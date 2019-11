Glavašev sin dobio golemo bogatstvo: nakon 3,5 godine presuđeno da je on jedini nasljednik pokojne menadžerice, njezina obitelj nije dobila ništa

Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša jedini je nasljednik ostavštine pokojne Mare Bareze, poznate koprivničke menadžerice, oko koje se vodi spor već tri i pol godine. Presudio je tako, doduše nepravomoćno, Općinski sud u Koprivnici – Stalna služba u Đurđevcu, a tužitelji, Barezini bratići Viktor Flatz i Vesna Flatz-Stransky, mogu se žaliti na takvu presudu, piše Podravski.hr.

Dakle, potvrđeno je ono što su tvrdile Marine prijateljice Darinka Mikačić i Mirna Jurković, a to je da im je Mara tri dana prije smrti u KB-u Merkur usmeno rekla da svu svoju imovinu ostavlja Filipu Glavašu, sinu Branimira Glavaša s kojim je Mara godinama prijateljevala.

Na ostavinskoj raspravi Viktor i Vesna pobunili su se protiv takvog ishoda smatrajući da u pismenoj oporuci tako nije stajalo, no pismena oporuka nikad nije pronađena, te su pokrenuli spor kako bi dokazali da usmena oporuka nije važeća, no sud je nakon tri i pol godine suđenja ipak presudio u Glavaševu korist, a tužitelji će mu morati platiti i 65.300 kuna sudskih troškova.

Kako stoji u obrazloženju presude, Marini rođaci Viktor i Vesna tvrdili su da Mara u trenutku kad je usmeno napravila oporuku (16. siječnja 2016.) s obzirom na svoje zdravstveno stanje nije bila sposobna rasuđivati te tako ostaviti pravovaljanu oporuku, piše Podravski.hr.

Ipak, na sudu su se izredali sudski vještaci, prijatelji, liječnici, medicinske sestre i susjede Mare Bareze, pregledavala se policijska dokumentacija, podaci teleoperatera, obiteljske fotografije, medicinska dokumentacija, elektronska pošta, no ništa od toga nije pomoglo Flatzovima da dokažu da Mara nije sve ostavila Filipu Glavašu kojeg je smatrala svojim sinom. Okomili su se i na svjedokinje oporuke, Darinku Mikačić i Mirnu Jurković, te se pozivali na činjenicu da su se spomenute ‘pojavile’ tek 50 dana nakon Marine smrti koja se dogodila 19. siječnja 2016., no obje svjedokinje kazale su da su to učinile tek kada su u Podravskom listu pročitale da pismene oporuke nema.

Tužitelji su željeli dokazati da nisu postojale izvanredne okolnosti zbog kojih njihova sestrična ne bi mogla na bilo koji drugi način dati oporuku, no dokazano je i to da Mara Bareza u trenutku sastavljanja usmene oporuke nije mogla pisati niti držati mobitel u ruci jer su joj ruke bile otečene zbog infuzije i zdravstvenog stanja, a u vratu je imala ugrađenu kanilu.

– To upućuje na postojanje izvanrednih okolnosti zbog kojih oporučiteljica objektivno nije bila u stanju sastaviti vlastoručnu oporuku. Tome treba dodati i činjenicu da je 16. siječnja bila subota kad sud ili javni bilježnici ne rade – stoji u obrazloženju presude, piše Podravski.hr.

Vještaci su potvrdili da je Barezino zdravstveno stanje bilo takvo da nije bila sposobna za rasuđivanje. Njezino zdravstveno stanje pogoršalo se nakon toga jer je na već postojeću cirozu jetre od koje su joj otkazivali svi organi dobila influencu tipa A koja je dovela do pogoršanja stanja, što je rezultiralo smrću tri dana kasnije, 19. siječnja 2016.

U tijeku suđenja razni svjedoci potvrdili su da je Mara bila izuzetno bliska s Filipom, da je sudjelovala u svim njegovim važnim životnim trenucima te da je često govorila da će svu svoju imovinu ostaviti njemu. Darinka Mikačić posvjedočila je kako joj je tog dana, 16. siječnja, Mara rekla: "Moja pisana oporuka spremljena je u kući na sigurnom mjestu u škrinji s dokumentima. Ja ostavljam sve Filipu Glavašu jer je on moj sin od rođenja, obitelji ne ostavljam ništa, nemojte to zaboraviti", prenosi Podravski.

Barezini bratići imaju mogućnost žalbe na ovu presudu.