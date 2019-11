Škorina supruga komentirala Kolindinu frizerku i prebrojavanje krvnih zrnaca: Riječ je o vulgarnoj manipulaciji. Obezvrijedila je mene kao osobu, moju obitelj i moje vrijednosti

Nakon što je Renata Vinšek, frizerka Kolinde Grabar Kitarović podignula buru u javnosti prebrojavanjem krvnih zrnaca supruge predsjedničkog kandidata Miroslava Škore i tako osramotila i sebe i aktualnu predsjednicu, za Večernji list progovorila je Kim Ann Škoro.

Kolindina frizerka digla buru izjavom o Škorinoj supruzi: 'Srpkinju za prvu damu, tužno'; Sada se posipa pepelom: 'U totalnoj sam komi, ne mogu objasniti što sam htjela reći'

- Nisam to očekivala. Ni blizu. Zgrožena sam time. Vjera i obiteljsko podrijetlo privatna su stvar, o tome se ne vode javne polemike. To je nepristojno. Malo me to sve skupa potreslo jer sam posvećena obitelji i našem obiteljskom biznisu i nemam potrebu javno istupati - kazala je Škoro.

Poručila je da je komentar frizerke nešto najprimitivnije što čovjek može učiniti.

- Obezvrijedila je mene kao osobu i sve ono što sam postigla u životu, moju obitelj i moje vrijednosti. Riječ je o vulgarnoj manipulaciji, potpuno neprihvatljivoj u predsjedničkoj ili bilo kojoj drugoj izbornoj kampanji - istaknula je za Večernji Kim Ann Škoro.

Potvrdila je i da gospođu Renatu poznaje i da se frizirala u njezonom salonu, ali i da uopće ne može razumijeti zašto je to učinila i što je bilo u njezinoj glavi da izjavi nešto tako odvratno. To morate nju pitati, poručila je.

Na pitanje novinara Večernjeg lista je li spremna govoriti o svom podrijetlu i vjeri odgovorila je da joj je muka od takvog pitanja.

- Nikad u životu nisam na takav način razgovarala ni sa kim niti su drugi tako razgovarali sa mnom. U našoj su kući takva nepristojna pitanja nepoznata stvar. Tako ni naša djeca ne razgovaraju. Ali pristala sam na ovaj intervju zato što ne mogu dopustiti da pojedini nepristojni i zli ljudi zbog vlastitih interesa manipuliraju narodom i truju ga. Da, te se odvratne laži plasiraju putem interneta otkad su mediji prvi put izvijestili da Miro razmišlja o kandidaturi. Još je nije bio službeno ni najavio, a već su krenuli. Pisali su da je moj otac bio četnik, a kad im to nije bilo dovoljno, postao je ni manje ni više nego četnički vojvoda, na kraju i glavni financijer tzv. SAO Krajine. To govore o čovjeku koji je rođen u Americi i koji je svoju rodnu državu prvi put napustio kad je došao u Osijek udati svoju kćer za Hrvata u katoličkoj konkatedrali, a zatim je pustio da se za vrijeme rata odseli u taj Osijek. Zamislite kakvi su to ljudi koji mogu govoriti takve stvari! - zaključa je za Večernji Kim Ann Škoro.