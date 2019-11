Divjak najavljuje cjelodnevnu nastavu do 2027. godine, a nastavnici će u školama morati boraviti od 9 do 16 sati; Ministarstvo: Hrvatska ima najkraću školsku godinu i najmanji broj sati obvezne nastave u Europi

Štrajku prosvjetnih radnika ne nazire se kraj, a od današnjeg dana neće biti plaćeni dani provedeni u štrajku. Međutim, to nije i jedina novost koja im se sprema.

U Vodicama je početkom tjedna održan trodnevni Stručni skup ravnatelja osnovnih škola na temu "Rukovođenje i promjene u osnovnoj školi" na kojem je sudjelovala i Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja.

Skupu se u javnosti nije pridalo previše pažnje, pa je tako nekako ispod radara prošla i najava kako će podizanje koeficijenata za plaće treba pratiti i reorganizacija složenosti poslova učitelja u smjeru da učitelj bude u školi od 9 do 16 sati.

Naime, kako nam je potvrđeno u Ministarstvu, Hrvatska ima značajno najmanji broj sati obvezne nastave u Europi sukladno Eurydice izvješću.

- Cjelodnevna nastava je u planu i u tom smislu imamo potporu Svjetske banke i u odmakloj smo fazi pregovora, a više detalja trebali bi imati do kraja godine- tvrde u Ministarstvu.

Kroz prezentaciju "Izazovi osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u RH ili kako prihvatiti promjene" ministrica Divjak se osvrnula na reformske procese koji se događaju i koji nas čekaju u budućnosti, a uključuju kurikularnu reformu općeg obrazovanja, reformu strukovnog obrazovanja te cjelodnevnu nastavu.

Na skupu je najavljeno kako je jedan od ciljeva uvođenje cjelodnevne nastave. Prva faza od 2020. do 2022. godine uključila bi smanjenje broja škola, a druga faza koja bi trebala trajati od 2022. do 2027. godine se odnosi na osiguravanje uvjeta za jednu smjenu.

Moguća kompozicija cjelodnevne nastave u osnovnim školama predviđa redovito obveznu nastavu od 8 do 12 sati, nakon čega je predviđen jedan sat za ručak, odmor i igru. Od 13 do 15 sati bi se izvodila izborna i dopunska nastava, ali i tjelesna aktivnost i kreativan radi i igra, a od 15 do 17 sati bi se izvodile izborne aktivnosti (umjetničke, sportske, istraživačke, volonterske i slične).

Ministrica je i veliku pozornost stavila na procjene i istraživanja da hrvatski obrazovni sustav zaostaje za europskim u količini nastavnih sati i vremenu koje djeca provode u školi sukladno Eurydice izvješću.

Kada uspoređujemo broj godina obveznog obrazovanja Hrvatske s ostalim zemljama bivše Jugoslavije nalazimo se na samom dnu. Hrvatska i Srbija imaju osam godina obveznog obrazovanja, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora devet, a Sjeverna Makedonija 11 godina obveznog obrazovanja.

Slična je situacija i s brojem nastavnih sati. Hrvatska i Srbija koje imaju osmogodišnje osnovno obvezno obrazovanje razlikuju se u broju nastavnih sati. Tako ih je u Hrvatskoj 4.541, a u Srbiji čak 5.825. U Sloveniji se održi 6.389, u BiH 5.708, a u Crnoj Gori 5.380 nastavnih sati. Sjeverna Makedonija čije osnovno obvezno obrazovanje traje 11 godina imaju 7.620 sati.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja su kazali kako na značajno manji broj sati nastave utječe, osim jedne od najkraćih školskih godina (175 dana/35 tjedana) i model dvosmjenske nastave.