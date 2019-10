Pukla ljubav u koaliciji: Plenković je prelomio, HNS odlazi, ali izbora ipak neće biti

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u utorak je rekao kako njegovi ministri sigurno neće doći na sjednicu Vlade i glasati protiv prijedloga državnog proračuna jer HNS ne želi raditi politički cirkus.

- Nikad sebi ne bih dozvolio, a mislim da ne treba ni premijer sebi dozvoliti, da na njegov prijedlog, u Vladi koju je on sastavio, dio Vlade bude protiv. I to mi nećemo dozvoliti. Mi sigurno nećemo sjediti u Vladi, a glasati protiv. Ili smo dio Vlade ili nismo, bez neke velike gorčine. Svatko jasno izlazi sa svojom političkom platformom i rezultatima i autoritetom pred građane. Nemojte misliti da će se dogoditi situacija da će HNS-ovi ministri sjediti u Vladi pored premijera i glasati kontra njega. Mislim da je to prostituiranje nekih procesa, koje ne trebamo raditi - rekao je Vrdoljak za Hrvatski radio.

Premijer prelomio

To znači da će dvoje HNS-ovih ministara eskivirati sjednicu Vlade ako u četvrtak na njoj bude prijedlog proračuna u koji nije ugrađen njihov zahtjev za veće plaće učitelja. U vrhu HNS-a očito se još uvijek nadaju nekom dogovoru, a možda računaju da će premijer i ovaj put popustiti, iako iz HDZ-a cijelo vrijeme poručuju da nema popuštanja i da HNS više neće biti dio koalicije ako ne glasaju za proračun kakav je koalicijskim partnerima predstavio ministar financija. I premijer Plenković, kako doznajemo od sugovornika bliskih vrhu HDZ-a, navodno je već prelomio da će se riješiti HNS-a ako ne glasaju za proračun.

- Svi naši zahtjevi su jasni, ista meta - isto odstojanje, sada je na potezu Plenković - poručili su iz HNS-a.

A proračun za iduću godinu spreman je za sjednicu Vlade u četvrtak. Danas su se brusili posljednji detalji, iako se još uvijek čeka službena odluka premijera Andreja Plenkovića da će proračun doista ići na ovotjednu sjednicu Vlade. On je, pak, na službenom putu u Grčkoj i vraća se u srijedu, kada će biti i uži kabinet Vlade, a pitanje je hoće li se HNS-ovi ministri pojaviti i na tom užem kabinetu ako se ne dogovore s HDZ-om oko povišica plaća učiteljima, piše Jutarnji list.

Danas ni to nisu htjeli otkriti. Premijer, kažu nam neki njegovi bliski suradnici, ne voli donositi odluke dok je izvan zemlje, ali kažu nam kako sve ide prema tome da će se proračun izglasati na ovoj sjednici Vlade, a ako HNS-ovi ministri budu protiv, to će značiti kraj koalicije demokršćana i liberala.

Bez popuštanja

Dakle, svi ministri su spremni, čeka se odluka premijera.

Jedan naš izvor blizak vrhu HDZ-a potvrđuje da su obje strane i danas bile na istim pozicijama te da nitko ne popušta, ali također kaže kako se među samim HNS-ovcima pročuo glas da se uopće neće niti pojaviti na sjednici Vlade te da na taj način žele izbjeći situaciju da ih zadesi sudbina Mosta, odnosno da ih premijer najuri u prijenosu Vladine sjednice uživo. Tu je informaciju poslije potvrdio sam Vrdoljak.

A HDZ, sada je posve jasno, neće imati problema s većinom ako doista dođe do razlaza s HNS-om jer unatoč nekim spekulacijama da bi ih mogli slijediti pojedini zastupnici nacionalnih manjina, poput troje SDSS-ovih zastupnika i zastupnika talijanske nacionalne manjine Furija Radina, to se ne bi trebalo dogoditi.

Plenković bi mogao dalje držati koaliciju na okupu i sa 76 zastupnika, a možda i više ako ne bude svih šest zastupnika u Klubu HNS-a slijedilo njihovu politiku.

Scenarij za poslije

Da se priprema scenarij za dan poslije raskida koalicije s HNS-om, potvrdio je i današnji sastanak dvojice potpredsjednika Vlade, Zdravka Marića i Davora Božinovića, s pripadnicima manjina. Na sastanku je, kako doznajemo, bila vrlo konstruktivna atmosfera i dojam je da Vlada radi sve kako bi zadovoljila interese manjinaca.

- Razgovor je bio pozitivan, napravljen je značajan korak naprijed, ali treba još o puno stvari razgovarati. Smjer je dobar, ali ne mogu još dati nikakav zaključak, iako na sve to gledam s optimizmom - poručuje Radin.

On je na sastanku, kako doznajemo, spominjao sufinanciranje gradnje talijanske škole u Bujama, a Marić mu je obećao da će se država uključiti jer bi se financijska konstrukcija protegla tijekom dvije proračunske godine. I Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, spominjao je probleme srpske zajednice, među ostalim i natječaj Ministarstva poljoprivrede na kojem su pripadnici srpske zajednice na područjima gdje žive imali najveći broj bodova i dosta njih je prošlo na natječaju, ali nema dovoljno novca.

- Zahtjevi su bili konstruktivni i ne pretjerani, dojam je da se Vlada složila s našim zahtjevima, tako da je moj dojam da će svih osam zastupnika manjina biti za proračun - kaže jedan sudionik sastanka.

Dodaje i kako se HNS nije spominjao na sastanku, više u formi vica, te je njegov dojam da će doći do pucanja koalicije.

- HDZ je uvjeren da ima većinu i bez HNS-a, a HNS, pak, više nema kud i tjeraju mak na konac iako je premijer najavio povećanje plaća, pa se postavlja pitanje političkog motiva HNS-a - smatra naš sugovornik.

Slično razmišlja i zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics koji je nakon sastanka u Banskim dvorima izjavio kako je njegov dojam da koalicija neće opstati, iako on misli kako bi bilo dobro da ostane u istom sastavu.

HDZ-ovci neslužbeno kažu kako je došlo vrijeme da se Plenković riješi HNS-a.

- Mislim da će ovaj put HNS biti izbačen. Plenković je to trebao napraviti i ranije, bile su barem dvije-tri situacije. Treba zauzeti stav kao s Mostom - govori naš sugovornik.

Kaže kako smatra da neće biti odgode proračuna te da će se on u četvrtak naći na Vladi.

- HNS koristi situaciju jer znaju da Plenkoviću ne odgovaraju izbori u trenutku kada ga očekuje kongres EPP-a i predsjedanje EU, zato Vrdoljak ucjenjuje. Ali, mislim da Plenković to više neće tolerirati i da će zamijeniti HNS nekim drugim žetonima - kaže ovaj HDZ-ovac. Ističe kako u protivnom, ako im popusti, Plenković sam narušava poziciju i autoritet.

Kalkulacije

Neki članovi HDZ-a smatraju kako još neće doći do izbora.

- Uvjeren sam kako će se naći neko rješenje da se mandat odvesla do kraja. Premijera neki od njegovih bližih suradnika, poput Davora Božinovića, nagovaraju da se parlamentarni izbori održe što prije.

Takav razvoj situacije njima bi više odgovarao. U tom bi slučaju sigurno opet bili na listama i mogli bi računati na dobre pozicije. Ako, pak, izbori budu na jesen, a Plenković izgubi na unutarstranačkim, pitanje je bi li itko od njih bio na listi - komentirao je jedan HDZ-ovac. Dodao je kako mu je jasno zašto Plenković kalkulira oko izbora.

- On je u ovom trenutku suočen s predsjedanjem EU, predsjedničkim izborima, unutarstranačkim... Jasno je da pažljivo odvaguje stvari. Znate kako to ide: pobjeda je svačija, a poraz njegov - zaključio je sugovornik iz HDZ-a.

“Učitelji, šaljite Vladi platne liste”

Štrajk u prosvjeti nastavlja se u srijedu kada nastave nema u Splitsko-dalmatinskoj te Virovitičko-podravskoj županiji, a u četvrtak štrajkaju u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Kratki predah bit će tek za blagdan Svih svetih u petak, a zatim u studenome slijedi novi ciklus.

- Povećavamo pritisak - poručuju sindikalci i pozvali sve zaposlene u obrazovanju da premijeru na mail pošalju svoje platne liste. - I ja ću mu poslati svoju platnu listu da shvati kako je moja plaća mnogo manja od njegove - istaknula je sindikalka Sanja Šprem.

Premijeru su poručili kako bi neplaćanje štrajka prosvjetarima bilo “političko samoubojstvo”. Izvjestili su i kako su obavijestili međunarodne institucije o nepostojanju socijalnog dijaloga u Hrvatskoj te su već dobili potporu. Školski sindikati u štrajku su jer traže da se koeficijenti složenosti poslova svih zaposlenih u obrazovanju povećaju 6,11 posto jer se jedino tako može ukloniti zaostajanje njihovih plaća za plaćama ostalih javnih službi. U srijedu će se drugi put štrajkati na fakultetima sa zahtjevom za rast koeficijenata za plaće nenastavnom osoblju.