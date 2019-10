Ribića pitali kolika mu je plaća, on izgubio živce: Nemojte to više pitati, nije pošteno; Na koncu je ipak priznao kolika su mu primanja, iznos je znatno 'teži' od nastavničke 'bušte'

Tijekom pregovora sindikata s Vladom o povećanju osnovica plaća zaposlenih u javnim i državnim službama, ponovno se aktualiziralo pitanje iznosa koje dobivaju sindikalni čelnici.

Njihova se plaća isplaćuje iz članarina, ne i iz proračuna. Unatoč tome, sindikalisti o iznosima ne žele govoriti.

"Plaća čelnika sindikata Preporod poznata je svim članovima tog sindikata. Barem barem duplo je manja od premijerove", rekao je Željko Stipić, čelnik sindikata Preporod, prenosi N1.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, plaća sindikalnog čelnika Preporoda jednaka je plaći ravnatelja velikih srednjih škola, a ona, pak, iznosi, nešto malo više od 10.000 kuna.

Vilima Ribića iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja uzrujalo je pitanje o tome kolika je njegova plaća.



"Dajte da vam odgovorim na to pitanje tako da vam neću odgovoriti na to pitanje. Pozdravite urednika. Cijela Hrvatska zna kolika je moja plaća".

Zašto su plaće sindikalnih čelnika tajna?



"Nisu tajna. Zašto sada otvarate to pitanje. Pozdravite urednika... Nastojite stvoriti neku svađu između članstva i čelnika sindikata. Nemojte nas to više pitati, nije pošteno. Do 44. godine sam imao plaću asistenta, a tada su tijela sindikata odlučila da ta plaća bude u visini plaće državnog tajnika", rekao je Ribić, piše N1.

Državni tajnici imaju neto plaću od otprilike 15.000 do 18.000.



Kolika mu je plaća nije rekao ni predstavnik sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.



"Mi sindikati iznose plaća ne govorimo, a moja plaća je od 2013. ista i sada je niža od plaće državnog tajnika u ministarstvu ili pomoćnika ministra", kazao je u ponedjeljak Mihalinec.

Predsjednik SSSH-a Mladen Novosel rekao je, gostujući u emisiji N1 studio uživo da je plaća većine predsjednika sindikata oko polovice plaće koju ima premijer.

Slobodna Dalmacija je u više navrata pokušavala doznati i odgovor na pitanje kolika je plaća Sanje Šprem, čelnice Sindikata hrvatskih učitelja, koja je nedavno imala je vrlo upečatljiv TV nastup tijekom kojeg je ukazivala na to kako su učiteljima male plaće.

Nikada nismo dobili odgovor na to pitanje, kao ni na niz potpitanja vezanih za dodatke i beneficije koje ta funkcija nosi. Neslužbeno, u pitanju je jako lijepa cifra, puno viša od one nastavničke.