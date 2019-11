Divjak nakon sastanka s Plenkovićem: Na premijeru je odluka; Reiner: Shvatio sam da je ministrica dala ostavku

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila u četvrtak navečer novinarima, nakon razgovora s premijerom Andrejem Plenkovićem, da je premijera upoznala s mogućim rješenjima štrajka učitelja, te je ustvrdila da je na premijeru odluka u kojemu će trenutku dalje reagirati.

"Razgovarali smo o mogućim rješenjima i on je sada sa svime upoznat i na njemu je odluka u kojem će trenutku dalje reagirati", rekla je u ministrica Divjak po izlasku iz Banskih dvora, a njezinu izjavu objavila je N1 televizija.

Ministrica Divjak nije htjela govoriti o detaljima ponuđenih rješenja rekavši kako "bi ipak pustila da premijer dalje komunicira".

Premijer Plenković i ministrica Divjak susreli su se u četvrtak poslijepodne u Banskim dvorima i razgovarali o aktualnostima vezanim uz štrajk učitelja.

S tim u vezi, Divjak je istaknula kako je "važno da ne razmišljamo samo o materijalnom položaju, nego općenito o statusu naših učitelja i nastavnika".

Novinare je zanimalo i kakav je njezin odnos s premijerom i utječe li to na razrješavanje problema, a ministrica Divjak smatra kako se "mora izmaknuti u razgovoru o odnosima među političarima, jer to sigurno nikoga ne zanima".

"Ono što ljude zanima je rješenje, ono što roditelje zanima jest hoće li djeca na vrijeme završiti školsku godinu, ono što zanima učitelje je kako i na koji način se njihov status može unaprijediti", istaknula je ministrica Divjak.

Reiner: Shvatio sam da je dala ostavku

Potpredsjednik hrvatskog Sabora i saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner u gostovanju u Newsroomu N1 televizije kazao je da je on iz izjave koju je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak dala u srijedu iščitao da je - dala ostavku.

- Ja osobno sam shvatio da je Divjak dala ostavku. Kad ste ministar u Vladi i kažete da ne želite sudjelovati u igrama moći između sindikata i premijera, da se ne možete svrstati ni na jednu ni na drugu stranu - ni na stranu premijera i Vlade, ni na stranu sindikata - to je zapravo davanje ostavke. Ona to nije verbalizirala, ali ja osobno sam to shvatio kao davanje ostavke - kazao je Željko Reiner.

- Mene je malo čudilo da u razgovorima ima ministra Josipa Aladrovića, a nema resorne ministrice. Tim više sam mislio da je ona svojom izjavom, koja je vrlo jasna i kojom se distancira od premijera, Vlade i svega ostalog - dala ostavku. Moje duboko uvjerenje je bilo da je dala ostavku - ponovio je za N1 Televiziju.