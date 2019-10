Detalji ključnog sastanka: sindikatima se neće svidjeti što su HNS i HDZ pripremili ako ne pristanu na njihovo rješenje

HDZ i HNS ipak su postigli politički dogovor da njihova koalicija ostane na okupu, unatoč najavama s obje strane da nema popuštanja i da će se vladajuća većina raspasti zbog povišica učiteljima i nastavnicima, zaključak je nakon jučer održanog koalicijskog sastanka u Banskim dvorima na kojem je partnerima predstavljen nacrt proračuna za iduću godinu.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak je nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom financija Zdravkom Marićem objavio kako je plan da se obrazovnim djelatnicima koeficijenti za plaće povećaju za dva posto od 30. lipnja iduće godine. Smatraju da će to zadovoljiti sindikate, a ako ih ne zadovolje, onda, kako doznajemo, Vlada neće platiti dane štrajka u školama, piše Jutarnji list.

- To je politički dogovor koji će biti predstavljen sindikatima. Mene veseli da pored rasta osnovice od 6,12 posto imamo za pola godine i povećanje koeficijenata za učitelje od dva posto, da oni koji rade na reformi i dalje budu aktivni - poručio je Vrdoljak.

Drugi izvor iz HNS-a kaže kako su napokon došli na svoje i da to njih zadovoljava, a ako sindikati ne pristanu, neće im se platiti dani u štrajku.

Vrdoljak je rekao i da s ovim prijedlogom ide na sastanak vrha HNS-a na kojemu će predložiti da se taj dogovor prihvati i da HNS-ovi ministri dođu na sjednicu Vlade. Kako doznajemo, ići će se u izmjene Uredbe o koeficijentima do 30. lipnja, a ako do tog datuma ne bude Uredbe, onda će se ići s dodatnim povećanjem koeficijenata za dva posto za učitelje i nastavnike, ali i druge podcijenjene sektore.

- Dogovorili smo se da idemo s proračunom kakav je predvidjela Vlada, a Uredba o koeficijentima će biti gotova do 30. lipnja. Ako ne bude do tada gotova, onda bismo išli s dva posto gore za one koji su u ovom trenutku podcijenjeni, tu su i policajci, osim učitelja - poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Spašavanje obraza

Nakon što je završio službeni sastanak oko 16.40 sati, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ostali su nasamo dalje brusiti detalje rješenja i bilo je jasno da se ide u smjeru dogovora kako bi se danas na Vladi usvojio proračun i s rukama dvoje HNS-ovih ministara.

- Šef HNS-a Ivan Vrdoljak želi spasiti obraz, želi se ograditi od sindikalne inicijative (povećanje koeficijenata plaća učitelja za 6,12 posto) i želi da Vlada izađe s nekom, bilo kakvom korekcijom koeficijenata za učitelje. Vrdoljak želi bilo kakvo rješenje kako bi HNS mogao ostati u Vladi - kaže naš izvor koji je bio na sastanku vladajuće koalicije.

Drugi izvor s tog sastanka kaže da je šef HNS-a Ivan Vrdoljak predložio razne modele kako bi se plaće učitelja povećale.

Novac za manjine

- Dojam je da HNS i HDZ idu prema nekom rješenju. Što se tiče ostalih stvari oko prijedloga državnog proračuna za 2020., ostaje još dogovoriti neke stvari, poput sredstava za provođenje operativnih programa za nacionalne manjine - kaže jedan od HDZ-ovih koalicijskih partnera.

Od sudionika sastanka saznajemo da je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, podržao dogovor između HDZ-a i HNS-a, a dogovor, kaže, nije moguć bez Ivana Vrdoljaka.

Pupovac je ukazivao na to da Vrdoljak treba sačuvati obraz, prepričavaju sudionici sastanka.

HNS-ovci, kažu nam neki sugovornici, govorili su da su u Vladu ušli s dva resora (obrazovanje i graditeljstvo) i kako im HDZ mora omogućiti da imaju pokriće za iduće izbore, a to su veće plaće prosvjetarima.

- Vrdoljak bi, čini mi se, pristao na bilo kakve kompenzacijske mjere da bi ostao u Vladi, iako je moj dojam da njemu nije ni problem izaći iz nje. Traži garanciju da će se koeficijenti izmijeniti u neko dogledno vrijeme, a ako sindikati ni na to ne pristanu, onda im se neće platiti dani u štrajku. Ali ide se na smirivanje situacije - kaže jedan od sudionika sastanka.

A Vrdoljak je, doznajemo, na koalicijskom sastanku održao govor koji je trajao čak pola sata. Za to vrijeme nitko ga nije prekidao, postavljao potpitanja, a kada je završio, premijer se nije ni na koji način očitovao. HNS-u je, kažu u vrhu stranke, pored kompenzacijskih mjera bitno i da se počne razgovarati o koeficijentima, ali ne ulaze u to kakav će biti dogovor sindikata i Vlade.

Smireni razgovor

Milorad Pupovac rekao je nakon sastanka kako je dobro da se razgovaralo.

- Razgovarali smo svi po pitanju odnosa u koaliciji i dobro je da smo razgovarali, svi su tonovi bili smireni i razgovor se nastavlja bilateralno... Kao što sam jutros rekao, vjerujem da će HNS i HDZ doći do neke točke sporazuma. Govorim o političkom aspektu ove stvari, da Vlada nastavi raditi posao tako da ne ulazi u tjesnac iz kojeg ne bi mogla izaći – poručio je Pupovac.

Predsjednik Kluba zastupnika stranke Milana Bandića Kažimir Varda ocijenio je pak kako se ide u smjeru dogovora HDZ i HNS.

- Ostaje ono što je premijer već rekao, 2 plus 2 plus 2, i rad s koeficijentima predvidljivo negdje tamo do šestog mjeseca. Hoće li HNS biti na Vladi ili neće? Teško mi je ocijeniti jer nisam baš ni dobro čuo što Vrdoljak govori, čini mi se da predlaže nekih jedan posto, da bi se time zadovoljili sindikati, ja u to ne vjerujem. Nije da to nije premijer prihvatio, rekao je da moraju obaviti još konzultacija - rekao je Varda te dodao kako misli da će se HNS-ovci pojaviti na sjednici Vlade.

- A hoće li glasati, ne znam. Nisam stekao dojam da se neće naći neko rješenje - rekao je Varda.

Slično misli i Branko Hrg, predsjednik HDS-a.

- Premijer će još malo porazgovarati s predstavnicima HNS-a i mislim da će pronaći rješenje. Razgovaralo se o povećanju plaća javnih i državnih službenika iduće godine, dva plus dva plus dva, to je milijarda i 200 milijuna kuna. Sutra je proračun na Vladi, neće biti odgađanja. Nije bila napeta atmosfera, nije bilo disonantnih tonova i vrlo se razumno razgovaralo. Žarko se nadam da se prilikom donošenja proračuna neće ništa loše dogoditi, a postignuti su pozitivni efekti - rekao je Hrg.

Nakon koalicijskog sastanka, u Vladi je održan i uži kabinet, sat i pol od najavljenog termina, a za četvrtak u 8.45 sati najavljen je i sastanak Kluba zastupnika HDZ-a.

Otišlo predaleko

- Vrdoljak je na koalicijskom sastanku obrazlagao njihov stav i kako je sve počelo. Dao je do znanja kako taj resor čvrsto drži u rukama - rekao je jedan od sudionika sastanka.

Iako smatra da su stvari između HDZ-a i HNS-a otišle predaleko, kaže da mu se čini da je ipak nađeno rješenje.

Isto nam je, uoči sastanka užeg kabineta, reklo više HDZ-ovaca.

- Rješenje je na pomolu, iako ne znam detalje. U ovom trenutku nikome nije do izbora - kazao je jedan od sugovornika.

Zadnjih dana HNS-ovci su poručivali kako neće dignuti ruku za proračun u kojem nema njihovih ultimativnih zahtjeva - oni traže ili kompenzacijske mjere ili povećanje koeficijenata za obrazovne djelatnike, dok s druge strane HDZ cijelo vrijeme tvrdi da ovaj put neće pristati na njihove ucjene i, ne budu li glasali za proračun, da će izbaciti dvoje HNS-ovih ministara kao što je premijer Andrej Plenković to već jednom učinio s Mostovim ministrima.