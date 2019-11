Teško je riječima prepričati govor koji je emotivna predsjednica održala na Bandićevom rođendanu, jednostavno ga morate pogledati

Grupa 'Šarmeri' koja je svirala na nedavnoj Broćanskoj večeri u Zagrebu, na Facebooku je objavila snimke s predsjednicom RH Kolindom Grabar-Kitarović, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, u petak je na 12. Broćanskoj večeri u Gastro Globusu bio i gradonačelnik Milan Bandić, koji je taj dan slavio rođendan. Predsjednica je u jednom trenutku uzela mikrofon i, na prilično oduševljenje okupljenih, mu otpjevala 'Sretan Rođendan'.

Na pozornicu se pridružila bendu uz pjesmu 'Bolje živim nego ministar'. Kasnije je održala i kratki govor u kojem je rekla da nikada ni pod koju cijenu neće odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u BiH.

"Ja ne znam što je to u mojom genima da je meni ova zemlja toliko bliska... Volim zapjevati s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni", rekla je okupljenim Hercegovcima i dodala da pjesma 'rane i dušu liječi'.

"Voljela bih da jednoga dana ostvari se ona: Uz križ mi napiši, bećarina ova, volila je pjesmu i zemlju svojih pradjedova", rekla je dirnuta Grabar-Kitarović.