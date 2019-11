Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

VRLIČANKA O ŠOKANTNOM POSJETU BANKARA PRIJE BIJEGA: Bacija mi vriću s 230 tisuća eura! ‘Uzmi, tvoje je...’

- Pitala san ga triban li ja šta potpisat, a on je reka da je sve sredija i da ništa ne triban napravit - ispričala nam je u srijedu 70-godišnjakinja M.M. kojoj je Djaković na kućnu adresu donio 230 tisuća eura.

SVE VEĆI PROBLEMI ZBOG ŠTRAJKA U ŠKOLAMA Ugrožena matura i upisi na fakultete

Pomicanje provedbe obveznih ispita nakon predviđenog početka onemogućilo bi objavu konačnih rezultata u predviđenom roku, pa bi se i upisi na fakultete zbog nadoknada i pomicanja rokova mature prebacili na kolovoz.

RADOVAN FUCHS, PREMIJEROV SAVJETNIK: ‘Ministrica je protiv sindikata’

- Blaženka Divjak glasala je za proračun u kojemu nije ugrađen zahtjev sindikata, a sada provocira svoju smjenu - kaže Fuchs.

ODVJETNIK ŽELJKO LUBINA NA RATNOJ STAZI Tužio državu 113 puta

Željko Lubina smatra da je država odgovorna što ga je Hrvatska odvjetnička komora suspendirala više godina nakon što je osuđen nepravomoćno na dvije godine zatvora.

ASJA BREŠAN, 36 GODINA POSLIJE Pipi djevojka u sjeni Ane Sasso

Ana Sasso bila je zvijezda, nakon reklame samo se o njoj pričalo, no Asji to nije smetalo, dapače, daleko od Splita našla je ljubav i ostvarila zavidnu karijeru. Kaže: 'Bila sam druga pratilja, ali znate šta... BOLI ME PIPI!'

VARAJU NAS TIJEKOM ‘CRNOG PETKA’ U Americi popusti 80%, u nas 20%

Hrvatski trgovci proteklih su godina, baš kao i njihovi europski kolege, preuzeli šopingholičarski praznik “Black friday” ili “Crni petak”, koji ove godine pada na 29. studenog. Međutim, mnogi naši trgovci nisu preuzeli i popuste koji idu s tim praznikom, pa umjesto recimo za Ameriku uobičajenih 50 - 60 posto (za neke artikle i do 80 - 90 posto), naši su kupcima ponudili mizernih 10, 20 ili eventualno 30 posto.

SANDRA LULIĆ U LOVU NA OLIMPIJSKE IGRE Sama kombijem idem na regate

- ‘Olimpijske igre su moj san, ne predajem se...’, kaže mlada jedriličarka. Hrvatska u Sandrinoj klasi laser Radial već ima normu. Ruskinja s hrvatskom putovnicom Elena Vorobeva je na prošlom SP-u bila ispred Sandre i zasad je u prednosti, Mornareva jedriličarka u veljači na SP-u u Australiji mora biti bolja od Vorobeve da ostane u utrci, u tom bi slučaju odluka pala u travnju u Palma de Mallorci.

NAKON A1, CIJENE DIŽE I HT MaxTv skuplji od 30 do 60 kuna

Dva mjeseca nakon što je tvrtka A1 podigla cijene korisnicima svojih fiksnih usluga, i to za 20 kuna mjesečno, na poskupljenje se odlučio i Hrvatski Telekom. MAX Premium paket bit će vam skuplji 60 kuna ako ste bez ugovora, odnosno 30 kuna ako potpišete vjernost. Korisnici MaxTV paketa koji nemaju ugovornih obveza plaćat će 30 kuna više.