Koliko ljudi nisu svjesni da e-romobili mogu biti opasni, svjedoči i primjer jedne gospođe koja je protekli petak na majušnu elektrospravicu stavila sebe, jedno maleno dijete je posjela na dno romobila, a drugo malo starije ispred sebe.

A iz ruksaka je, pazite sada, izvirio i psić, mali maltezer. Najprije smo je spazili u jednoj uličici nedaleko splitske Prve policijske postaje, da bi onda u jednom trenutku prešla preko kolnika u splitskoj ulici Put Brodarice i nastavila put nogostupom.

I sve smo to uhvatili mobitelom. Dakle, njih četvero, taman koliko stane u jedan osobni automobil. Dali smo se u trk za gospođom kako bismo uhvatili još bolju fotografiju, međutim nakrcani romobil je bio prebrz.

Sve je s nama gledao i jedan policajac, ali nažalost gospođa je tako brzo odjurila da ni on nije stigao odreagirati.

Gospođa je vozila kolnikom, što nije smjela, da bi prešla na nogostup, no tada nije bila u prekršaju. Naime, romobil se, po sadašnjem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, može kretati dijelom koji je predviđen za pješake, ali nipošto ne smije ići na kolnik.

Romobil je namijenjen jednoj osobi, a na za njih troje plus pas. Također, gospođa se ni u kojem slučaju, još jednom napomenimo, nije smjela kretati kolnikom i prelaziti prometnu cestu na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza, jer da je na nju naletio automobil, ne bi se dobro provela ni ona, a ni djeca.

No, na nogostupu je bilo puno pješaka, a gospođa ih je tako spretno obilazila da bi sigurno mogla biti kandidatkinja za utrke romobila.

Inače, trenutačno jedno od najpopularnijih prijevoznih sredstava u gradu je električni romobil. U Splitu ih već ima na stotine, a broj im svakog dana raste. No oni su i opasni, a ljudi nisu svjesni da brzina između 20 do 40 km/h može biti kobna za vozača, ali i pješaka.

Fabijan Čukelj, poznati splitski ortoped, nam kaže:

- Zakonodavac bi trebao što prije regulirati prometovanje e-romobilima, jer primjerice ako osoba od kojih 80 kilograma pri brzini od 30-40 kilometara na sat, recimo, udari u rasvjetni stup, mogu nastati teške ozljede, pa čak i smrt.Također, pogibiji i teškim ozljedama mogu biti izloženi i pješaci na koje naleti osoba na romobilu - kaže Čukelj.

I drugi liječnici govore da im ljudi već dolaze zbog teških povreda i prijeloma zbog vožnje romobila ili nesreće koja se dogodila na nogostupu kada je ta naprava srušila pješaka. U svijetu se bilježe i smrtni slučajevi.

Britanska YouTuberica, TV voditeljica i fitness blogerica Emily Hartridge poginula je u srpnju ove godine kada je romobil vozila na kružnom toku, te je na nju naletio kamion i, kako pišu britanski mediji - usmrtio je na mjestu. Nesreće su se potom događale u SAD-u, Njemačkoj, Španjolskoj, a pogotovo u Francuskoj.

Francuska je stoga nedavno po žurnom postupku donijela pravila s kojima se detaljno uređuje tko, kada i kako može stati na e-romobil. Ne smiju ih voziti mlađi od 12 godina, zabranjuje se vožnja na nogostupima, ali mogu se voziti na kolnicima, no samo u području gdje je dopuštena brzina 50 km/h, dakle po urbanim sredinama. Dozvoljeno je kretanje i biciklističkim stazama. Najzanimljivije od svega je da se romobil ne smije voziti dok su vam slušalice u ušima, niti se dopušta vožnja više od jedne osobe. Uvodi se ograničenje vožnje od maksimalnih 25 km/h. Kazne za prekršitelje se kreću do 1500 eura.

A što kani poduzeti naš MUP?

- Sada važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama nije propisana posebna kategorija vozila kao što su električni romobili, no svakako postoji potreba i plan urediti prometovanje električnih romobila na zadovoljavajući način - odgovaraju na pitanje “Slobodne” u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Međutim, prije svega nekoliko mjeseci na pitanje kolega s portala Bug.hr, policija je odgovorila: “U ovom trenutku se ne razmatra uvrštenje električnih romobila kao zasebne kategorije vozila u Zakon o sigurnosti prometa na cestama”.

Dakle, dogodio se svojevrsni zaokret. Zbog čega?

Možda zbog izjava liječnika koji tvrde da je sve više nesreća zbog naleta ili pada s romobila. Primjerice, kirurg Mario Malović iz zagrebačke Klinike za traumatologiju za Hinu je nedavno rekao da je od proljeća ove godine sve veći broj ozlijeđenih vozača romobila koji su premašili bicikliste.

“Sada već na dnevnoj bazi u klinici zbrinjavamo vozače električnih romobila. Većinom su to lake ozljede - oguljotine i natuknuća, no ima i prijeloma ručnog zgloba i šake”, kaže Malović, te smatra da su ljudi neozbiljno pristupili novom prijevoznom sredstvu koje postiže brzine i do 40 kilometara na sat.

Zbog malih kotačića i visoke osovine vozač bude katapultiran, pada i razbija se na asfaltu, a vozači u Hrvatskoj nemaju ni zaštitne rukavice ni kacigu. Na “Traumi” su liječili i pješake na koje su naletjeli romobili, no više stradavaju vozači, u omjeru deset prema jedan. Ima i slučajeva da vozači romobila stradaju od pješaka ili automobila koji im naglo izlete.

MUP nam dalje objašnjava i koje su zakonske odredbe su trenutno na snazi što se tiče romobila.

- Člankom 124. stavkom 2. točkom Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je na kolniku zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama, kao i sanjkanje, skijanje i sl. Slijedom navedenog, budući da je zabranjeno kretanje romobila kolnikom, romobilom se može kretati samo površinom kojim se kreću pješaci.

Nadalje, člankom 124. stavkom 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kazniti za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. Slijedom navedenog, budući da se pješakom smatra i vozač romobila, propisana je navedena novčana kazna - kažu nam u policiji.