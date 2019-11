Kad se pojavila prva fotografija torte koju je predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović poslala za rođendan zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, prvo je trebalo dobro protrljati oči.

A onda, kad se utvrdilo da torta, garnirana predsjedničkim insignijama, pčelama, jestivom fotografijom predsjednice i zagrebačkog gradonačelnika s roza naočalama koja je nastala u hvale vrijednoj akciji podrške ženama oboljelih od raka – nije izmišljotina News Bara nego živa istina, cijeli je događaj, zajedno s rođendanskom pjesmom koju je predsjednica otpjevala Bandiću postao neviđeni viralni hit.

Pojavile se nove snimke s tuluma, predsjednica je završila i na pozornici; Oglasila se o 'napadanju i izrugivanju': Zapjevat ću opet

Mnogi koji su mislili da ih ništa više ne može iznenaditi ostali su zapanjeni. Nakon torte, govora i glazbene čestitke u stilu Marilyn Monroe pitaju se što je sljedeće? Iskakanje iz torte ili lijepljenje pršuta ne čelo?

U kampanji političar čini sve što zna kako bi se što više svidio biračima. Pa kako procijeni da mu je biračko tijelo, na toj razini se i ponaša. U nedjelju 22. prosinca vidjet ćemo jesu li procjene Kolinde Grabar Kitarović i njezina stožera bile dobre.

Torta i pjesma za Bandića na društvenim su mrežama temeljito popljuvane, nekima je to infantilno, a drugima degradacija predsjedničke funkcije. Protukandidate zanima tko je platio rođendansku tortu koja nosi službene oznake Republike Hrvatske? Je li riječ o novcu poreznih obveznika ili je predsjednica platila iz svog džepa? Ako je plaćena iz vlastita džepa što onda na njoj radi službeni grb Ureda predsjednice?

Ozbiljnije od ovih pitanja oko stila i (ne)ukusa jest ono što predsjednica zapravo želi poručiti pojavljujući se na ovakvim slavljima i daje li ona time političku zaštitu čovjeku protiv kojeg se vodi niz kaznenih postupaka?

A o Bandićevim aferama sve znaju i kumice na Dolcu.

Do sada je protiv njega podignuto dvjestotinjak prijava. "Poticanje lažnog svjedočenja, sprječavanje dokazivanja i krivotvorenje" samo su neke od inkriminacija kojima USKOK tereti Bandića i sumnjiči ga za nezakonite marifetluke teške nekoliko desetaka milijuna kuna. Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda prije dvadesetak dana potvrdilo je optužnicu protiv Bandića i poduzetnika Petra Pripuza vezano za zbrinjavanje zagrebačkog otpada.

No, predsjednici to ne smeta.

- Gospodin Bandić mi je dao političku potporu. Ne vidim u čemu je problem čestitati nekome rođendan. To mi stvarno nije jasno - izjavila je danas predsjednica.

Kao što nije vidjela problem u tome što joj je svojedobno rođendan organizirao Zdravko Mamić, koji je u međuvremenu pobjegao u susjednu BiH od hrvatskog pravosuđa, Grabar Kitarović ne vidi ništa sporno ni u tome što je zapjevala rođendansku pjesmu i poslala tortu kompromitiranom političaru. Moglo bi se reći da je od početka mandata do kraja ostala dosljedna.

Iako na Bandićevom rođendanu nije pjevala svom narodu, niti je pjevala s narodom, već je pjevala jednom čovjeku za njegov rođendan kritičarima poručuje: "Napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru ikome ispričavati zbog toga"

Kolindi Grabar Kitarović potrebni su svi glasovi, pa i oni Bandićeve sljedbe otud i ova čestitka. No, komunikacijska i PR stručnjakinja Ankica Mamić, objašnjava kako je pogrešno misliti da će Bandićevi glasači automatski postati i Kolindini.

Jedno su lokalni, a drugo predsjednički izbori.

- Čini se da predsjednica i njezini članovi stožera ne razumiju koliko je ograničen politički doseg zagrebačkog gradonačelnika. Za njega glasaju oni koji o njemu ovise od Šalate do Kozari boka. Riječ je o zaposlenicima zagrebačkoga Holdinga, gradskih poduzeća, to su kumovi, prijatelji, dobavljači i izvođači svih ovih nepotrebnih i uzaludnih projekata. Kad su lokalni izbori njima je jako važno da Bandić ostane na vlasti, ali kad su predsjednički ili parlamentarni on nema taj potencijal izvođenja birača na birališta. Da ima i sam bi se kandidirao. Sjesti s Bandićem i pričati o tome da će vam antikorupcija biti dio programa, to izaziva kakofoniju kod birača. To je čisti oksimoron, drveno željezo… – komentira Ankica Mamić.

Drugo što pokazuje predsjedničin nastup na rođendanu, po mišljenju naše sugovornice može biti i znak potpune panike u stožeru HDZ-a.

- Jer kad ne znate što biste, onda vam je sve dobro. Taj cijeli događaj je bio parada kiča i neukusa. Svi ti ljudi koji su tamo sjedili i pljeskali Bandiću, u najvećem su broju oni koji o njemu izravno ovise, od šefice Holdinga, pročelnika, načelnika, direktora turističkih zajednica, jednom riječi svi koji su na neki način na gradskom proračunu. Predsjednica se u priopćenju poziva na spontnost, a tu nije bilo ni 's' od spontanosti, to je sve namješteno. Tim priopćenjem i klasičnom zamjenom teza samo je još dodatno pogoršala situaciju i dio birača prebacila u neki od suprotnih tabora – mišljenja je Ankica Mamić

Dok se još nije slegla prašina oko Bandićeva rođendana predsjednica je danas uvrstila u svoju kampanju još jednu točku - zabranu rada nedjeljom. Time namjarava osigurati potporu konzervativnijih krugova i Crkve, a računa i na glasove zaposlenih u trgovačkim lancima koji rade nedjeljom. Ovlasti za tu promjenu predsjednik nema.