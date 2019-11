Plenković o plaćama štrajkaša: Učitelj je 2016. dobivao 7800, a dogodine će imati 8600. Ni tajnica Vlade ne pamti da je netko toliko dignuo plaće

"Mi smo dali sve od sebe da okončamo taj štrajk u školama", rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnom govoru na sjednici Vlade.

"Mi smo nastojeći voditi našu politiku na tragu povećanja životnog standarda ljudi u Hrvatskoj predložili da se opet kroz temeljni kolektivni ugovor, koji je za nas glavna velika autocesta metodološki gledano, za povećanje plaća, ona nam je glavni put, predložili pa i predvidjeli u proračunu, napravivši politički korak nazad, odustavši od smanjenja stope PDV-a za jedan postotni bod i time osigurali sredstva koja dajemo na plaće u državnom i javnom sektoru za još 6,12 posto", rekao je Plenković, dodavši da je na taj način plaća povećana za 18,3 posto, dodavši da se ni tajnica Vlade ne sjeća da je u nečijem mandatu plaća rasla toliko, javlja N1.

"Imat će je svi ljudi u obrazovanju, i u znanosti i to su činjenice i bilo bi dobro da to javnost prepozna, da to prepoznaju i sindikati i prepoznaju da je to konzistentna, dobronamjerna politika u okviru uravnoteženog proračuna. To je bit. Plaća se podiže bez da se zadužujemo ili da radimo deficit", rekao je Plenković.

"Mi smo svjesni da sustav koeficijenata koji postoje u Vladinoj odredbi, o koeficijentima se ne pregovara kroz kolektivno pregovaranje. To je prerogativ Vlade. Granski kolektivni ugovor je ona cesta gdje se rješavaju razni dodaci i na temelju tih dodataka na granskim kolektivnim ugovorima mnogi imaju bitne dodatke na plaću. Mi smo jučer predložili sindikatima iz sustava obrazovanja odmah potpisivanje dodatka na granski kolektivni ugovor u iznosu od 2 posto u slučaju da ova cjelovita analizia uredbe o koeficijentima ne bude napravljena i ne napravi se novi pogled na različita radna mjesta u razlitčim sustavima. To znači da bi povećanje u tom sektoru bilo ne 18, nego više od 20 posto", rekao je Plenković, prenosi N1.

Dodao je da Vlada nakon 15. studenoga neće plaćati vrijeme u štrajku, jer to nema smisla.

"Ta odluka je nakon razmatranja, razgovora, nakon dijaloga koji se odvija u nekoliko formata, po našem dubokom uvjerenju razumna i racionalna i ona je dio apela da se sagleda sve što je na stolu", rekao je Plenković.

Svoje je tvrdnje odlučio potkrijepiti i argumentima, pa je naveo da je netko tko je imao radno mjesto učitelj, nastavnik, odgajatelj na razini savjetnika, dakle, na najvišoj razini u rujnu 2016. godine, kad je Plenkovićeva Vlada stupila na vlast, imao neto plaću od 7.813 kuna. "Kad se dogodi ovaj 2+2+2 imat će 2020. godine 9.475 kuna neto. Dakle, u mandatu ove naše Vlade povećanje plaće će biti za 1.662 kune", rekao je Plenković.

Plaća na nešto nižoj razini, na istom radnom mjestu, ali na razini mentora u rujnu 2016. godine u neto iznosu bila je 7.210 kuna, a 2020. godine bit će 8.656 kuna, što znači povećanje od 1.446 kuna.

Plaća učitelja, nastavnika, odgajatelja u rujnu 2016. godine bila je 6.359 kuna neto, a na kraju 2020. godine bit će 7.660 kuna, što je povećanje od 1.301 kunu, rekao je Plenković.

"To je sve u mandatu naše Vlade i to su činjenice koje treba znati. Prema tome, poruka još jednom, plaća se povećava, kazali smo, svjesni smo da ima nepravednosti i nelogičnosti uredbi o koeficijentima, treba to riješiti", rekao je Plenković, dodavši da će za to angažirati vanjsku instituciju koja će "hladne glave i bez pristranosti" obaviti posao.