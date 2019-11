Broj prijavljenih u aferi 'Municija' popeo se na sedam, većina su aktivni lovci: jesu li piloti i civili bili u lovu iz vojnog helikoptera?; Ovu ekipu povezuje i još jedan hobi, ali i vježbanje u ilegalnim streljanama

U aferi “Municija”, u kojoj su vojni piloti Ivan Krizman (40), Zdenko Košutić (41) i Domagoj Nekić (42) uz pomoć Zadranina Mišela Pavlovića (36), prerušenog u vojnog pilota, prevozili oružje iz vojne baze u Zemuniku, policija je u četvrtak prijavila ukupno sedam osoba.

Uz Krizmana i Košutića, koji su pod istragom civilne i vojne policije jer su, kako se sumnja, prije dva mjeseca, u vrijeme vojnih zadaća, helikopterom HV-a prevezli Pavlovića, kojega se dovodi u vezu s ilegalnom trgovinom oružjem, prijavljeni su i bivši dogradonačelnik Zadra Ivica Vlakić (42), Mladen Bencun (46), poduzetnik iz Zadra, jedna osoba iz Zagreba, te Boris Ercegović (46) iz Splita, vlasnik i direktor splitske tvrtke “Aservo”, koja se bavi trgovinom oružjem, streljivom, te vojnom i policijskom opremom.

Iako su prve informacije govorile da je među prijavljenim pilotima i Domagoj Nekić, on nije prijavljen, iako je osumnjičenima bio na raspolaganju kao vozač helikoptera. Kako je utvrđeno, za razliku od dvojice drugih pilota koji su to radili, on nije kupovao oružje.

Vlakić, Bencun i ostali navodno su kupovali streljivo od Pavlovića, a on od Ercegovića. Sumnja se da je Ercegović oružje nabavio od nekoga koji ga je ukrao u ratno ili poratno vrijeme iz vojske ili policije.

Tisuće komada

Od koga je Ercegović nabavio vojno streljivo, još nije poznato, no kako je utvrđeno istragom, Pavlović je 11. lipnja u Zagrebu od njega kupio više tisuća komada streljiva vojnog podrijetla, te je drugoj osobi prodao dvije tisuće komada, a ostatak je donio u Zaton kraj Zadra, gdje ima apartmane, i spremio ga u garažu, te nudio na prodaju.

Do 6. studenog u garaži je držao preostalih nekoliko tisuća komada streljiva, kao i tridesetak komada streljiva vojnog podrijetla.

– Niste dobili Mišela Pavlovića – rekla nam je u srijedu osoba čiji je mobitel evidentiran na to ime.

U vojnu bazu u Zemuniku Pavlovića su piloti “prošvercali” u odori vojnog pilota. Nakon što su sjeli u vojni helikopter, vozili su se sat vremena u sklopu ranije planiranog trenažnog leta.

Zasad nije poznato jesu li negdje sletjeli i ostavili oružje. Još se ne zna čemu im je streljivo služilo, no poznato je da četvorku iz helikoptera povezuju zajednička natjecanja u pucanju.

Zabilježeno je tako da su zajedno sudjelovali na “Steel challengeu”, natjecanju u gađanju metalnih meta “shot gunom”.

Pretpostavlja se da im je dio streljiva služio za vježbanje na ilegalnim streljanama, a kako su većina od njih i aktivni lovci, sumnja se kako je dio streljiva bio i namijenjen lovu na divlje životinje.

Štoviše, u javnosti se već spekulira da je ekipa zapravo organizirala lov iz helikoptera po Velebitu, ali nema potvrda o tome.

– Nemam komentara – kratko je rekao Vlakić, koji je bio dogradonačelnik Zadra u mandatu Božidara Kalmete. Bivši član stranke MODES također se, kako doznajemo, u slobodno vrijeme bavio lovom.

Zabranjeno letenje

Nakon što je otkrivena suradnja pilota i Pavlovića, koji u Bibinjama posjeduje autosalon za BMW vozila, te je otprije poznat policiji po švercu oružja, kao i prijateljstvu s pokojnim Denisom Paraćem, za kojim je svojedobno bila raspisana tjeralica, angažirani su pripadnici kriminalističke i vojne policije.

Svima su pretraženi stanovi, automobili, poslovni prostori i plovila. Policija je pronašla 7948 komada vojnog streljiva za koje se sumnja da je namijenjeno prodaji na crnom tržištu.

– Istraga je u tijeku i mnoge pojedinosti još se moraju razjasniti – rekao je brigadir Mario Pleša, zapovjednik 93. zrakoplovne baze u Zemuniku.

Pilotima je zabranio letenje 90 dana, s time da “sva trojica nemaju jednaku razinu odgovornosti”. Nakon što je državni odvjetnik ispitao Pavlovića, predložio je istražni zatvor, no sudac istrage to je odbio, odredivši mjere opreza.

– Podnesena je žalba, a Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zadru potvrdilo je odluku suca istrage – rekao je Ivica Škara, općinski državni odvjetnik.

Zamjenik zapovjednika HRZ-a brigadni general Michael Križanec ustvrdio je da su u ovom slučaju evidentni sigurnosni propusti, te je poručio da će nakon završetka istrage vojne policije počinitelji biti sankcionirani.

– Evidentno je bilo određenih sigurnosnih propusta, od same kontrole i nadzora ulaska u vojarnu. Poduzete su zaštitne mjere da se slične situacije nikako ne bi ponovile – izjavio je Križanec na presici u MORH-u.

Istraga vojne policije o prijevozu civila u vojnom helikopteru u tijeku je, a uslijedit će sankcioniranje.

Ministar Krstičević: Bit će sankcija Ministar obrane Damir Krstičević izrazio je žaljenje i najavio da će nakon završetka istrage biti sankcionirani svi koji su po zapovjednoj liniji propustili odgovorno postupati. – Kroz postupak ćemo utvrditi odgovornosti, a Hrvatska vojska sankcionirat će bilo koga u liniji zapovijedanja koji je po bilo kojem problemu trebao nešto napraviti, trebao odgovorno raditi, a nije radio – poručio je Krstičević.