Što se krije iza 'iznenađujuće podrške'? Glavaš i Milanović imaju dugo zajedničku povijest, a sve je počelo kad se bivši premijer pokušao osvetiti Sanaderu

Kod njega nema licemjerja i laži. Ima dosta zagrebačkog asfalta u nogama. On je mangup i političar, fajter, diplomat i domoljub. Zato ima moju potporu. Tim je laskavim riječima Branimir Glavaš u subotu u Osijeku počastio bivšeg SDP-ovog premijera. I svojim potpisom podržao kandidaturu Zorana Milanovića za predsjednika Republike.



Iako u kampanji svaka lijepa riječ zlata vrijedi, ona Glavaševa Milanoviću u ovome trenutku može više štetiti nego koristiti.



Ipak je riječ o čovjeku koji je u slučajevima „selotejp“ i „garaža“ pravomoćno bio osuđen za ratni zločin 1991. Dokazano mu je da je tijekom rata naredio deset likvidacija civila srpske nacionalnosti na obali Drave. Kao i ubojstva i mučenja – između ostalog, i ispijanjem kiseline iz akumilatora – u garaži koja se nalazila ispod njegovog osječkog ureda.



Presudu je na koncu ukinuo Ustavni sud. Ne zbog toga što su utvrdili da je Glavaš nevin. Nego zato jer je u tekstu presude rat bio krivo definiran.



Toga je, po svemu sudeći svjestan i Milanović. Pa u svojoj izjavi koju je prenio Jutarnji list tvrdi da je iznenađen podrškom koju mu je dao Glavaš.



- Moram se ograditi od toga jer to naprosto nije moje društvo. Neka se nitko ne uvrijedi, ali tu podvlačim crtu – ustvrdio je Milanović.

Milanović: Ograđujem se od podrške Branimira Glavaša, to nije moje društvo



Zanimljivo je, međutim, da se Milanović od Glavaša nije ograđivao ranije. Nije podvlačio crte. Niti ga je smatrao neprimjerenim društvom čak ni u situacijama kada bi politička mudrost, a možda samo i dobar ukus to i nalagali.



Prvi put je – niti godinu dana nakon što je došao na čelo SDP-a - Milanović umalo sklopio pakt sa Glavašem i njegovim HDSSB-om u Osijeku.

Sam Milanović za tu je koaliciju bio jako zainteresiran. Bilo je to vrijeme kada je ambicioznog, pomalo i bahatog Milanovića na parlamentarnim izborima 2007. „rasturio“ Ivo Sanader, pa mu se ovaj želio revanširati preuzimanjem vlasti u Osijeku. Koaliciju sa Glavašem u Osijeku pokušao je Milanović tih dana braniti gostujući kod Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji „Nedjeljom u 2“. No, pritisak lijevo-liberalne javnosti ipak je bio prevelik. Pa je Milanović od svoje „revolucionarne“ zamisli ipak odustao.



U to je vrijeme Glavaš već iza sebe imao pokrenutu istragu za ratni zločin, zatim i podignutu optužnicu, cirkus sa štrajkom glađu i dosta jasne indicije da je do grla bio upleten u ubijanje Srba u Osijeku.



Nepravomoćna, a zatim i pravomoćna presuda od 10 odnosno 8 godina došle su kasnije: 2009. i 2010. godine. Uz neuspio pokušaj podmićivanja sudaca Vrhovnog suda, za što je naknadno osuđen Drago Tadić. Ukidanje presude od strane Ustavnog suda uslijedilo je u siječnju 2015. godine.



Kada je te godine uoči parlamentarnih izbora Glavaš postrojio svojih tridesetak crnokošuljaša na zagrebačkom Markovom trgu – nazvao ih je Slavonskom sokolskom gardom – Milanović nije ni okom trepnuo. Tadašnji SDP-ov premijer računao je, po svemu sudeći, se Glavašu ne vrijedi zamjerati kada je bilo izvjesno da će izbori biti tijesni, a HDSSB nakon njih možda postati potencijalni koalicijski partner. Pa je na koncu ispalo da Glavaševe crnokošuljaše na Markovom trgu nije žustrije osudio nitko iz SDP-a. Nego im je najoštriju kritiku uputio HDZ-ovac Vladimir Šeks, javno se zgrozivši pomisli na crne odore iz nekih ružnih vremena vezanih uz 1941.



Netom nakon održanih parlamentarnih izbora te 2015. godine – u vrijeme kada je Most vozao i HDZ i SDP oko sastavljanja nove Vlade - Milanović i Glavaš sreli su se u Vukovaru u Koloni sjećanja. I – prema tvrdnjama očevidaca - srdačno pozdravili i rukovali.

Fotografiju susreta je Glavaš objavio na svojem Facebook profilu. Najavivši da se „nešto kuha na nacionalnoj razini“. I pritom ne preciziravši na što je pritom mislio: na veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a, ili neku drugu postizbornu kombinaciju koja bi uključivala i njegov HDSSB.



Na koncu je Tomislav Karamarko ipak na svoju stranu uspio dobiti Mostovce, a Tihomir Orešković je – ni kriv ni dužan – postao novi hrvatski premijer.



Milanović je nakon poraza na tim izborima izgubio i one iduće 2016. A onda objavio svoje povlačenje iz politike.



Ponovno se aktivirao dvije i pol godine kasnije, uključivši se u utrku za predsjednika Republike.



A na njima Glavaš mu je odlučio pružiti svoju potporu.



Odnos SDP-a i HDSSB-a, dvaju stranaka suprotnog ideološkog predznaka, bio je prilično korektan. Osim u jednom slučaju. „Glavaševci“ su 2013. srušili SDP-ov projekt ustavnih promjena koji je, između ostalog, planirao zabraniti proveđenje referenduma o pitanjima vezanim uz ljudska prava. HDSSB-ovci su sudjelovali u izradi Nacrta ustavnih promjena. A onda je telefonskim pozivom iz zatvora u BiH gdje je služio kaznu za ratni zločin Branimir Glavaš opozvao dogovor. A Milanoviću srušio dvotrećinsku većinu nužnu za izmjene Ustava.