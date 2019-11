Prema podacima iz službenih evidencija kaznenih tijela Uprave za zatvorski sustav i probaciju, od 1. siječnja 2014. godine do danas vjenčalo se 65 zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora ili istražnog zatvora, navode nam u Ministarstvu pravosuđa, napominjući da je među njima u 2016. godini sklopljeno i jedno životno partnerstvo između dva muškarca.

– Zatvorenici se mogu vjenčati unutar kaznenog tijela ili u matičnom uredu. Vjenčanje u kaznionici/zatvoru pravo je zatvorenika sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, a odobrava se i provodi na temelju pismene molbe zatvorenika. Ovisno o procjeni uspješnosti provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, zatvoreniku je moguće odobriti i pogodnost boravka s bračnim drugom u posebnoj prostoriji bez nadzora – kažu nam u Ministarstvu.

Slučaj trostrukog ubojice Srđana Mlađan (38), koji se nedavno vjenčao s Elijom Molnar (20), se već danima prenosi i u stranim medijima, napose u republikama bivše države.

Prenose da se oženio “najokrutniji serijski ubojica”, međutim, na Balkanu je bilo i gorih primjera serijskih ubojica u koje su se zaljubile žene. Jedna je čak “potegla” i iz Njemačke da bi upoznala ljubav svoga života, unatoč tome što u njegovoj blizini sve umire. Mensuri Sivac svidio se Edib Buljubašić, bosanskohercegovački krvoločni ubojica i osuđenik na dugotrajnu zatvorsku kaznu, te se za njega udala 2013. godine, pišu Poskokinfo i lokalni portal Zenicablog.com.

Mensura je u vrijeme vjenčanja živjela i radila u Münchenu, a o sebi za bosanskohercegovačke medije kaže da je privatna poduzetnica i da se bavi humanitarnim radom. S Edibom se upoznala još 1984., a putevi su im se razdvojili nakon školovanja, kad je otišla u Njemačku da bi tamo živjela i radila.

– Informacije o Edibu pronašla sam prije nešto više od godinu na internetu i javila sam mu se. Znam da je počinio četverostruko ubojstvo. Borit ću se za to da Edib bude prebačen u zatvor u Sarajevu ili Münchenu, da bih ga mogla obilaziti – rekla je Sivac za bosanskohercegovačke medije 2013.godine, među ostalim i za Dnevni avaz, te je navela da je na ovaj brak čekala 26 godina.

– Zahvalna sam upravi zatvorske straže, iako je bilo i onih koji su me držali na kapiji po dva sata na temperaturi od 40 stupnjeva, a nikoga drugog nije bilo za posjete. Nisu uzeli u obzir ni to što sam prešla više od 1000 kilometara da bih vidjela muža – žalila se Avazu.

Vjenčanje je obavljeno u sali za vjenčanja Općine Zenica u prisutnosti zatvorske straže, nadzornika i zapovjednika, uz odobrenje direktora KPZa Zenica.

A sad malo o liku i djelu BiH ubojice. Buljubašić je jedno vrijeme, prema tvrdnjama bosanskohercegovačkih medija, služio i u Hrvatskoj vojsci, bio je pripadnik HOS-a, a često je boravio u našoj zemlji. Fokus. ba za njega piše da je rodom iz sela Jurjevića kod Zenice i najpoznatiji je bosanskohercegovački višestruki ubojica: zbog četverostrukog ubojstva osuđen je na 54 godine zatvorske kazne.

Zanimljivo je, navode bosanskohercegovački mediji, da je to najteža zatvorska kazna u Europi izrečena u posljednjih dvadesetak godina. Zanimljiv je i put tog bešćutnog krvoloka. Nekoliko godina prije rata Edib je u očevu poduzeću “Zenicatrans” ubio portira.

Na teret mu se stavlja i ubojstvo oca. To je ubojstvo pravdao time da je njegov otac fizički i psihički maltretirao majku i njega. Početak rata Kad je počeo rat, pod nerazjašnjenim okolnostima bježi u Hrvatsku. Jedno je vrijeme bio i pripadnik JNA, a 1992. se spominje kao navodna godina dolaska u našu zemlju, tvrdi se i da je tada primljen u Zbor narodne garde, a dio rata je, navode BiH mediji, proveo u HOS-u.Pojedini izvori navode i da je bio u HVO-u.

U vrijeme SDP-ove Vlade objavljen je registar branitelja, međutim HDZ-ova vlada je 2017. blokirala pristup stranici ‘registar.branitelji.hr’, pa nismo mogli provjeriti da li je i koliko staža Buljubašić imao u HV-u. Ti podaci su sada dostupni samo službenim tijelima.

No, neosporno je da je bio zamjenik zapovjednika logora Dretelj kod Čapljine. To je bio zloglasni sabirni logor koji je vodila tzv. ‘Hrvatska Republika Herceg-Bosna’ od travnja 1993. do travnja 1994., a bio je otvoren tijekom bošnjačkohrvatskog sukoba. Kroz njega su prošle stotine zarobljenika (Bošnjaka i Srba), koje su mučili i na razne ih druge načine zlostavljali i iživljavali se nad njima.

Neki mediji u BiH navode da je Buljubašić nakon raspada HOS-a promijenio dres i postao pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje zapovijeda Diverzantskim odredom u Trećem korpusu ARBiH, a sumnjiči ga se, pišu bosanskohercegovački mediji, da je navodno sudjelovao u progonu hrvatskih civila u općini Vareš.

Znači, najprije je mučio svoje sunarodnjake muslimane, pa Srbe, da bi onda krenuo u mučenja Hrvata?!

Buljubašić za banjolučke “Nezavisne novine”, koje su dobile dopuštenje za intervju, tvrdi da je na visinu njegove kazne utjecalo i to što je bio pripadnik 142. drniške brigade Zbora narodne garde (ZNG) Republike Hrvatske. Iako je poslije prešao u redove Armije RBiH, nikad mu, kaže, nije bila oproštena pripadnost ZNG-u.

Edib je priznao, pišu banjolučke “Nezavisne novine”, da je izdao naredbu za strijeljanje zarobljenika u logoru Dretelj. Navedimo i da različiti bosanskohercegovački mediji i svjedoci imaju drukčije verzije života i kriminalnog puta spomenutog ubojice, a nije isključeno ni da on, kao što je i ubijao, i laže opisujući događaje u kojima je sudjelovao... Nisu ga zaboravili Iako je mislio da su tijekom i nakon rata svi zaboravili na njegove prijeratne zločine, policija ga je tražila jer je morao do kraja odležati zatvorsku kaznu zbog dvostrukog ubojstva. Uhvatili su ga i zatvorili.

Mediji pišu da su ga u kaznionici zafrkavali da ga supruga vara s vlastitim bratom. Dobio je dopusnicu za vikendizlazak, a to je iskoristio za nova ubojstva.

– Udarcima sjekirom ubio je nevjenčanu suprugu Almu Šarić. Poslije tri dana ubio je Nađu Buljubašić, suprugu svoga brata, s dvadesetak uboda škaricama, nakon čega se prijavio policiji, koja je pronašla leševe. Buljubašić bi na slobodu mogao izići 2043. godine – navodi Uksinfo.

Sud ga je osudio na 34 godine zatvora i još mu dodao prvih 20 godina kazne. U zatvoru je odlučio napisati svoju ispovijest – knjigu od 1400 stranica, podijeljenu u četiri dijela. Prvi zločin Buljubašić je opisao u dvije knjige “Zašto sam ubio oca”, dok u trećoj, s naslovom “Zatvorski bjegunac”, opisuje svoj krvavi pohod i dane u bijegu provedene u Hrvatskoj vojsci i HOS-u. – U knjizi sam samokritičan, nijednom nisam napisao da sam nevin. Kriv sam i zbog toga trebam biti u zatvoru.

Moralo je biti drukčije i nije trebalo ovako završiti – rekao je Edib na promociji knjige. Inače, Edib je, kaže on sam u TV ispovijesti, htio biti časnik ili policajac, bio je odličan učenik, sportaš, a išao je u vojnu školu u Zagrebu. Bio je, hvali se, Titov pitomac, akademac, i pita se: “Tko bi rekao da ću završiti kao ubojica s najvećom zatvorskom kaznom na Balkanu – 54 godine?”

Ne znamo kakve pogodnosti imaju bosanskohercegovački zatvorenici, ali Edib je snimku vjenčanja stavio na svoj YouTube kanal, gostuje po televizijama, piše knjige i surađuje s poznatim književnicima, mediji se ponašaju prema njemu kao da je kakav benigni ‘celebrity’. No, ne zaboravimo, taj čovjek je ljude ubijao sjekirom, pištoljima, priznao je mučenja zarobljenika... •

Želite se udati za osuđenika u Americi? Nema problema, platite 200 dolara Sudbonosno “da” u zatvorima događa se u cijelom svijetu. Tako se, primjerice, u Kolumbiji i Brazilu redovito u zatvorima organiziraju grupna vjenčanja. No, za razliku od Hrvatske, u kolumbijskim se zatvorima može obaviti i crkveno vjenčanje. Dopušta se i dolazak obitelji, priređuje se velika proslava. U Americi su brakovi među ljudima koji su na slobodi i zatvorenicima uobičajeni. Vjenčanja se u pravilu uvijek odobravaju, uvjet je da je osoba punoljetna i poslovno sposobna, te treba uplatiti pristojbu u iznosu od oko 200 dolara. Zatim uprava zatvora određuje datum, a sva organizacija vjenčanja, kao i troškovi koji proizlaze iz toga idu na leđa novopečenog bračnog para. Neki zatvori vjenčanima daju pravo na privatnost i konzumiranje braka, dok neki to ne dopuštaju iz sigurnosnih razloga. Primjerice, ne mogu pustiti serijskog ubojicu ili silovatelja da bude sam s novom ženom. Američki mediji navode i da je iznimno visoka stopa razvoda ovakvih brakova. U Americi je trenutno u zatvorima oko 2,3 milijuna pritvorenih i zatvorenih osoba, a polovina njih su roditelji. SAD ima jednu od najviših stopa zatvorske populacije na svijetu.