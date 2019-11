Sutra stiže novo pogoršanje vremena, već je izdan crveni meteoalarm za cijelu Dalmaciju: za vikend se očekuju jaka kiša, nevere i pijavice

Nakon što je jugo posljednjih dana poharalo jug Hrvatske i donijelo jake kiše koje su pak uzrokovale brojne poplave i probleme u prometu, danas možemo nakratko odahnuti. Kako navode meteorolozi, u četvrtak slijedi predah od olujnog vjetra i kiše, no već se od petka mogu očekivati novi problemi, a jugo bi moglo početi jačati već noćas.

U četvrtak će biti promjenjivo, ujutro mjestimice s maglom, a tijekom dana uglavnom oblačno. Malo kiše moguće je na Jadranu, u Slavoniji, a krajem dana i u središnjim predjelima Hrvatske, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Vjetar će tijekom dana biti slab, no poslijepodne i navečer očekuje se jačanje juga, a na sjevernom dijelu do sredine dana puhat će bura i istočnjak. Temperature će danas tokom dana biti niže nego u srijedu pa će tako najviša dnevna temperatura biti između 8 i 13, u gorju mjestimice malo niža, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva Celzijusovih.

Kako navodi i Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a za HRT, na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, kao i na krajnjem jugu Hrvatske, povremena kiša bi se ponegdje mogla pretvoriti u pljusak, a jugo će prema kraju dana jačati pa se može očekivati i promjena prilika u pomorskom prometu.

U petak će temperature biti nešto više u cijeloj Hrvatskoj. Jedino će Slavoniju najvjerojatnije zaobići jače oborine koje se očekuju do kraja dana, a većinu Hrvatske će ponovno zahvatiti kiša, mjestimice pljuskovi. Posebno burno se očekuje opet na Jadranu gdje se najavljuju pljuskovi s grmljavinom. Vrijeme će se pogoršavati od petka, a isto se očekuje i za vikend i početak tjedna.

U subotu će oborine biti obilnije na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u gorju, a bit će ih i u središnjoj Hrvatskoj, dok se u nedjelju obilnija kiša očekuje u Dalmaciji. Sunčana razdoblja bit će najčešća u istočnim krajevima gdje se kiša očekuje tek u nedjelju popodne, piše DHMZ. U nedjelju je vjetar u slabljenju, najprije na sjevernom dijelu. Postupno će biti toplije, osobito na kopnu.

Za četvrtak nema ozbiljnih upozorenja, no već je za petak izdan crveni meteoalarm za Kvarner i cijelu Dalmaciju.

Meterologinja N1 televizije Tea Blažević također je potvrdila da nas čeka pakleni vikend.

- Oborina će se ponovno intenzivirati, što će pogoršati situaciju s vodostajima, s obzirom na to da se dosad u studenom ponegdje akumuliralo čak 370 mm oborine, što je slučaj u Crnom Lugu-Risnjak. I u danima vikenda kiša će biti najizraženija u gorju, duž Jadrana, gdje će jugo ponovno ojačati do olujnih razmjera, što će rezultirati valovitim morem, problemima u pomorskom prometu.

Situacija će biti problematična duž Jadrana, gdje već u noći na subotu, u Istri i na Kvarneru, treba računati na loklano obilnu oborinu, moguće nevere, pijavice - kaže Tea Blažević.