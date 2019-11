Broćanska večer i rođendanska čestitka predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću vrlo su brzo postale viralni hit u Hrvatskoj.

Mostov zastupnik Nikola Grmoja prvi je objavio snimku s proslave održane u petak navečer, a potom su uslijedile nove snimke i fotografije s tuluma o kojem će se još neko vrijeme pričati.

Teško je riječima prepričati govor koji je emotivna predsjednica održala na Bandićevom rođendanu, jednostavno ga morate pogledati

U javnost je potom procurila fotografija torte koju je predsjednica posredstvom svog supruga poklonila Bandiću, a danas se pojavila i snimka govora ganute Grabar-Kitarović u kojem je biranim riječima pričala o Hercegovini i Hrvatima u BiH. Nedjeljno poslijepodne odlučili su nam uljepšati članovi benda Šarmeri koji su na svojoj Facebook stranici objavili još jedan video na kojem predsjednica Bandiću pjeva pjesmu 'Sretan Rođendan'. "Sretan rođendan Milane, sretan rođendan ti", otpjevala je Grabar-Kitarović i zaradila ovacije cijele dvorane.

Šarmeri su objavili i snimku na kojoj se vidi da im se predsjednica pridružila na pozornici, no mikrofon je, barem na toj snimci, ostao u rukama pjevača. "Noć za pamćenje, hvala Kolinda Grabar-kitarović što nam je sinoć ukazala čast", napisali su Šarmeri.

Oglasio se Ured predsjednice

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović u petak je bila na Sinjskoj, a potom na Broćanskoj večeri gdje se pridružila ostalim nazočnima u čestitanju rođendana gradonačelniku Milanu Bandiću, izvijestili su u nedjelju iz njezina Ureda poručivši kako mediji nastavljaju uobičajenu praksu napadanja i izrugivanja.

Prije toga je, pojašnjavaju u priopćenju, Hercegovcima na Broćanskoj večeri poručila:

„Ma koliko me napadali, a vi znate nažalost koliko je ružnih riječi izrečeno, ja neću odustati: jer nisam bitna ja. Ja to sve mogu podnijeti. Bitan je narod. I nikada, apsolutno nikada i ni po koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Nikada neću odustati od odlazaka k vama, u našu prekrasnu Hercegovinu. Meni je ta zemlja toliko bliska. Volim zapjevat’ s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni. Biti čovjek, pokazati drugom da ga poštuješ, da nisi ništa više od njega, nego jednak kao on… I zato ću zapjevati, jer pjesma i rane i dušu liječi i pjesma pokazuje optimizam i ono lijepo lice, i Hrvatske i Bosne i Hercegovine.“

Grabar-Kitarović se u priopćenju referirala na jučerašnje medijske napise u kojima se problematizira što je u petak na Broćanskoj večeri zagrebačkom gradonačelniku i USKOK-ovu optuženiku Bandiću poslala rođendansku tortu te mu pjevala pjesmu “Sretan rođendan”.

"Povodom medijskih napisa koji u uobičajenoj maniri nastavljaju praksu napadanja i izrugivanja, predsjednica Grabar-Kitarović poručuje:

“Napadaju me kad se veselim uspjesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru ikome ispričavati zbog toga", navodi se u priopćenju.