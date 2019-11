Šprajc 'rešetao' Plenkovića, premijer se branio: Dajte mi malo vremena, ajmo otvoreno razgovarati...

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u četvrtak je gostovao u RTL-ovoj emisiji Direkt, gdje je rekao da razumije sindikate u obrazovanju koji se žele izboriti za svoje članove, ali da njegova Vlada mora voditi računa o cjelini.

"Priznajemo da uredba o koeficijentima kompleksnosti poslova ima nelogičnosti, ali želimo otvoriti sva pitanja i sagledati ih", rekao je Plenković.

"U mandatu ove Vlade plaće su u prosvjeti porasle od 1300 do 1600 kuna. Ono što smo stavili na stol kao ponudu sindikatima jest šest posto za sve, koliko su i tražili. Paket povećanja plaća koji Vlada sindikatima nudi na tragu je politike dizanja plaća i životnog standarda."

"Ali to nije ono što su prosvjetari tražili", inzistirao je voditelja Direkta Zoran Šprajc, prenosi Jutarnji list.

"I onda smo još ponudili uz to još dva posto koja su sindikati mogli potpisati odmah. Plus odluka do 15. studenoga su plaćeni dani u štrajku, nakon toga ne. Taj paket je na tragu naše politike dizanja plaća, dizanja standarda. Imate Vladu koja povećava plaće, imamo momente kad o nečemu pregovaramo. Temeljni kolektivni ugovor rješava osnovicu. Granski rješavaju dodatke, a koeficijenti nisu vježba gdje mi pregovaramo. To je nadležnost Vlade, ona je ta koja jednostrano odlučuje o uredbi. U ovom trenutku ja ne želim promijeniti cijelu fiskalnu politiku, trošimo koliko zarađujemo", odgovorio je premijer.

Šprajc je konstatirao da Plenković i njegova vlada nije ni pokušala promijeniti sustav koji je naslijedila. "Nije točno da nismo pokušali. Pokušali smo dva puta, nismo uspjeli postići konsenzus. Postoje određeni, vrlo osjetljivi elementi unutar same Vlade. Mi smo napravili stvari koje idu u korist i učiteljima i profesorima. Nama je obrazovanje važno", odgovorio mu je premijer.

Plenković je također ustvrdio da "ne može biti situacija" da se štrajka do kad god treba "jer će se nekome drugome također povećati plaća".

Šprajc je potom premijera Plenkovića pitao kako komentira viđenje predsjedničkog kandidata SDP-a Zorana Milanovića datuma da je datum predsjedničkih izbora kao "lopovluk i sramotu" te da su namješteni tako da pobijedi Kolinda Grabar-Kitarović.

"Rekao je da se neki građani neće stići vratiti do 22. prosinca, a da će drugi otići na skijanje kada bude drugi krug 5. siječnja", rekao je Šprajc. "To mi je previše plakanja za kandidata s karakterom. Izbori su u prosincu zato što je predsjednik Tuđman u prosincu umro. Mandat traje pet godina. Ne vidim da se drugi bune", odgovorio je Plenković.

Na pitanje nedostaje li mu Milanović kao rival na političkoj sceni, Plenković kaže: "Ja vam imam toliko odgovornog posla... Ovo radim usput".

Šprajc se potom okrenuo pitanjima o proračunu, bruto društvenom proizvodu i državnoj upravi. "Bili smo oduševljeni kao Vlada kada smo platili 4,5 milijardi kuna jamstava nekih ranijih Vlada, bili smo strašno oduševljeni što smo unatoč tome ostvarili proračunski višak. Imamo zdravi gospodarski rast koji nije na zaduženjima, cijelo vrijeme smanjujemo javni dug", rekao je Plenković na što mu je Šprajc kontrirao da javni dug zapravo nije smanjen. "Nije istina, za dvije milijarde je manji, pitajte ministra Marića. Ja tvrdim da ga jesmo", odgovorio je Plenković.

"Dobro, za dvije milijarde...", konstatirao je voditelj.

"Smanjite ga vi. Obveznica koja se refinancirala prije neki dan imala je kamatu prije 10 godina iznad šest posto, mi smo sad to refinancirali za jedan posto", rekao je Plenković i odgovorio na pitanje o padu kamata: "Što nisu drugi vratili investicijski kreditni rejting, izašli iz prekomjernog proračunskog manjka... Je li to sve slučajno?"

Na pitanje o BDP-u Plenković je rekao da će se Hrvatska s drugima moći uspoređivati za osam godina. "Dajte mi malo vremena, ajmo otvoreno razgovarati. Jesu li naši susjedi, Slovenci, Mađari, Slovaci ušili prije nas u EU? Jesu. Jesu li imali agresiju? Nisu. Ajmo se naći za otprilike osam godina pa ćemo onda povući crtu i vidjeti gdje je Hrvatska bila prije 2013. kad nije bila u EU i sad kad je", pojasnio je premijer.

Plenković je rekao i da od 1. siječnja 2020. godine kreće reforma državne uprave koja će rezultirati smanjenjem zaposlenih za 600 osoba.

"Neki će otići raditi možda nešto drugo, neki u mriovinu. Mi smo s time smanjili broj ljudi, ojačali sustav županija, išao sam s politikom fiskalne decentralizacije, što znači da smo mi jedinicama lokalne samouprave u zadnje dvije proračunske godine dali tri milijarde kuna."

Upitan o povećanju broja branitelja za dvije tisuće za vrijeme njegovog mandata, Plenković je rekao da to povećanje ništa nije destabiliziralo. "Ljudi iz ministarstva to objašnjavaju do najsitnijeg detalja, tu nema drame, to je respekt prema onima koji su dali najviše za ovu zemlju", dodao je.

"Nije da se netko sjetio biti branitelj. Što se proračuna Ministarstva branitelja tiče za 50 posto smo ga povećali od početka mandata. Postojale su nepravednosti, praznine, otvorena pitanja koja nisu bila riješena. Dignitet Domovinskog rata u mandatu ove Vlade je stopostotni respekt. Riješili smo probleme koji su postojali i na financijski stabilan način. Ništa se zbog toga nije u financijskom sustavu destabiliziralo."

Plenković je rekao da će oni koji su napravili greške u procesima javne nabave tableta u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te oni koji su doveli do ovršenja HŽ Infrastrukture za 22 milijuna odgovarati za svoje postupke.

Na pitanje o izostanku velikih reformi, Plenković je odgovorio: "Kako nema? Pogledajte ovu odgovornost: na današnjoj sjednici Sabora usvojen je rebalans, usvojen je proračun za 2020. s projekcijama za 2021 i 2022., izglasan je Zakon o državnim blagdanima... Sve to danas. Prošli tjedan podignuta je minimalna plaća, u mandatu ove vlade ona je povećana za 100 eura, prosječna plaća je za više od 800 kuna veća..."

Premijer je upitan i o isključivanju članova iz zagrebačkog ogranka HDZ-a. "Stvari su tu krajnje jednostavno. Predsjednik HDZ-a sam gotovo tri i pol godine, bili smo u problemu, srušili svoju Vladu, šanse u anketama su bile škrte. Pobijedili smo, oformili vlast, unatoč svemu tu smo. Ne plačemo, bavimo se temama, još izdaleka kažu 'dobro je kod vas, bolje nego prije'. Što se HDZ-a tiče, rasprave, konzultacije... Kažu iskusniji veterani da se rijetko kad ovako demokratski radilo. Kulturna kritika, ne slaganje, to je OK. Govor mržnje - nemoguće, ne može proći", rekao je Plenković.

Šprajc je Plenkovića pitao brine li ga to što neki dužnosnici griješe pri ispunjavanju imovinskih kartica. "Gledajte, svatko sam ispunjava, ja nemam uvid... Ako se dogode greške, isprave se. Najveći sportaši su SDP i Most, sportaši prijavljivanja. Oni se bave time da oponente prijavljuju Povjerenstvu. To vam isto govori o karakteru te ekipe", rekao je premijer.

Predsjednik Vlade RH rekao je da oko Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora koji je zadužen za vođenje zagrebačkog stožera HDZ-ove kandidatkinje za predsjednicu države, nema govora o sukobu interesa. Premijer je rekao da je održavanje Kongresa Europske pučke stranke u glavnoj dvorani Hrvatskog sabora otkazano jer je to bio problem za dio hrvatske javnosti kojeg su potaknuli "branitelji digniteta saborskih stolica, mikrofona, lustera i ne znam čega".

"Ono što je meni u interesu, ja pokušavam, ali ne prima se tako lako. Da u Hrvatski sabor, u jednu od dvorana za odbore dođe na dva sata predsjedništvo EPP-a ili da u plenarnu dvoranu dođe politička skupština u tjednu kad Sabor ne zasjeda. Koji je tu sukob interesa? Meni u interesu je da Kongres prođe dobro i to će biti najveći politički skup ikad u Hrvatskoj", pojasnio je Plenković te rekao da je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sam odlučio ne doći te da o tome s njim nije razgovarao.

Šprajc je premijera pitao kako se nosi s izazovima svoga posla. "Jako je ovo izazovan i zahtjevan posao, morate imati nešto energije, volje, nešto malo sreće kao što ste rekli, nešto znanja, ali najvažnija je odlučnost da sve to radite", rekao je Plenković.

Premijer je također rekao da HDZ, ako pobijedi na sljedećim parlamentarnim izborima, planira smanjiti broj ministarstava i to za "više nego što se misli".