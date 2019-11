Policajac koji je medijima poslao snimku koja je razotkrila Ćelića izašao u javnost: Dobar dan, ja sam Dragan Števanja, ne smijem govoriti...

Zadarski policajac koji je otkrio pokušaj zataškavanja prometnog prekršaja Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije, prvi put se pojavio u javnosti, a na konferenciji za medije govori njegov odvjetnik Branko Šerić.

- Obzirom da MUP nije objavio njegov identitet mi smo ga doveli ovdje, rekao je član sindikata, a potom se policajac predstavio novinarima:

- Dobar dan, ja sam Dragan Števanja, rekao je pa objasnio da on ne smije govoriti, no da će umjesto njega pričati njegov odvjetnik, prenosi Jutarnji list.

Potom je Šerić iznio detalje o suspenziji Števanje.

- Gospodin Števanja je udaljen s dužnosti i protiv njega je pokrenut stegovni postupak radi odavanje službene tajne. Ja ne bih o tome govorio, on je još uvijek djelatna osoba, jer u strahu su velike oči. Ako je suspendiran da je napravio nešto što nije smio napraviti, mogao bi dobiti novi stegovni ako priča o nečemu što ne smije pričati, ja preuzimam tu odgovornost, rekao je Šerić pa nastavio:

- Procurila je snimka jurnjave gospodina Josipa Ćelića. Dragan Števanja je pod suspenzijom jer je medijima dostavio tu snimku, a to nije niti dokazano. Postoji jedna indicija koja ne može predstavljati dokaz za ništa. Gospodin Števanja je srčani bolesnik i o tome je upozorio ispitivača na poligrafu. Taj je poligraf zatitrao na nekim mjestima na kojima nije trebao, to je jedini razlog i dokaz za njegovu suspenziju. U nizu osoba u postaji koje su bile u kontaktu sa snimkom, oni su suzili fokus na njega, rekao je Šerić.

- Vraćam se na službenu tajnu. U izreci rješenja ne piše na koji način je došlo do odavanja službene tajne, treba pisati na način da je dostavio DVD, a i da je taj DVD proglašen službenom tajnom. Treba raščistiti da li je to ikad proglašeno službenom tajnom. Zašto DVD u drugim predmetima izlazi van, a ovaj nije smio, a u vrhu MUP-a su utvrdili da nije bilo nikakve intervencije, to je sve što vam mogu reći, zaključio je Šerić.

Predsjednik Nacionalnog sindikata policije Nikola Kajkić poručio je da je ovo loša poruka MUP-a.

- To je poruka da bi za sve što se događa u MUP-u trebao biti kriv sindikalni povjerenik, da on mora biti crni Pedro, rekao je.

Kaže da neće birati sredstva da zaštite sve zaposlenike MUP-a. Naglasio je da svi pred zakonom moraju biti jednaki.

- Svašta smo čuli, bojim se da bi se u nadzoru moglo naći svašta, rekao je Kajkić. Kaže da je onaj tko je dostavio informacije medijima dobro učinio i da bi on učinio isto.

Na pitanje je li Števanja znao za zataškavanje, odvjetnik Šerić rekao je da unutarnji nadzor nije pokazao da je on nešto znao i da nije ništa poduzeo. Šerić je rekao da snimkama ima pristup 28 ljudi, ali da većina ostalih nije bila na poligrafu.

- Da imam pristup podacima u zadarskoj policiji, za tri dana bih našao tko je dostavio DVD, rekao je odvjetnik i ponovio da njegov klijent nije zviždač.

Kajkić je dodao da su tražili odgovornost i ministra i ravnatelja.

- Ako se ovo dokaže ovo je najveća afera u MUP-u. Siguran sam da oni nešto prikrivaju, nešto veliko, rekao je Kajkić i objasnio da se mora obaviti nadzor svih prekršaja koje su zabilježili presretači.

Odvjetnik zadarskog policajaca suspendiranog zbog sumnje da je medijima dostavio snimku prebrze vožnje bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića, ranije je ustvrdio da njegov klijent nije zviždač nego žrtva preko koje se sustav želi razračunati sa svim budućim zviždačima.

- Dakle, tvrdimo da on nije zviždač nego najranjivija ciljana žrtva unutar sustava koji se želi razračunati sa svim budućim zviždačima - rekao je Šerić Hini.

Odvjetnik je dodao da je njegov klijent osumnjičen da je otkrio sporne informacije te da su protiv njega, na temelju ničega, pokrenuti izvidi zbog odavanja službene tajne.