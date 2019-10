Milanović neće biti u vukovarskoj Koloni sjećanja: U njoj nema mjesta za pristojne ljude; Da sam u prilici, opet bih naložio postavljanje dvojezičnih ploča

U vukovarskoj Koloni sjećanja nema mjesta za pristojne ljude, poručio je ovih dana predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović.

I time zapravo najavio da neće sudjelovati u ovogodišnjoj ceremoniji kojom se 18. studenog obilježava obljetnica pada Vukovara.

To, pojašnjava se u Milanoviću bliskim krugovima, ne znači da on ne cijeni žrtvu koju je grad na Dunavu dao tijekom rata za nezavisnost.

Milanović planira položiti vijenac kod spomen obilježja na Ovčari. No u Koloni sjećanja koja vodi od gradske bolnice do Memorijalnog groblja neće sudjelovati.

- Što je Vukovar? To su njegovi stanovnici, koji su izlazili na izbore i u dva navrata birali gradonačelnika iz redova SDP-a. Taj je čovjek bio zarobljenik u logorima u Srbiji, Penava nije, koliko znam. On će se obračunavati s Plenkovićem i na mimohodu na dan pada Vukovara, koji će HDZ opet pretvoriti u, da ne kažem kakav, pir. Tako da tamo naprosto nema mjesta za pristojne ljude. HDZ je sve potjerao, sve su rastjerali. To je dušmanski odnos prema tom danu - pojasnio je nedavno Milanović tijekom predizborng posjeta Samoboru.

Tvrdi da nije pogriješio kada je svjedobno naložio da se u Vukovaru postave dvojezične ploče sa ćirilicom na zgrade državnih institucija. I da bi, da je u prilici, ponovno napravio isto.