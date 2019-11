Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

PROPADA SPLITSKA ARIHITEKTONSKA LJEPOTICA Posljednji SOS za Koteks

Mladi tim je prikupio značajnu listu potpisnika njihove inicijative, prvenstveno arhitekata i kulturnih radnika i Splićana. Ali svaki pokušaj da se o tome otvori rasprava s nadležnima ostao je bez rezultata. Točnije, bez odgovora.

NASTAVAK SAGE O SPORTSKOM CENTRU U DUGOPOLJU Vlast: Vratili smo stadion!

Općina će novim kreditom od 13,8 milijuna kuna refinancirati prijašnji kredit za izgradnju bazena i teniskog kluba u sportskom centru uz postojeći stadion ‘Hrvatskih vitezova’.

PO JEDAN KLUB NA TISUĆU STANOVNIKA Otočnu ligu imaju samo Englezi i - Hvarani

Prema popisu stanovništva iz 2011., naš otok broji samo 11.077 stanovnika, iz čega proizlazi da imamo po jedan nogometni klub na svakih 1108 ljudi. U tom pogledu vjerojatno držimo svjetski rekord, kaže Igor Dužević.

TIŠNJANI LJUTI NA SVEĆENIKA KOJI RADI NA SVOJU RUKU Župniče, nisi Bog: Don Lazar uređuje Gospino svetište bez ikakve dozvole

Svetište Gospe od Karavaja kulturno je dobro, naša svetinja, a župnik don Lazar Čibarić je bez odobrenja konzervatora raskopao i devastirao cijelo dvorište - kažu ogorčeni Tišnjani.

VLASNIK 'GARIFULA' I JEDAN OD NAJUSPJEŠNIJIH POSLOVNIH LJUDI DALMACIJE KREĆE U NOVI IZAZOV Ivan Gospodnetić: Gradim vilu kakve još nema u Hrvatskoj

Riječ je o ekskluzivnom zdanju, od 800 kvadrata, u prvom redu do mora. Kako najavljuje i obećava, to će biti nešto neviđeno kod nas, ali i ekstra ekskluzivno gledano u europskoj ponudi. Bit će to vila za najam, kaže, u kojoj će ugošćavati svjetsku elitu.