00:18 - Nakon sedam sati pregovori u Banskim dvorima na kojima su uz sindikalce sudjelovali premijer Andrej Plenković, ministar rada Josip Aladrović, ministar financija Zdravko Marić te akademik Zvonko Kusić su završeni, javlja N1.

Pred novinarima su se pojavili premijer Andrej Plenković i predstavnici sindikata, a prvi se s detaljima predloženog sporazuma obratio predsjednik Vlade.

- Želio bih zahvaliti predstavnicima sindikata na konstruktivnim razgovorima koje smo vodili proteklih dana, osobito tijekom večeri. Danas smo zajedničkim naporima postigli kvalitetan kompromis koji će se odnositi na cjeloviti paket dogovora o dodatku koji će biti potpisan uz granski kolektivni ugovor za djelatnike u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, a koji se sastoji u sljedećoj formuli, ali ga treba gledati integralno s prijedlogom koji smo ponudili.

Dakle, od 1. prosinca ove godine povećat će se plaća učiteljima i profesorima, vodeći računa o njihovom statusu i dostaojanstvu, za 3 posto. To je kroz dodatak granskom kolektivnom ugovoru.

Od 1. siječnja sljedeće godine, a uvjereni smo da će se prihvatiti temeljni kolektivni ugovor, povećala bi se plaća za još 2 posto, što znači da bi već u veljači učitelji primili veću plaću za ukupno 5 posto.

Dogovorili smo i da se od 1. lipnja sljedeće godine kumulira povećanje od 2 posto kroz temeljni kolektivni ugovor i 1 posto kroz dodatak granskom kolektivnom ugovoru. To znači da bi s plaćom koju bi učitelji primili u srpnju ona bila u odnosu na danas veća za 8 posto.

Zatim, 1. listopada sljedeće godine plaća bi se povećala za još 2 posto i ukupni paket bio bi 10,40 posto.

Istodobno smo kazali da ćemo staviti osigurač od dodatnih 1 posto s 1. proisinca sljedeće godine u varijanti da se ne donese uredba o koeficijentima složenosti poslova. Još jednom smo jasno kazali da ćemo zajedno raditi na novoj uredbi o koeficijentim, s predstavnicima sindikata i s vanjskom institucijom koju ćemo angažirati, a tu uredbu bismo donijeli nakon izbora, da bismo izbjegli politiziranje i ona bi vrijedila za iduću godinu.

Želimo dostojanstvo naših profesora i učlitelja, a kao što to radimo kontuinuirano, želimo povećavati plaće u skladu s mogućnostima koje nam daju proračunski prihodi. Očekujemo i da nakon što sindikati provedu odgovarajuće procedure - nadamo se i bilo bi korektno i interesu učenika i roditelja - da se stvore petpostavke za okončanje štrajka te za početak škole već krajem ovog tjedna, tj. od petka.

Zahvalio bih svima na konstruktivnom pristupu da se pronađe rješenje u interesu profesora, učenika i roditelja.

Mi smo se dogovorili o paketu koji će predstavnici sindikata staviti na svoja tijela. U ovom trenutku je jasno da će se koeficijenti rješavati zajedničkim radom na novoj uredbi. Ovo su svojevrsni kompenzacijski dodaci, treba shvatiti koliki je to zajednički napor, tijekom iduće godine ukupno povećanje plaća će biti 10,40 posto, ako se sve ovo skupa prihvati.

Temeljem dobrih običaja u okviru razgovora, spremni smo da dani dosad provedeni u štrajku budu plaćeni.

Što se tiče sredstava, ova sredstva za dodatke imamo načina kako da ih u proračunu za iduću godinu osiguramo. Što se tiče ministrice Divjak, ona je sudjelovala u pripremama ovog sastanka.

Mislim da smo s dogovorom ostvarili cjelovito rješenje, ovo je Vlada koja politici plaća dokazala da smo do sada povećali za 11,49 posto plaće u našem mandatu, zatvorili sve pregovore o granskim kolektivnim ugovorima u kojima su se također unaprijedila prava, razumjeli smo poruku predsatvnika sindikata u obrazovanju, koji su jasno signalizirali poteškoće u komparativnoj analizi koeficijenata pa smo zajednički odlučili raditi na njoj i uvesti kompenzacijski dodatak.l

Razgovori se vode kontinuriano, nekad ih vodi jedan ministar, nekad drugi ljudi iz Vlade, danas sam ja sudjelovao, mislim da je konsturktivni kompromis jedino kvalitetno rješenje koji bi trebao omogućiti normalan rad škola.

Mi smo se danas fokusirali na obrazovanje i na đake, a s koalicijskim partnerima ćemo o situaciji razgovarati u danima pred nama, sad nam je interes završiti štrajk i poboljšati položaj profesora, zaključio je Plenković, prenosi Jutarnji.

Štrajk ide dalje

Nakon njega se novinarima obratio sindikalac Branimir Mihalinec.

- Danas smo nakon dugih razgovora došli do toga da je Vlada ponudila svoje konačno rješenje, premijer je obrazložio sve što je na stolu, mi ćemo sukladno našim odlukama provesti izjašnjavanje sutra i u četvrtak, a ovisno o rezultatima vidjet će se prekida li se štrajk u petak ili ne. Štrajk sutra ide kao i do sada, i u četvrtak, mi nećemo posebno ljudima sugerirati kako da se izjasne, s obzirom da to nije ono što smo mi tražili. Mi smo koeficijente tražili, a ovo su neki drugi momenti, a ljudi neka odluče je li to dovljan motiv za prekid štrajka.

Ova ponuda ne zadovoljava naše zahtjeve, ali ljudi moraju odlučiti, o tome će odlučiti oni jer se radi o njihovim plaćama i statusu. Jesam li osobno zadovoljan? Dozvolite da mi to zadržim za sebe, nije ono što smo očekivali, zaključio je Mihalinec.

22:59 - Sindikati zaposlenih u obrazovnom sustavu u zgradi Vlade već više od šest sati pregovaraju kako bi se što prije postiglo rješenje da se učenici napokon vrate u školske klupe.

22:03 - Nakon pet sati pregovora sindikati su uzeli kratak predah kako bi se konzultirali. Nema naznaka da bi se pregovori mogli ubrzo završiti, javlja N1.

Nešto ranije su na pregovore stigli i ministri Alardović i Marić. No, resorna ministrica Blaženka Divjak, kako kako se neslužbeno doznaje, na sastanku neće biti jer na njega nije pozvana.

19:11 - Premijer Andrej Plenković došao je u utorak na pregovore s predstavnicma obrazovnih sindikata, koji se vode u Banskim dvorima, potvrdio je novinarima glasnogovornik Vlade Marko Milić.

"Pregovori sa sindikatima sada su u Banskoj sobi, vodi ih predsjednik Vlade", rekao je Milić.

Plenković je prethodno novinarima izjavio da Vlada nudi sindikatima obrazovanja rješenje koje treba vratiti djecu u škole i omogućiti nastavak obrazovne reforme, ne otkrivajući detalje Vladine ponude.

"Rješenje mislim da je jako dobro koje predlaže Vlada. Pustimo pregovaračima da se dogovore", rekao je Plenković prelazeći Trg Sv. Marka iz Banskih dvora prema Hrvatskom saboru, na sjednicu Kluba zastupnika HDZ-a.

No, Plenković je ubrzo napustio sjednicu Kluba zastupnika HDZ-a i iz Sabora se vratio u zgradu Vlade.

RANIJE

Sindikati obrazovanja danas će nastaviti pregovore s predstavnicima Vlade u Banskim dvorima u 16,30 sati, potvrdili su iz Matice hrvatskih sindikata.

Sastanak u Banskim dvorima trajati će i za vrijeme sjednice Vlade, koja počinje u 17 sati, a s Vladine strane i dalje će ga voditi predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić.

Vlada i sindikati počeli su zadnju rundu pregovora u ponedjeljak nakon velikog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Jelačića, na kojem se, prema procjenama, okupilo između 20 i 40 tisuća ljudi. No, nakon sedmosatnih pregovora nisu postigli dogovor o sindikalnim zahtjevima za povećanjem koeficijenata pa će pregovore nastaviti danas.

Mihalinec: Od Vlade očekujemo konačnu ponudu

Čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec u utorak je uoči novog sastanka sindikata i predstavnika Vlade u Banskim dvorima rekao kako od Vlade očekuje konačnu ponudu kako misli riješiti problem zaostajanja plaća u obrazovanju i štrajka koji traje već 32 dana.

"Onako kako smo jučer završili, tako ćemo danas i početi. Nismo govorili o ponudama, nećemo niti sada javno o tome komunicirati. Očekujemo od Vlade da predloži konačnu ponudu kako misli riješiti ovaj problem", rekao je Mihalinec novinarima, dodavši da će dobivenu ponudu dati članovima na izjašnjavanje.

Danas ne očekuje duge pregovore, a dodaje kako se teško može očekivati da se učenici vrate u školske klupe ovoga tjedna. Mihalinec je izvijestio da je u srednjim školama današnja izlaznost na štrajk 87 posto.

Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja poručio je kako bi se u pregovore trebao uključiti i premijer Andrej Plenković,

"Mislimo da nema rješenja dok se premijer ne pojavi na pregovorima. Nema nikakvog razloga da njega ovdje nema, nedopustivo je da njega ovdje nema", rekao je Ribić dodavši da se radi o državnim interesima.

Kusić ne vjeruje da će pregovori završiti po kratkom postupku

Posebni savjetnik premijera akademik Zvonko Kusić poručio je u utorak kako ne vjeruje da će pregovori sa sindikatima danas završiti po kratkom postupku.

"Vjerojatno neće biti po kratkom postupku", kratko je komentirao Kusić, koji je sudionik pregovora, prilikom dolaska u Banske dvore.

Kusić je dodao kako su jučerašnje pregovore sa sindikatima završili "sa zaključkom da se nastavljaju". Nije htio komentirati je li se raspravljalo o koeficijentima složenosti poslova.

Smatra da nije točno da su se pregovori maknuli s mrtve točke tek kada su iz njih izašli ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i ministar rada Josip Aladrović.

"Ne bih ja to tako rekao, ali te varijacije u pregovaračkim timovima su stvar premijera, koji ocjenjuje gdje misli da može imati najbolji ishod", kazao je Kusić.

Nada se da će štrajk završiti već ovaj tjedan.

"Oni su postavili tezu, da kad bude prijedlog za koji smatraju da je prikladan, da ga onda stave na referendum", rekao je.

Na opetovana novinarska pitanja o tome koliko smatra da smo bliže kraju štrajka i dogovoru sa sindikatima, Kusić je rekao da je 80 posto siguran u to. Kazao je kako nije istina da je Vlada nepopustljiva po pitanju koeficijenata složenosti poslova.

Na pitanje može li Vlada ponuditi sindikatima i nešto nematerijalno, primjerice, ukidanje anonimnog prijavljivanja učitelja i profesora, što se spominjalo i na pozornici na prosvjedu u Zagrebu, Kusić je rekao da nije ni znao za te anonimne prijave.

"To je ružno ako postoje", dodao je.

Aladrović: Očekujem danas dogovor sa sindikatima; Bošnjaković: Premijer nije odgovoran

Ministar rada Josip Aladrović izjavio je u utorak kako očekuje da će dogovor sa sindikatima učitelja koji su u štrajku biti postignut danas ali je odbio otkriti što Vlada konkretno nudi, a u dobro rješenje vjeruje i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković koji poručuje kako premijer nije odgovoran.

„Očekivali smo dogovor jučer, pregovori su trajali sedam sati. Nije se došlo do rješenja, ali koliko znam ima dovoljno toga na stolu što može biti prihvatljivo kao rješenje i ja osobno očekujem da će se to dogoditi danas“, izjavio je ministar Aladrović.

Mišljenja je i kako je pregovaranje s predstojnikom Ureda premijera dovoljna razina te da to pokazuje volju premijera da se riješi problem.

„Odlučili smo da ispred Vlade pregovara predstojnik Ureda premijera. Ostali iz ministarstava rada, financija, znanosti sudjeluju na tehničkoj razini i smatramo da je to u redu“, dodao je Aladrović koji je na upit što je točno ponuđeno sindikatima odgovorio da treba ostaviti pregovaračkim timovima da razgovaraju o tome.

„Ne izlazimo u medije niti s jedne strane, na način da ugrozimo pregovore. Dobit ćete informacije kada ti pregovori završe, a osobno vjeruje u pozitivan ishod pregovora“, rekao je ministar rada u Tuheljskim Toplicama gdje je bio s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem na konferenciji projekta „Unaprjeđenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“.

Bošnjaković: Premijer Plenković nije odgovoran što djeca ne idu u školu

I ministar Bošnjaković komentirao je situaciju sa štrajkom učitelja kazavši da vjeruje da će se naći dobro rješenje jer štrajk predugo traje.

„Vlada je pokazala da radi na tome, da želi povećati plaće u prosvjeti, a ovo pitanje koeficijenata je poprilično složeno. To je mozaik koeficijenata u kojem su koeficijenti za sve sektore, puno ih je i premalo je vremena da se ozbiljnije preispita i analizira u nekoliko dana“, kazao je Bošnjaković.

Poručio je i kako premijer Plenković nije odgovoran što djeca ne idu u školu.

„Premijer je ponudio i ovo je Vlada u čijem razdoblju plaće rastu. Dakle, po meni, odgovor je: 'Premijer nije odgovoran'“, zaključio je ministar pravosuđa.

Ministar rada i mirovinskog sustava Aladrović odgovorio je i na novinarsko pitanje hoće li Vlada pokušati regulirati rad nedjeljom. Najprije je kazao da je to pitanje koje se već dugo medijski komunicira, no „u ovom trenutku nije na top listi prioriteta“.

„Ali je definitivno jedan od elemenata kojima se moramo početi baviti i sigurno poslušati što imaju sve zainteresirane strane za reći. Kada to čujemo, onda možemo dalje regulirati to pitanje“, rekao je Aladrović.

Divjak: Najvažnije je završiti pregovore tako da učenici budu pobjednici

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izajvila je u utorak da je najvažnije završiti pregovore sa sindikatima obrazovanja "tako da učenici budu pobjednici", te da na dužnosti ostaje dok god reformski procesi idu i dok imaju rezultate.

"Mislim da je sada najvažnije zadržati hladnu glavu i završiti ove pregovore tako da naši učenici budu pobjednici. To je cilj danas", rekla je Divjak odgovarajući na pitanje novinara zna li što Vlada nudi sindikatima, koji traže povećanje koeficijenata za 6,11 posto i koji su u ponedjeljak na Trgu bana Jelačića održali veliki prosvjed pod geslom "Hrvatska mora bolje".

Ministarstvo znanosti i obrazovanja prošlog je tjedna dostavilo analize, podatke i prijedloge.

"Ministarstvo i ja odradili smo svoj dio posla u pripremi toga, a dalje je na onima koji su za stolom u ovim razgovorima i pregovorima da nađu najbolje rješenje i da pritom ne izgube iz vida za koga svi skupa radimo", istaknula je Divjak uoči sjednice užeg kabineta Vlade.

Odgovarajući na pitanje uključuju li prijedlozi koje je poslala povećanje koeficijenata, Divjak je ponovila da "za sada sve ove rasprave ostaju za one koji sjede za stolom".

Što se tiče njezine pozicije u vladi, Divjak kaže da je njezina pozicija kao ministrice vrlo jasna.

Dok reformski procesi idu, ja sam ovdje

"Niti sam profesionalna političarka, niti sam došla zato što je to vrhunac moje karijere. Ja sam došla uz potporu HNS-a i na prijedlog premijera zato da provedem reformske procese. Tako dugo dok ti reformski procesi idu i dok imamo rezultate, ja sam ovdje", rekla je.

Pokaže li se da nije tako i da nema napretka, dodala je, onda ionako nema smisla da netko tko sebe ne vidi kao profesionalnog političara u tome procesu sudjeluje.

Na primjedbu da su jučer prosvjednici vrlo glasno negodovali na spomen Loomena - on-line edukacije za učitelje i nastavnike, Divjak je uzvratila da se mora "razlučiti što je dojam, a što argument i činjenica".

Podsjetila je da i sami sindikati reformu koriste kao argument da se složenost poslova povećala.

"S druge strane, jasno je da status učitelja i nastavnika ne ovisi samo o primanjima, iako je to vrlo važna komponenta jer se time na neki način pokazuje koliko se nekoga u sustavu cijeni, nego ovisi i o drugim elementima", rekla je.

"To se ne može tako da se ne educiramo, da ne prihvaćamo nove pristupe u metodičko-pedagoškom ratu", ističe ministrica.

Zamoljena da prokomentira izjavu ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da bi trebalo preispitati zakonitost štrajka, Divjak je odgovorila kako on ima svoje mišljenje, a ona svoje.

Ćorić: Ispunjavanje sindikalnih zahtjeva udar na pozitivne makroekonomske pokazatelje

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u utorak da bi ispunjavanje zahtjeva sindikata obrazovanja za povećanjem koeficijenata moglo dovesti do "udara na pozitivne makroekonomske pokazatelje", te je poručio kako bi od osobno tražio preispitivanje zakonitosti štrajka.

Čini mu se da se ide "u smjeru udara na pozitivne makroekonomske pokazatelje koje smo postigli u posljednjih nekoliko godina" jer varijanta u kojoj svatko gleda samo na svoju, a ne širu poziciju, vodi upravo upravo u tom smjeru.

Ćorić začuđen strpljenjem Plenkovića

"Ja u potpunosti razumijem nezadovoljstvo, međutim, u zadnje tri godine plaće u javnim i državnim službama s ovim zadnjim povećanjem porasle su za više od 18 posto. Neka se jave svi premijeri, ministri financija i gospodarstva u zadnjih 28 godina hrvatske samostalnosti i neka kažu kad se to dogodilo", kazao je Ćorić novinarima uoči Vladina užeg kabineta.

Komentirajući to što problem s obrazovnim sindikatima i štrajkom traje već mjesec dana i ne nazire mu se kraj, Ćorić je rekao da je "začuđen strpljenjem koje premijer Plenković ima za ovu cijelu situaciju".

Upitan što bi Plenković trebao napraviti, Ćorić je istaknuo kako kao dio Vlade "u potpunosti poštuje kolektivne odluke", ali on osobno bi tražio preispitivanje zakonitosti štrajka.

Na pitanje misli li da bi ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nakon svega trebala ostati na svojoj funkciji, odgovorio je da će Divjak sama prosuditi kakva je njezina pozicija nakon svega što se dogodilo.

Kujundžić: Treba biti oprezan oko zaduženja

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je pak da "ima smisla pregovarati jer razgovori i pregovori uvijek donesu rješenje".

Za mogućnost da se Vlada zaduži kako bi ispunila zahtjeve sindikata kaže kako tu treba biti oprezan.

"Kad se gleda s nacionalnog aspekta, neovisno o strankama, treba se paziti i ne trčati u zaduženja, a s druge strane treba uvažavati sve ljude da trebaju veće plaće", rekao je Kujundžić.

Bačić: Čini mi se da neće biti promjene koeficijenata

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak kako mu se čini da neće biti promjene koeficijenata zaposlenih u obrazovanju, no to treba pitati pregovarače jedne i druge strane.

"Bojim se da neće biti promjena u koeficijentu, no to ćete morati pitati pregovarače s jedne i druge strane", rekao je Bačić novinarima nakon izlaska iz Vlade komentirajući nastavak pregovora o zahtjevima sindikata obrazovanja za povećanjem koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto.

Bačić je istaknuo da je Vlada najveći poslodavac u Hrvatskoj, koji zapošljava 250.000 radnika. "Znate li vi koji to poslodavac povećava plaću za 20 posto, a za uzvrat dobije štrajk", upitao je.

"Ima poslodavaca koji su smanjili cijenu proizvoda, u ovom slučaju porez koji je smanjen kroz četiri kruga porezne reforme, a znali su povećati prihode", opisao je slikovito rad Vlade.

Bačić kaže kako razumije ulogu profesora i nastavnika, ali ni jedna Vlada od pet zadnjih nije javnim i državnim službenicima toliko povećala plaće i materijalna prava, kao što su božićnice, regresi, jubilarne nagrade i sl.

Unatoč takvim izdašnim povećanjima, dodaje Bačić, sindikati nisu zadovoljni.

"Vlada je za dogovor i razgovor, uvažavamo značaj prosvjete i znanosti i želi se doći do sporazuma", rekao je upitan zašto Vlada ne povuče konkretan potez za završetak štrajka.

Podsjetio je kako je Vlada u procesu mirenja nudila povećanje od četiri posto samo prosvjetarima, što je odbijeno.

"Nakon toga krenuo je štrajk, a nakon toga došlo je još šest posto svim državnim i javnim službenicima, to je moj odgovor", kaže Bačić.