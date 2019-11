Raspored štrajka u školama prati se pomnije od prognoze vremena. Doznajemo u kojim županijama neće biti nastave naredna tri dana, ali i što kaže sindikalni lider o mogućem dogovoru s Vladom

Veliki i sad već jako dugo štrajk nastavnika u osnovnim i srednjim školama ulazi u novi tjedan. Već sutra (ponedjeljak) starta treći ciklus štrajka, a istovremeno se nastavljaju pregovori između Sindikata i Vlade.

Sutra, u ponedjeljak, 4. studenoga, štrajkaju škole Osječko-baranjske i Ličko-senjske županije, dan kasnije, u utorak, na rasporedu su škole u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji, a u srijedu bi trebao biti generalni štrajk u svim javnim školama u Hrvatskoj.

Također, u srijedu će se na Markovu trgu održati i prosvjed zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Podsjetimo, sindikalisti traže povećanje koeficijenta plaće za prosječno 6,11 posto i čini se da neće lako odustati.

Predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu - Preporod Željko Stipić, gostujući u RTL-u, komentirao je nastavak štrajka u osnovnim i srednjim školama i sutrašnji početak pregovora obrazovnih sindikata s Vladom.

- Konačno, to je sjedanje za zajednički stol i mi očekujemo kvalitetnu ponudu od Vlade- kazao je Stipić o sutrašnjem sastanku. Vlada je već najavila da nudi 2 posto podizanje koeficijenata od sljedeće godine, ako se ne postigne nova uredba i 6,12 posto povećanje osnovice.

- Nije to 2 posto od početka iduće godine, nego dva posto u drugoj polovici godine i to ako se ne dogovore novi koeficijenti. Tu ima ako...- rekao je Stipić RTL-u i dodao da su se sindikati već mnogo puta "opekli" na odgođenim rješenjima pa sada "pušu i na hladno" i dodaje da smatraju da to nije odgovarajuća ponuda.

- Kompromisa će sigurno biti. Ali u ovom trenutku, znaju se pozicije Vlade i sindikata, a sutrašnji sastanak je prilika da se to približi- rekao je Stipić i dodao kako ne bi bilo korektno u ovom trenutku reći koliko sindikati misle odstupiti od svojih zahtjeva.

Kada bih i znao, ne bi bilo korektno u ovom trenutku, niti radi mojih sindikalnih kolega, a ni zbog predstavnika Vlade- rekao je Stipić.

Komentirao je i dogovor HDZ-a i HNS-a koji je tvrdio da se zalaže za rast plaća prosvjetara i najavljivao da neće glasovati za proračun, ako se ne postigne dogovor.

- To s HNS-om je išlo dosta lagano. HDZ je ponudio ništa, a onda je HNS objeručke prihvatio to ništa- kazao je Stipić i dodao da su školski sindikati nešto drugo od HNS-a.

Sindikati za srijedu pripremaju novi veliki prosvjed na Markovom trgu, ako ne dođe do dogovora s Vladom, a štrajk se nastavlja i dalje.

- Očekujemo da će se pritisak pojačavati. S jedne strane očekujemo da će se štrajk intenzivirati, a s druge strane da će se štrajk nadopunjavati s drugim oblicima iskazivanja nezadovoljstva. Prvo su na red došli prosvjedi, a vjerujem da u sindikatima razmišljaju i o novim oblicima iskazivanja nezadovoljstv- rekao je Stipić

Kazao je i da premijer neće biti sutra na sastanku, ali i da Vlada ne razmišlja da učiteljima i profesorima ne plati dane provedene u štrajku.

- To ne bi bilo pametno jer bi žrtve bila djeca. Ne nastavnici kojima to ne bi bilo plaćeno nego djeca koja ne bi dobila one nastavne sadržaje koji su za njih predviđeni. To je jako loše rješenje i gotovo sam siguran da se ono neće dogoditi.

Naći će se način da se posao odradi i da učenici dobiju sve što trebaju dobiti, ali i da nastavnici iz štrajka ne izađu kao poražena strana", kazao je Stipić RTL-u.