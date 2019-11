Počelo je: Grabar Kitarović i Milanović se žestoko napadali, a tek je prvi dan prikupljanja potpisa

Prvog dana prikupljanja potpisa birača potencijalni predsjednički kandidati danas su se razletjeli po cijeloj državi, a zbog skandala u Hrvatskoj vojsci već u startu su se sukobili Zoran Milanović i aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.



Ankete pokazuju kako su njih dvoje trenutno favoriti u predsjedničkoj utrci, tako da možemo očekivati da će njihove međusobne prozivke svakim danom biti sve brutalnije.



Milanović koji je u prikupljanje potpisa krenuo iz Pule danas se zgražao zbog afere u kojoj su trojica vojnih pilota iz Zemunika uhvaćena u švercu oružja. Više od same afere, brine ga činjenica da je kriminal dva mjeseca skrivan od javnosti.



To je smatra dokaz da je netko sve htio zataškati, da sustav ne funkcionira i da je truo.



- To je opasan skandal i to sve govori o sustavu. To je vjerojatno zataškavanje radi kampanje i kao predsjednik Republike dat ću sve u okvirima moći kao vrhovnog zapovjednika da se Hrvatska vojska očisti od takvog kriminala i nemorala. Dva mjeseca je netko to držao u ladici nadajući se da će ta afera biti zataškana – komentirao je Milanović.



Slučaj s helikopterima je, ustvrdio je, druga katastrofa nakon onoga s nabavkom borbenih zrakoplova koji je primjer kako se ne smije raditi dodavši da će kao predsjednik Republike to onemogućavati - zakonito i racionalno.

Zaključio je i kako je situacija u vanjskoj politici lošija nego 2015. kad je odlazio iz Vlade. U tome što je počeo kampanju prikupljanja potpisa u Puli nema, kaže, velike simbolike, no i tu je bocnuo protukandidatkinju Kitarović.



"Pula je zapadni dio Hrvatske, Hrvatska je dio zapada, a ono što nam daje najveću snagu je pripadnost Hrvatske zapadnom civilizacijskom krugu u smislu vrijednosti. Hrvatska je naravno i Mediteran, ali djelomično i Balkan i na taj Balkan nas sadašnja predsjednica i HDZ izravno i neizravno simbolički guraju", ocijenio je Milanović uz konstataciju kako će njegova politika prema Srbiji, kada postane predsjednik, biti korektna, upravo onakva kakva nije srbijanska prema nama.



Vrlo brzo uslijedio je odgovor aktualne predsjednice, koja je u prikupljanje potpisa za kandidaturu krenula iz Zadra.



- Kada je riječ o Zoranu Milanoviću i njegovu radu u oružanim snagama, mislim da je najpoznatiji onaj njegov skok s Patrije. Srećom, očito je u životu naučio padati i to je za njega dobro prošlo – kazala je Grabar Kitarović, a onda se uhvatila remonta migova iz vremena mandata Milanovićeve Vlade.



- Najveća afera koja je dosad bila u oružanim snagama jest afera s MIG-ovima koji su otišli na popravak u Ukrajinu. Nabavljeno je i pet novih, odnosno rabljenih MIG-ova. Posao je bio katastrofalan. Radilo se prije svega s nestabilnom zemljom koja je bila praktički u ratnom stanju, a kao drugo, MIG-ovi su došli u dijelovima, a nakon što su sastavljeni, utvrđeno je da papirologija ne odgovara onome što je isporučeno. Potrošeno je više od 170 milijuna kuna s time da nikada u vrijeme Milanovića nije provedena detaljna istraga. Ne znam zašto Milanović nije reagirao kada su mu MIG-ovi padali s neba kao kruške – zapitala je Grabar Kitarović.



Tvrdi i kako događaji u Zemuniku nisu probili nacionalnu sigurnost Hrvatske, kako traje kriminalna istraga te da ovo ne može biti montirani politički proces kakve je viđala kad se Vijeće za nacionalnu sigurnost zloupotrebljavalo u Milanovićevo vrijeme.