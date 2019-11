Incident na proslavi dječjeg rođendana: otac dječaka napao slavljenika i udario ga u glavu, 13-godišnjak pao u nesvijest...

Nemili događaj u kojemu je ozlijeđen 13-godišnjak na proslavi dječjeg rođendana dogodio se u subotu, 2. studenog u ranim večernjim satima u Kotoribi.

- Došlo je do sukoba između više mlađih osoba, a kasnije se priključila i jedna starija osoba. Policijski izvidi su u tijeku - rekli su iz policije za portal eMedjimurje.

Prema njihovim informacijama, 13-godišnjak je s grupom svojih vršnjaka slavio rođendan. Nakon proslave kod kuće, izašli su u šetnju i tada im se na ulici suprotstavio dječak njihovih godina, navodno čak maskiran fantomkom. Slavljenika je ubo prstom u oko, na što mu je on, kako doznajemo, uzvratio odgurivanjem.

Suprotstavljene strane tada su se razdvojile, a grupa djece koja je slavila rođendan krenula je dalje u šetnju. No, već za nekoliko minuta, sustigao ih je otac dječaka koji ih je ranije napao.

Muškarac, kako neslužbeno doznaje eMedjimurje, romske nacionalne manjine, napao je slavljenika i udario ga u glavu, pri čemu je dječak kratko pao u nesvijest. Pokušao ga je, navodno, odvući i u automobil, no on mu se uspio suprotstaviti i pobjeći do obiteljskih prijatelja koji žive u blizini. Trinaestogodišnji dječak je tada, umjesto proslave rođendana s prijateljima, s roditeljima završio na Zavodu za hitnu medicinu u Čakovcu.

Napadnuti dječak je, kako piše eMedjimurje, i ranije bio meta dječačkih zadirkivanja, no ovaj je slučaj puno ozbiljniji jer se, umjesto da bude glas razuma, nasiljem uključila odrasla osoba.