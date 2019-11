Milanović: Hrvatska u kandžama jedne stranke, političke klijentele i kartela. Moji motivi su da nema jezika mržnje i stalne manipulacije od strane HDZ-a

Predsjednički kandidat Zoran Milanović ponovio je u petak kako je najavljeni datum za predsjedničke izbore "lopovluk i sramota" jer, tvrdi, "tim se perfidnim odabirom smanjuje mogućnost ljudima da glasaju."

Milanović smatra da će se 29. prosinca vraćati puno veći broj ljudi koji su došli za Božić i Novu godinu iz inozemstva, "iz Irske, tamo gdje su otišli za vrijeme HDZ-a", a 5. siječnja će ići na skijanje.

"Datum koji je vlada izabrala garantira da će manje ljudi izaći, 130 tisuća građana neće biti u mogućnosti glasati, neće se zadržati u Hrvatskoj radi mene, Kolakušića, Škore i Kolinde. To je šteta za demokraciju, a HDZ želi smanjiti broj birača kako bi pomogao kandidatkinji čiji je glasnogovornik Plenković", izjavio je u emisiji "RTL danas".

Objasnio je kako se njegov slogan 'normalno' odnosi na njegovu želju da zemlja uđe u jedan normalan tok. "Puno toga nije normalno, poput ovakvog ponašanja, gledam te u oči, lažem, prodajem ti priču da je to što radim zakonito", dodao je.

Na pitanje zašto želi postati predsjednik kada je i sam govorio da je to ceremonijalna pozicija, odgovorio je da se i simbolika može popunjavati na različite načine. "Želim to jer smatram da je Hrvatska u kandžama jedne stranke, političke klijentele i kartela, što joj šteti. Moji motivi su da se to promijeni, da nema jezika mržnje i stalne manipulacije od strane političara HDZ-a", ustvrdio je.

Suprotstavio se tvrdnji da je kao i HDZ imao afere u svojoj vladi, a neki 'njegovi' ljudi sada drže većinu HDZ-u. "Nisam isti kao HDZ, razlika je enormna. Ti ljudi nisu otišli iz vlade jer su imali vile i parkirane mercedese u šorovima, nije bilo ničeg koruptivnog, radi se o ljudskim greškama, a moja poruka im je bila da vrate mandate", rekao je.

Milanović kaže da u kampanji neće potrošiti puno novaca, već u granicama koje zakon dopušta, 200 tisuća kuna po pravnoj osobi, a pomažu mu privatni i korporativni donatori, nitko iz javnog sektora.

Upitan zašto mu je Plenković češća meta od predsjednice ili Miroslava Škore, ustvrdio je da je teško raspravljati s Plenkovićem jer "bježi i nema ga nigdje kada treba ući u debatu", a Škoro nije predsjednik Republike.

"Borim se da normaliziram zemlju i saniram štetu koje su napravili aktualna predsjednica i njena stranka. Ona je o HDZ-u ovisna statusno, financijski, politički egzistencijalno", dodao je.

HDZ je, ustvrdio je, "hrvatski problem, politički i socijalni zlostavljač hrvatskog naroda već trideset godina". "Meni je krivo što mi je to na žalost jedan od motivacijskih faktora, bilo bi mi drago da su to ljubavne pjesme", napomenuo je.

Za Plenkovića je rekao da je on u "ovom trenutku gospodar kartela". "Vidjeli ste na predstavljanju u ponedjeljak, kada je nekoliko stotina ljudi došlo na predstavljanje programa Kolinde Grabar-Kitarović, koliko ih radi u javnom sektoru, očito imaju puno slobodnog vremena. Ja sam morao imati predstavljanje u subotu jer su mi došli ljudi koji rade. Vidjeli ste da tamo nije govorila ona, nego ona i Plenković. Na mom skupu sam samo ja govorio, uz dužno poštovanje svima koji me podržavaju i prije svega SDP-u", rekao je.

Milanović je rekao da on neće stajati susjednim zemljama na putu u Europsku uniju jer Hrvatskoj Srbija, uz određene ekonomske interese koje imamo s njom, nije u fokusu, no razgovarao bi o dokumentima o nestalima.

"Ja nisam Vučića zvao u Hrvatsku, nisam dopustio da se ovdje blamira, to ponašanje je bilo nedolično, a kakav je moj stav hrvatskim ljudima je jasno. U Tvornici sam govorio o savezu sa Slovenijom koja nam je najbliža, a arbitraža je jedini problem koji s njom imamo", rekao je.

"Deseci tisuća Slovenaca imaju vrijedne nekretnine u Hrvatskoj. Razmjena ne samo ljudi i dobara, nego i ideja je ogromna, ima nas zajedno više od šest milijuna, mali smo ali kompatibilni i to nije nikakav megalomanski plan kao Inicijativa tri mora", ustvrdio je.

Po njegovim riječima, ta je inicijativa kompleksaška parada u kojoj su neki ljudi koji se vole slikati, tamo nam nije mjesto i hrvatski Jadran neće biti na tezgi zajedno s Crnim morem i Baltikom, jer su to opasna mora. "U okviru toga vidim Sloveniju kao pravog strateškog partnera, ne strateškog partnera kako se svatko proglašava, čak i Izrael", naglasio je.

Upitan što će raditi ako izgubi na izborima, Milanović je rekao da se to neće dogoditi. "Borit ću se do zadnje kapi znoja, energije, želje i ljubavi da dobijem te izbore. Radio sam važniji posao, vidim iz ove pozicije i s ovim iskustvom neke stvari koje ranije nisam vidio, no nisam se bitno promijenio. Promijenio sam se sazrijevši u nekim stvarima koje iz one pozicije nisam mogao vidjeti, to je znanje i iskustvo".

Milanović vjeruje da predsjednik ne treba ostati na Pantovčaku. "Nemam obraza i srca lagati i govoriti kao Kolinda Grabar-Kitarović o preseljenju. Želim da se Ured predsjednika makne iz tog megalomanskog ambijenta koji predsjednicima često lupi u glavu, osjećaju se gore kao carevi. Moj stav je jasan - preselite me s Pantovčaka", poručio je.

Na pitanje bi li vratio Titovu bistu kada bi došao na Pantovčak, kaže da o tome niti ne razmišlja. "Moje opredjeljenje je antifašističko, Tito je bio veliki hrvatski državnik u svijetu prepoznat ne po navijanju na stadionima nego po nekim drugim stvarima, a omražen u Hrvatskoj zbog nekih drugih stvari, ali mi u tom razdoblju nismo imali bolje", ocijenio je.

Kaže da bi se slično moglo reći za Tuđmana. "Nemamo Churchilla, Roosevelta, Lincolna, Tito i Tuđman su naši ponajbolji sinovi. Tuđman na određeni način do 1995. a nakon toga je bila politika koja je Hrvatsku za račun HDZ-a držala od Europe", smatra Milanović.