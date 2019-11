Vakula najavljuje novo pogoršanje vremena: Bit će nevolja zbog obilne kiše, ponovno stiže olujno jugo, a temperature u Dalmaciji penju se i do 20 stupnjeva

Nakon kratkotrajnog zatišja slijede nam opet za mnoge nepovoljniji dani. Vjetrovito će osobito biti na Jadranu, uz većinom jugo - jako, gdjekad i olujno, te more valovito, uglavnom na otvorenome i jače valovito, s valovima vjerojatno i oko 6 metara.



Nevolja će biti i zbog česte, u mnogim mjestima i obilne kiše, posebice opet na Jadranu i područjima uz njega - i to ponajviše od petka navečer do ponedjeljka ujutro. Stoga će i vodostaji ponovno biti u porastu, najavljuje novo pogoršanje vremena Zoran Vakula za HRT.



Zbog svega toga DHMZ je već objavio mnogobrojna upozorenja - za jugo na otvorenome čak i najvišeg stupnja, a tijekom vikenda bit će ih još.

Uz sve to valja spomenuti i kako će temperatura zraka diljem Hrvatske biti iznadprosječno visoka za sredinu studenoga, uz jutarnje vrijednosti čak oko prosječnih najviših poslijepodnevnih, gdjekad i više od njih. No, unatoč tom nedostatku studeni i zimskim uvjeta - od petka ne zaboravite na obveznu zimsku opremu.

Petak: promjenljivo, kiša na moru i uz njega, jako i olujno jugo

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, ponegdje tek nakon jutarnje magle. Uz najprije tiho pa slab do umjeren jugoistočni vjetar temperatura će zraka ujutro biti od 3 do 6 °C, a poslijepodne 15 do 17 °C.



U središnjoj Hrvatskoj danju malo hladnije i oblačnije, te manje vjetrovito nego na istoku, a kiša će početi uglavnom kasno navečer i u noći na subotu.



Ponegdje već poslijepodne, ali većinom navečer i u noći u gorju i na sjevernom Jadranu bit će i izraženijih pljuskova s grmljavinom. A do tada, uz promjenljivu naoblaku, samo povremena mjestimična kiša. Znatno veće nevolje prouzročit će često jako jugo, osobito prema otvorenome i olujno, te more i jače valovito - pa je objavljeno upozorenje najvišeg stupnja.



U Dalmaciji su još u petak upozorenja samo zbog juga, na otvorenome ponegdje i olujnoga. Kiša će padati povremeno i ponegdje, ali još ne u velikim količinama. Uz djelomice sunčano vrijeme temperatura će biti od 14 do 20 °C, samo u unutrašnjosti ujutro oko 8 °C.



Podjednako relativno toplo bit će i na jugu Hrvatske, ali i promjenljivo, uz povremenu kišu, moguće i grmljavinu, te većinom jako jugo, navečer opet i olujno, uz koje more opet može biti i jače valovito.

Za vikend kišovitije, većinom i vjetrovitije, pa u ponedjeljak prolazno mirnije...

Do ponedjeljka će u većini kopnenog području biti još toplije, osobito ujutro, uz temperaturu zraka često čak oko prosječne poslijepodnevne za sredinu studenoga. No, u većini će krajeva biti i oblačnije nego u petak, te kišovitije, ponegdje i uz obilne pljuskove.

Stoga će do utorka ujutro, gdjegod i prije, u mnogim mjestima Gorskoga kotara, Like i unutrašnjosti Dalmacije pasti i više od 100 litara kiše po četvornome metru. Zamjetne su količine moguće i u središnjoj Hrvatskoj, a najmanje - do nedjelje navečer vjerojatno i nimalo - u istočnim krajevima.



Uzduž Jadrana će posvuda pasti barem malo kiše. Dapače, većinom i više, u subotu osobito na sjevernom dijelu, zatim i južnije. Nevolje će ponovno prouzročiti i do nedjelje većinom jako, često i olujno jugo, mjestimice prolazno i južni, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a uglavnom podno Velebita će u subotu biti i slabe do umjerene bure.

U ponedjeljak je moguće smirivanje, ali samo kratkotrajno, zbog vjerojatno ponovno kišovitijeg i vjetrovitijeg utorka, možda i srijede.