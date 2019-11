Nova velika muka uskoro čeka Plenkovića: nakon štrajka u školama stiže nezapamćeni kaos na cestama?

Ako država do 1. prosinca ove godine pravno ne uredi tržište javnog prijevoza, tvrtke čiji autobusi voze na oko 80 posto županijskih linija mogle bi prestati voziti na nekim linijama, zaprijetila je Udruga prometa pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

– Neki autobusi jednostavno neće voziti, što znači da neki učenici neće imati kako doći do škole, neki pacijenti neće moći otići u bolnicu na dogovoreni pregled, a neki radnici na posao. Do toga ne smije doći i ne bi trebalo doći, ali izgleda da nema drugog načina da upozorimo na rub propasti pred koji smo dovedeni nečinjenjem države – najavio je Hrvoje Meštrović, član HUP-ove Udruge prometa, čije članice zapošljavaju oko 6000 vozača i dnevno prevoze više od 200 tisuća putnika.

Okidač za apel prijevoznika je nedonošenje Pravilnika o obavljanju usluga javnog linijskog prijevoza putnika, što je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

– Taj pravilnik trebao je, prema rokovima iz pripadajućeg zakona, biti donesen prije 500 dana. Cijelo to vrijeme pokušavamo sjesti za isti stol s ministrom Olegom Butkovićem kako bismo utvrdili zašto pravilnik nije donesen i što Ministarstvo kani učiniti o vezi s tim. Nismo uspjeli doći do ministra Butkovića, nemamo nikakav odgovor zašto ne želi razgovor, ne znamo što planira, što misli o svemu... Moramo priznati da nešto slično u pogledu socijalnog dijaloga s Vladom dosad još nismo vidjeli, čuli ni doživjeli – žale se u HUP-u.

Odgađanjem donošenja spomenutog pravilnika prijevoznici su, navodi HUP, ostali bez pravnog okvira unutar kojeg bi sklapali ugovore o javnom prijevozu. Samim tim, ističu prijevoznici poslodavci, ne mogu doći do sufinanciranja iz javnih izvora koje im jamči pripadajuća Uredba Europske unije.

– Ne možemo doći ni do novca iz fondova Europske unije odvojenog za sufinanciranje javnog prijevoza kao usluge koja je zajamčena kao jedno od temeljnih ljudskih prava stanovnicima EU-a – upozorava Hrvoje Meštrović.

Kada se aktualni vakuum u kojem se našao domaći javni prijevoz pretoči u financije, prijevoznici poslodavci imaju izračun da im se za sufinanciranje linija koje održavaju duguje oko 318 milijuna kuna. Polaze od trenutačnog prihoda od pet kuna i 92 lipe po kilometru odrađenog javnog prijevoza i ekonomske cijene tog istog prijevoza od 11 kuna i 10 lipa po kilometru.

– Ako se nekome ekonomska cijena od 11 kuna i 10 lipa čini previsokom, treba znati da, primjerice, Grad Zagreb plaća ZET-u 20 kuna po kilometru. Isto tako, u zemljama okruženja, u Sloveniji i Austriji, cijena je viša nego kod nas – napominju prijevoznici, ističući kako ne traže ništa povrh onoga što je EU namijenio koncesionarima diljem Unije.

Vlasnik "Prometa Makarska" Mate Jujnović kaže nam kako je od sedamdesetak linija koje njegovi autobusi održavaju na području Makarske i Sinja s okolicama svega 15 posto rentabilno.

– Naplaćujem kartu otprilike šest kuna, a ekonomska je cijena 11 kuna po kilometru. Razliku bi trebala podmiriti država, kao što je, primjerice, slučaj u Sloveniji, gdje prijevoznici naplaćuju euro i 90 centi uz sufinanciranje kako ga propisuje Uredba EU-a o javnom prijevozu koja vrijedi i u našoj državi. Postoji u nas i zakon utemeljen na toj uredbi, nema samo pravilnika o provođenju zakona. Kako je to moguće? – pita se Jujnović.

On očekuje da će sporni pravilnik biti donesen, nakon čega bi, kaže, "Promet Makarska" i drugi koncesionari potpisali pripadajuće ugovore sa Županijom o sufinanciranju javnog prijevoza.

– Država, s jedne strane, ne želi donijeti pravilnik koji je po zakonu dužna donijeti i koji je osnova za rad nas privatnika, koji plaćamo državi sve porezne i druge obveze. Ista ta država, s druge strane, komunalnim, gradskim prijevoznicima koji se financiraju iz naših poreza i koji su nama privatnicima konkurencija, nabavlja autobuse izravnim isplatama iz državnog proračuna i pomažući u povlačenju novca iz fondova EU-a. Toga nema nigdje! – upozorava Jujnović.

Na pitanje razmatra li "Promet Makarska" ukidanje dijela nerentabilnih linija ako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ustraje na odgađanju izrade spornog pravilnika, Jujnović kaže da je spreman i za taj scenarij.

Zašto već nije ukinuo dio nerentabilnih linija, pitamo ga.

– Neke linije koje održavamo postoje više od 50 godina. Tko sam ja da ljudima koji ih koriste uskratim to pravo? Drugo, ako ukinem liniju, moram otpustiti vozača. Dalje, kako ću vratiti ulaganje u autobus ako ga ne koristim. Kad sam ušao u ovaj biznis devedesetih godina, cijena litre dizela bila je dvije kune, sada je deset kuna. Jesu li cijene prijevoza toliko išle gore? Tko nas privatnike uopće razumije kada ističemo ovakve probleme? Država nas ne razumije. Najlakše bi bilo dići ruke od svega – zaključuje, pomalo rezignirano, Mate Jujnović.

Jedno je od pravila spomenutog sufinanciranja javnog prijevoza EU-a, s kojim je suglasna Udruga prometa HUP-a, da se u proračun Unije vraća preplaćeni dio sufinanciranja koncesionarima u javnom prijevozu. Drugim riječima, ako koncesionar zbog povećanja broja putnika na nekoj liniji zaradi više od onoga što mu pokriva troškove i omogućava minimalnu zaradu, dužan je vratiti novac u proračun EU-a.

– Oko 20 posto svih linija u županijskom javnom prijevozu nerentabilno je u dijelu dana kada javni prijevoz koristi najveći broj putnika, a oko 60 posto linija nerentabilno je u dijelu dana kada se vozi manji broj putnika – ističe direktorica Udruge prometa HUP-a Ana Falak, upozoravajući i na podatak da je svake godine oko 10 posto manje putnika u javnom prijevozu.

Na pitanje kada bi domaći koncesionari u javnom prijevozu mogli početi ukidati dio linija, u Udruzi prometa kažu da to ovisi od prijevoznika do prijevoznika. Neki bi, kažu u Udruzi, mogli prestati voziti na dijelu linija već u prosincu ove, neki u siječnju iduće godine, a neki bi imali strpljenja do proljeća.

Prema procjeni HUP-a, najugroženije su županije u pogledu neisplativih linija javnog prijevoza koje bi koncesionari mogli početi ukidati ako država ne izradi pravni okvir za sufinanciranje i za potpisivanje novih ugovora o koncesijama Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska županija.