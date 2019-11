Ribić otkrio detalje maratonskih pregovora u Vladi: Rekli smo da ćemo otići ako premijer ne dođe. Bio je dobro raspoložen i pristojan, ali neke stvari nije poznavao. Izgleda da mu savjetnici nisu dobro pojasnili

Jedan od najiskusnijih hrvatskih sindikalaca, Vilim Ribić, glavni tajnik Sindikata znanosti, gostovao je na N1 televiziji gdje je iznio detalje sinoćnjih maratonskih pregovora sindikata i Vlade o povećanju koaficijenata i okončanju štrajka.

Odgovorio je potvrdno na pitanje jesu li sindikati prijetili prestankom razgovora i napuštanjem pregovaračkog stola ako ne dođe premijer.

- Da, govorili smo da ćemo otići ako premijer ne dođe. Na moje iznenađenje to se dogodilo. Bio je u jednom naglašeno dobro raspoloženju, ležernom, bio je pristojan. Ušao je u razgovor, koji je trajao dugo, neke stvari nije poznavao, bio je zadovoljan kad mu je rečeno. Izgleda da mu savjetnici nisu dobro pojasnili neke stvari, rekao je Ribić.

Premijeru je objasnio da nije bio u pravu kada je govorio o povećanju plaća

- Objasnio sam da njegove izjave nisu točne, kako je ovo najveće povećanje plaće Vlade u jednoj godini. Najveće je bilo '97, '98 i '99. On se hvalio da je 23 posto u 3 godine njegove vlade, relacije u koeficijentima nije poznavao. Bilo je puno informacija u koje nije imao uvid, meni je to normalno jer se bavi drugim poslovima, rekao je Ribić.

Odgovorio je i je li zadovoljan postignutim dogovorom.

- Mi smo nezadovoljni, to je pitanje reforme. Puno je važnije imati koeficijent nego dodatak. Ali s druge strane. Vlada donosi uredbu, ona će se donijeti 2021. nakon izbora što je logično. Ako će se uredba donijeti 2021., onda je još jedan posto 1. prosinca bezuvjetan. Umjesto 6,11 sindikati su dobili 5%.

Potvrdio je da će dani provedeni u štrajku biti plaćeni dani.

Odgovorio je na upit zašto se dosad tvrdilo da nema za učitelje.

- Koliko god su to uporno tvrdili, ja sam govorio da to nije točno. Jučer su naglašavali da se boje lančane reakcije, da će se na nekim drugim mjestima pojaviti požari, pa neka ga rješavaju kad se pojavi. Već sada će povećanje plaća biti 3%, nije to za baciti. Ukupno bi rast plaća od 11 posto. Je li to ljudi bilo prihvatljivo, ja ne znam. Ja ne znam što bih zaokružio, ali ne mogu reći da ne postoji dilema. To bi na plaću od 7.000 kuna bilo povećanje od 700 posto, rekao je Ribić.

Ribić je potvrdio da bi u petak počela nastava u školama, ukoliko bi članstvo prihvatilo sinoćnju poudu Vlade. Rezultate referenduma među članovima sindikata bit će objavljeni u četvrtak u kasnim popodnevnim satima.

Odgovorio je i na pitanje zašto nije bilo ministrice Divjak na maratonskom sastanku.

- To je bolje da pitate nju ili premijera. Nagađam, da je ona u situaciji između čekića i nakovnja. Ja vjerujem da ona nije imala politikantske intencije kada je podržala sindikate, vidjela je da se drugima dižu koeficijenti, a u prosvjeti je povećana složenost poslova. Ona je to podržala iskreno, spontano i neposredno. A Vlada nije imala dovoljno sluha. Očito je da je ona nepoželjna.