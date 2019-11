Kakva će biti sezona 2020.? Iz Češke, Slovačke i Mađarske stižu ozbiljna upozorenja, njihovi gosti gube interes za Hrvatskom, vlasnici agencija otkrivaju što nam turisti najviše zamjeraju

Iako se na domaćem terenu još uvijek mnogi vole zabavljati analizama uspješnosti turističke godine koja se bliži kraju, u Europi, iz koje očekujemo najveći dio gostiju, ona je već odavno prošlo svršeno vrijeme i pripreme za 2020. već naveliko traju.

A da bi ona bila uspješna, najvažnije je čuti i znati što nam gosti zamjeraju, čime su zadovoljni, kakve probleme u radu s hrvatskim turističkim sektorom imaju poslovni partneri iz inozemstva i što od nas očekuju iduće godine. Jer, o tome će najviše ovisiti njihova naklonost Jadranu. Zato smo o tome razgovarali s vlasnicima triju turističkih agencija iz Češke, Slovačke i Mađarske, čiji broj gostiju posljednjih godina u Hrvatskoj stagnira.

- Počeo sam u Hrvatskoj raditi 1992. godine kada sam prve goste doveo u Zadar, u hotel “Novi Park”, kada je tamo bila i vojska, ali nigdje nikoga od turista. Do Zadra smo s gostima putovali preko Paga i masleničkog pontona, nije bilo lako. Ali, danas imam oko deset tisuća gostiju godišnje i specijalisti smo za Hrvatsku - govori Jaroslav Medek, vlasnik agencije “Mediteran Travel” iz Praga, ističući da Češka ima 900 agencija koje se bave samo Hrvatskom i svi su specijalisti.

Siva ekonomija

Na pitanje zašto stagnira broj Čeha u Hrvatskoj, tvrdi kako on misli da broj Čeha pada samo u statistikama, ali je njihov broj konstantan.

- Danas puno Čeha govori kako oni imaju dugogodišnje prijatelje u Hrvatskoj kod kojih idu na odmor bez agencije i posredovanja, a ja mislim da je to siva ekonomija jer su u vikendicama „prijatelja“ pa ih zato nema u statistikama. 2019. je bila komplicirana, a 2020. bi mogla biti bolja kada bi Hrvatska ušla u Schengen, što je za naše goste jedan od ključnih momenata. Na slovenskoj granici stojite tri sata u špici, pa poslije toga i na hrvatskoj granici isto tako. Izgubi se cijeli dan u čekanju. Veliki problem je što nam hrvatski hotelijeri uvjetuju dolazak gostiju od subote do subote, a za 2020. sam prvi put vidio da su hotelijeri stavili da je dolazak gostiju na parking hotela dozvoljen iza 16 sati, a odlazak iz hotela u 10 sati. Tako gost koji putuje noću i dođe ujutro, nema gdje ni stati ni parkirati dok čeka ulazak u hotel. Čeh se neće okrenuti od Hrvatske, ali pitaju se zašto plate 200 eura za autocestu u Hrvatskoj ako je pola njezine dužine s ograničenjem od 100 km na sat - navodi Medek probleme našeg turizma.

Njegova kolegica iz Bratislave Eva Samborska, vlasnica agencije „Aquamarin“, također radi s Hrvatskom više od četvrt stoljeća, a kada je 1994. godine u hotel „Labinecu“ u Gradcu dovela oko 1500 gostiju, svi drugi hoteli i sindakalna odmarališta okolo njih bili su puni izbjeglica i prognanika.

- Interes Slovaka je svake godine sve manji za dolazak u Hrvatsku. Imali smo tradiciju dolazaka, Slovaci vole Jadran i nigdje na svijetu nemaju takve plaže i obalu. Na žalost, mlađa generacija to više ne osjeća tako. Oni traže jeftinije letove, noćni život, zabave. Hrvatske je njima skupa, jer im Turska, Tunis, Egipat nude puno jeftinije aranžmane i oni idu tamo. Mi to u poslu vidimo iz godine u godinu. Ove godine nam je najveći problem napravila slovačka država koja je donijela zakon da svaki poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih, mora im dati vaučer za odmor u Slovačkoj u vrijednosti 250 eura. Za taj novac radnici mogu odmarati u Slovačkoj tijekom cijele godine, ići u toplice i odmarališta. Pada broj Slovaka u Hrvatskoj, a kako je standard dobar, puno Slovaka su vlasnici kuća i apartmana na Makarskoj rivijeri, oko Šibenika, Zadra... Provedu tu odmor, malo iznajmljuju drugim Slovacima i to je nama agencijama veliki problem - kaže dugogodišnja suradnica hrvatskih hotelijera.

- Naši gosti se jako žale na nemogućnost plaćanja karticom u Hrvatskoj. U trgovini još i mogu, ali većina restorana im to ne omogućava, kafići, barovi... Žale se gosti i na loša parkirališta i nedostatak mjesta gdje mogu sigurno ostaviti skupe automobile. Lani smo imali histeriju u Slovačkoj kad je u vašim medijima objavljeno da se pojavio morski pas, gosti su otkazivali putovanje, bili u panici je li taj pas pliva na makarskim plažama ili gdje. Stvarno ne znam zašto svake vijesti u Hrvatskoj ljeti moraju počinjati slikama kolona na autocesti? Pa to odbija goste. Kolone su svuda u Europi, ali to drugi ne potenciraju toliko kao vi. Iduća godina bit će jako teška za rad s Hrvatskom, jer hoteli su vam opet podigli cijene, a bankrotom “Thomasa Cooka” ostalo je puno mjesta po cijelom svijetu koje su sad preuzeli drugi turoperatori i oni ih nude za jako niske cijene. To će stvoriti problem i Hrvatskoj jer će konkurencija biti još jača - zaključuje Eva Samborska.

Dobar standard

Čini se da je schengenska granica najveći problem auto-gostima, jer ga i mlada turistička agentica Darai-Nagy Judith iz agencije “Smart Travel” iz Budimpešte odmah navodi kao minus Hrvatske.

- Najveći problem našim gostima je prijelaz granice koji je za Mađare predug i spor. Ne znam kada je plan da uđete u Schengen, ali za vaš turizam to bi bilo jako važno. Nama cestarine nisu visoke, Mađari se ne žale ni da ste u ugostiteljstvu skupi kad se dobije dobra kvaliteta. Ali nam se gosti žale kako imaju dojam da Hrvati o njima misle da su siromašni i gledaju ih podcjenjivački. Standard Mađara je jako dobar, oni putuju po cijelom svijetu, ali ne žele plaćati skupo nešto što realno ne vrijedi toliko. Ali, ono što je kvalitetno i dobro, nije im problem platiti. Naši gosti u Hrvatskoj iznajmljuju vile i borave u hotelima s 4 i 5 zvjezdica. Žele originalne doživljaje, rezerviraju jahte na Jadranu, biciklizam, kajaking, ronjenje, zip line... - nabraja Judith i nastavlja.

- Sve više gostiju nam se žali da im u restoranima na Jadranu ne žele primiti karticu za plaćanje. Nama je to problem jer smo naučili sve plaćati karticom. Riješite kartice i Schengen i bit ćete najbolji – vedro poručuje Judith turističkim radnicima.