preko Koprivnice, Križevaca, Vrbovca do Dugog Sela ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da se u 12 mjesecu otvara pruga Sv. Ivan Žabno-Gradec, prva izgrađenu pruga u RH nakon 50 godina. Naglasio je da će u narednim godinama investicijski ciklus uglavnom biti usmjeren na željeznice i to na mediteranski koridor i koridoru koji ide prema istoku zemlje.

Naveo je da će do kraja ove godine biti puštena u pokusni rad i dionica Vrbovci-Križevci.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, odgovarajući na upit Tomilslava Lipošćaka (HDZ) o potporama za poljoprivrednike, kazala je kako one nikad nisu bile veće što se tiče izravnih plaćanja.

"Za 2019. osigurali smo po prvi put iznosi koji je veći od 100 posto dodijeljene omotnice za izravna plaćanja, RH je dodijeljena osnovna omotnica od 382 milijuna eura godišnje, ukupne predviđene isplate su nešto više od 887 milijuna eura, a s osjetljivim sektorima ukupno izravne potpore iznosit će 401 milijun eura", kazala je Vučković istaknuvši kako pojedinačne potpore po hektaru iznose 2140 kuna što je nešto više od EU prosjeka.

Ministar branitelja Tomo Medved odgovarajući na pitanje Ante Plazonića (HDZ) rekao je da je u mandatu ove Vlade pronađeno 176 mogućih lokacija prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica iz svih raspoloživih izvora, provedena su probna iskapanja na 154 lokacije, organizirano 26 identifikacija na kojima su identificirani ostaci 169 osoba.

Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi zanimalo je što Vlada misli poduzeti kako bi se popravila situacija s Romima u Međimurju, na što je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio da nije samo Međimurje problem te da su konkretnim mjerama odgovorili na konkretne probleme.

"Nekoliko puta bio sam tamo i povukli smo nekoliko konkretnih potez", kazao je Božinović istaknuvši kako se i drugi resori moraju uključiti da se situacija popravi - od obrazovanja i pravosuđa do socijalnih prava.

Boris Milošević (SDSS) postavio je pitanje ministru državne imovine Mariju Banožiću o nositeljima stanarskih prava koji žele otkupiti stanove. Banožić mu je odgovorio da su promjene u proceduri i da se uskoro očekuje rješavanje tog problema.

11:01 Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek rekla je da ni novim zakonom drušvene mreže neće biti regulirane kao mediji.

- Bit će puno jasnije regulirane uredničke odgovornosti na portalima. Odgovornost urednika odnosit će se i na komentare koji su često puni govora mržnje i lažnih vijesti', objasnila je i dodala da će biti utvrđene jasne sankcije, prenosi Dnevnik.hr.

10:38 Šef SDP-a postavio je pitanje premijeru Andreju Plenkoviću citirajući riječi jednoga od govornika na prosvjedu učitelja u ponedjeljak.

- Uspjeli ste i u prosvjetnom sektoru napraviti potpuni kaos. Institucije se urušavaju, građani su izgubili povjerenje, nasilnici, kriminalci i silovatelji slobodno šeću. Moje je pitanje zašto ste nahuškali policiju na učitelje, zašto koristite represivni aparat države na učitelje, pitao je Davor Bernardić aludirajući na pvijest da je policija u Krapinsko-zagorskoj županiji prikupljala osobne podatke prosvjednika u školama.

Plenković u svom odgovoru uopće nije spomenuo angažman policije.

- Vidim da vi spadate u one koji će Hrvatsku crtati katastrofičnim perom i stvarati ozračje da u ovoj državi ništa ne valja. Kada bih prihvatio vaše kritike, onda bih morao reći da je ovo vlada koja ima zdravi rast, nema ekonomskih neravnoteža, vratila je hrvatskoj kreditni rejting. Ova je vlada dosad učiteljima digla plaće 11 posto. Znate kako vas se sindikati sjećaju? Sjećaju vas se kao Vlade koja je ukinula božićnice, ukinula regres, visinu osnovice, smanjivala dodatke, to je vaše postignuće, ljudi to jako dobro znaju, svaki detalj. Ljudi moraju znati, ovo je vlada koji će s paketom koji je ponuđen jučer omogućiti rast plaća od 10,4 posto. Ljudi moraju znati da će plaća narasti 23,1 posto u mandatu jedne vlade, to se nije događalo redovito, a kamoli u madnatima kada je u Vladi bio SDP. To je odgovorna i ozbiljna politika, poručio je Plenković.

Bernardić nije bio zadovoljan odgovorom.

- Uopće mi niste odgovorili na pitanje, to znači da priznajete. Fascinira me koliko možete bježati od stvarnosti, pa znate u kakvoj je situaciji Hrvatska bila 2011. godini. Sanader je ostavio kaos i beznađe u državi. Bili ste njegov učenik, on je bio vaš mentor, čovjek koji je optužen za ratno profiterstvo. Lagali ste, kao što ste lagali kad ste rekli da novaca nema. Ovi pregovori su bili igrokaz, na njih ste došli sa zakašnjenjem i niste ponudili ono što su tražili. Od povećanja koeficijenata jedno veliko ništa, rekao je Bernadić.