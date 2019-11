Olujno nevrijeme zahvatilo je gotovo cijelu Hrvatsku i izazvalo velike probleme, posebice u cestovnom i pomorskom prometu, a nakon što su meteorološke službe upozorile na opasne vremenske prilike, Državni hidrometeorološki zavod je za cijeli Jadran proglasio crveni meteoalarm, zbog sigurnosti građana upozorenje je izdalo i Ravnateljstvo civilne zaštite pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Na srednjem i južnom, a navečer i na sjevernom Jadranu jako i olujno jugo, s udarima od 20 do 29 m/s. Obilna kiša, od 40 do 80 mm, lokalno i više, na sjevernom Jadranu, u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Dalmacije, a mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno pojačan vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu pa može biti bujičnih poplava i poplavljivanja riva.

Kako je u subotu ujutro izvijestio Hrvatski autoklub (HAK), zbog jakog vjetra u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, a cestovni promet otežan je zbog magle te mokrih i skliskih kolnika. Zbog vjetra je izdana zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila) na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika i lokalnoj cesti LC Križišće-Kraljevica. Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče; A6 Rijeka-Zagreb; Jadranska magistrala (DC8); Paški most; Krčki most; most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

U prekidu su trajektne linije Sućuraj-Drvenik, Stinica-Mišnjak, Šibenik-Kaprije-Žirje, Zadar (Gaženica)-Ist (Kosirača)-Olib-Premuda (Krijal)-Mali Lošinj (putovanje će se izvršiti u nedjelju 17.11.2019. ako vremenski uvjeti dopuštaju), Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir-Soline, kao i brodske Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice; Ilovik-Mrtvaška, Mali Lošinj-Unije-Susak; Komiža-Biševo te katamaranske Split-Rogač-Milna, Rab-Lun-Tovarnele (Novalja)-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split; Split-Hvar-Korčula.

Zbog jakog juga promet na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada-Pakoštane-Biograd održavat će se prema plovidbenom redu za Biograd.

Na Facebooku meteoservisa RIMETEO javljaju kako su Cres, Lošinj i Rab zbog jakog juga odsječeni od ostatka zemlje.

Grmljavinsko nevrijeme izazvalo je sinoć prilično problema u Istri, a ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je o posljedicama. ŽC 112 Pazin zaprimio je šest zahtjeva za tehničke intervencije vatrogasaca na području grada Umaga i Labina radi uklanjanja srušenog drveća sa prometnica, saniranja oštećenih krovišta (Umag i Labin) te crpljenja oborinskih voda iz ugostiteljskog objekta u Savudriji.

Zaprimljeno je sedam dojava o ugrožavanju prometa zbog pada stabala, nanosa zemlje i kamenja na kolnik, veće količine vode na kolniku, razbacanih kontejnera za smeće i porušene privremene prometne signalizacije. Angažirane su Istarske ceste i policija. Zaprimljena je jedna dojava za pad stabla na električne vodove u Umagu i pad telefonskog stupa u Ližnjanu kod Pule. U svim navedenim događajima nema dojava o stradalim osobama. prema informacijama VOC Pula JVP Umag, Labin i pula imali su ukupno 10 tehničkih intervencija na saniranju posljedica nevremena.

Pogoršanje vremena u Istri kulminiralo je oko 21 sat kada se na moru zapadne Istre razvila izražena grmljavinska linija. Frontalna naoblaka zatim se premjestila prema istoku, a jako jugo s olujnim udarima okrenulo je na jugozapadnjak uz sporadičnu grmljavinu.

Pritom je došlo do razvoja jačih grmljavinskih ćelija, naročito na sjeverozapadu Istre. Iznad Umaga razvio se najjači sustav uz vrlo obilnu kišu i silovit nalet vjetra, a olujni sustav iznjedrio je i pijavicu! Pijavica je prema dojavama trajala samo 10-ak sekundi, no to je bilo dovoljno da pričini popriličnu materijalnu štetu, doznajemo na Istrametu.

Večeras se na Rujevici igra ključna utakmica između Hrvatske i Slovačke, ali pitanje je što će od svega toga biti s obzirom na vremenske nepogode. Reporter SN-a Patrik Mršnik javlja da je trenutačna situacija u Rijeci dobra, pada lagana kiša, ali prognoza i pogled na nebo ne nudi optimizam. U jako kratkom roku očekuje se novi potop.

Obilne padaline uzrokovale su velike probleme i poplave u Hrvatskom Zagorju.

Vatrogasci DVD - a Zlatar Bistrica dali su izjavu za Zagorje.com rekavši kako ispumpavaju cestu prema Konjščini gdje voda već, nažalost, ulazi u kuće. Kako su rekli, budući da nije bilo naznaka da se voda uspije ispumpati, načelnik Žarko Miholić uz zapovjednika DVD - a izdao je zapovijed da se prekopa nogostup kako bi se voda lakše mogla povući.

- Zasad još situacija nije alarmatna. Imali smo tek tri intervencije u južnom dijelu županije - ali je na sjeveru županije zasad situacija pod kontrolom - kazao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Marijan Lovrenčić, javlja N1.

Prema riječima predsjednika DVD - a Bedekovčina Željka Odaka, i u Bedekovčini su padaline uzrokovale poprilične poplave.

- Jutros u 6.50 sati uzbunjena je vatrogasna postrojba DVD Bedekovčina zbog poplava uzrokovanih noćašnjim kišama. Vatrogasci su na terenu i ismpumpavaju vodu kod pekare Tomaševski - rekao je Odak za Zagorje.com dodajući da poziva i dalje imaju jako mnogo.

Dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT je najavila što nas čeka u idućim danima. Nažalost, vijesti nisu dobre.

- I u subotu će istočna Hrvatska biti pošteđena mnogobrojnih vremenskih neprilika. U Podunavlju će kiša izostati, bit će i sunčanih razdoblja, a uz umjeren do jak jugoistočnjak dnevna će temperatura zraka biti i oko 20 °C. Prema zapadu raste vjerojatnost za kišu, a i temperatura će biti niža.

U središnjoj će Hrvatskoj uz oblačno vrijeme temperatura zraka biti uglavnom između 9 i 14 °C. Kiša česta, ponegdje i obilna, a može i zagrmjeti.

U gorju i na sjevernom Jadranu još nepovoljnije - na snazi je i najviši stupanj upozorenja za obilnu kišu i olujan vjetar. Najintenzivnije će biti u noći i prijepodne, kada su moguće i bujične poplave. Jugo će prolazno oslabjeti i okrenuti na buru, a navečer opet pojačati. Dnevna temperatura od 8 do 14 °C, ponegdje na obali i do 17 °C.

U Dalmaciji pak između 17 i 20 °C. Ponegdje će biti obilne kiše, a osobito su na širem zadarskom području moguće i nevere. Puhat će jako i olujno jugo, zbog kojeg će i more biti jače valovito, pa će biti problema u pomorskome prometu te opet plavljenja obale.

Na jugu Hrvatske subotu će obilježiti jako i olujno jugo, koje će stvarati velike valove, osobito prema otvorenome moru i oko 6 metara visine. Povremeno će biti kiše i grmljavine, a sunčana razdoblja bit će rijetka."

Do ponedjeljka još povremeno kiša i jak vjetar, pa stabilnije...

- I u nedjelju će duž obale Jadrana biti obilne kiše, osobito u Dalmaciji. Jako i olujno jugo postupno će slabjeti i najprije na sjeveru okrenuti na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak slijedi prolazno smirivanje vremena, a već u utorak, s jačanjem juga, opet će biti kišovitije. Ni sredina tjedna ne donosi potpunu stabilizaciju vremena jer će i dalje biti povremene mjestimične kiše, ali će barem jugo oslabjeti.

I na kopnu će nedjelja još biti vrlo kišovita, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Od ponedjeljka ipak posvuda mirnije, no i dalje nestabilno i promjenljivo, uz češću kišu u krajevima uz Jadran. Nakon nedjeljne izuzetno visoke temperature za doba godine, u novome tjednu ipak niže vrijednosti, no i dalje iznadprosječne - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

U ponedjeljak slijedi prolazno smirivanje vremena, a već u utorak, s jačanjem juga, opet će biti kišovitije. Ni sredina tjedna ne donosi potpunu stabilizaciju vremena jer će i dalje biti povremene mjestimične kiše.