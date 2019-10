Arap koji surađuje s hrvatskom policijom: Krijumčari ljudi djeluju kao mafija, ne boje se nikoga osim interventne policije

– S obzirom na našu situaciju na granici, situacija se komplicira. Sve je više migranata i bit će još više problema. Bit će sve organiziraniji...

Vlasti iz BiH žele osloboditi svoju unutrašnjost i probleme dovesti pred naša vrata, a hrvatska granica je jako duga. Pritisak će biti ogroman – govori nam čovjek s terena, dobro upoznat s naporima hrvatske policije u čuvanju granice. Naš sugovornik rođen je u jednoj od arapskih zemalja, a u Hrvatsku je svojedobno došao kao student. I ostao tu živjeti. Stvorio je obitelj, pronašao prijatelje, izgradio život daleko od svojega prvotnog doma.

Kad se 2015. zahuktala migrantska kriza i na ovdašnjem tlu, svoje prevoditeljske usluge ponudio je hrvatskim organima reda i humanitarnim organizacijama znajući koliko će poteškoća imati u komunikaciji s ljudima pristiglima iz arapskih zemalja, na njihovu dugom i mučnom putovanju prema Europi. A i kad je najjači migrantski val 2015. prošao, problemi su ostali u prihvatnim centrima i (i)legalnim kampovima u BiH, uz samu granicu s Hrvatskom, pa ni danas ne jenjava potreba za izvornim govornikom arapskog.

Zbog prirode posla kojim se bavi, ne možemo otkriti njegov pravi identitet. Muhamed, nazovimo ga tako, blisko surađuje s hrvatskom policijom kao njezin prevoditelj, mahom u slučajevima krijumčarenja ljudi, uhićenjima krijumčara i ilegalaca. Nakon jučerašnjeg stravičnog otkrića u engleskom gradu Essexu, gdje je u prikolici kamiona (iz Bugarske ga je dovezao 25-godišnji mladić iz Sjeverne Irske) pronađeno 39 mrtvih ljudi, globalna priča o krijumčarenju ljudi poprimila je još stravičnije razmjere.

Šverc ljudima sve je rašireniji i na našem području, svjedoči tome često i Muhamed.

Lažu o identitetu

– Većina migranata, koji trenutno pokušavaju ući u Hrvatsku, laže o svojem identitetu. U izbjegličkim kampovima u BiH vlada kriminal, jer tamo nitko ne vodi računa o njima. Krijumčari su organizirani poput mafije, jedan dio je vezan uz dilanje droge, većinom su to Alžirci, a Afganistanci se, prema mojim spoznajama, uglavnom bave švercom ljudi. U te su kampove došli ciljano, zbog kriminalnih poslova i kontroliraju sve živo. Kako u BiH nema nikakve kontrole, rade što hoće – kaže nam Muhamed. Većina migranata, koji sada dolaze na hrvatsku granicu, predstavljaju se kao Sirijci – njih 90 posto, ali među njima ih je zapravo jako mali broj. Uglavnom je riječ migrantima iz Pakistana, Afganistana, dosta je, kaže Muhamed, Iranaca i Iračana. Čine to jer misle da će, ako se predstave kao Sirijci, izbjeglice s ratom pogođenog područja, lakše prijeći granicu. A prava je istina, pojašnjava, sasvim suprotna...

– Devedeset devet posto izbjeglica koji trenutno borave u BiH ekonomski su migranti nepoznatog podrijetla. A kako primiti nekoga tko vam u startu krije identitet? – pita se naš sugovornik. Prevodio je i kod uhićenja trojice migranata zbog krađe.

– Kad su ilegalno prešli našu granicu, ukrali su jedno vozilo. U razgovoru s njima, dok sam im prevodio koja su njihova prava, shvatio sam da se ne radi o Sirijcima nego Alžircima. Nikad se ne miješam u policijsko ispitivanje, moje je da prevedem. I kad sam ih upitao odakle su, rekli su mi da su Sirijci iz glavnoga grada Alepa. Čuj Alepa?! Odmah sam znao da lažu, ili su premladi, pa ne znaju ili nisu razmišljali. Glav ni grad Sirije je Damask. A i bez toga skužio sam ih po naglasku i fizionomiji. Koliko god ljudi arapskog podrijetla vama Europljanima izgledali slično, mi se međusobno ipak razlikujemo. Ubrzo je uslijedila još jedna laž...

Policija ih, između ostaloga, uvijek pita i žele li da se obavijesti njihovo veleposlanstvo. I zamislite, rekli su da žele, a znaju da lažu i da nemaju veze sa Sirijom – nepojmljivo je Muhamedu koliko su bili uporni u skrivanju istine, a već su bili razotkriveni.

Prelasci granica od 3000 do 3500 eura

Pa se odmah prisjeća i jednog krijumčara Slovenca, koji je zatečen s kamp-kućicom u okolici Knina, gdje je, kao, ljetovao. Tom prigodom uhvaćeno je dvadesetak emigranata.

– Zadnji slučaj također se dogodio oko Knina gdje je uhvaćen irački imigrant u Njemačkoj, koji se bavi krijumčarenjem ljudi. U Hrvatsku je stigao kombijem iz Njemačke, navodno kao turist, nakon što je, kako je ispričao policiji, u nekoj od njemačkih bolnica upoznao Hrvaticu koja mu je govorila o ljepotama svoje zemlje. I onda je on, pazite sad, odlučio otići na ljetovanje u Hrvatsku i, što je najsmješnije, ovdje boraviti samo tri dana. Prvi dan, pokazat će se, proveo je u Zagrebu, a drugi se uputio u Knin da bi već dan poslije krenuo za Njemačku. Njegovo razgledavanje ljepota Hrvatske završilo je u okolici Knina, u šumovitom području u blizini granice s BiH, gdje ga je uhitila hrvatska policija s punim kombijem migranata. Kako je objasnio migrante u kombiju?! Rekao je da ih je kontaktirao preko BlaBlaCar aplikacije za dijeljenje troškova prijevoza, kako bi sebi pojeftinio povratak u Njemačku.

Suputnici su mu poslali lokaciju gdje ih treba pokupiti, a nakon toga ga je policija ubrzo uhvatila. Branio se kako nije znao da su u pitanju migranti... – smije se Muhamed, navodeći kako priča s krijumčarenjem ljudi počinje u Turskoj ili Grčkoj, gdje postoji “agencija” koja organizirano šalje migrante prema Europi. A sad hoće li to biti Njemačka, Italija, Švicarska ili neka druga država...? Oni “agenciji” plaćaju rutu, a rute se uvijek mijenjaju. Prije su to uglavnom bile one preko Grčke i Makedonije, danas su to možda Albanija, Kosovo, Srbija i na kraju BiH, tumači Muhamed. Ono što plaćaju zapravo su, tvrdi, prelasci granica na određenoj ruti što ih za cijeli put do BiH košta oko 3000 do 3500 eura. Alžirci, Tunižani ili Marokanci, primjerice, žele u zemlje Beneluxa zbog francuskog jezika, jer dolaze iz bivših kolonija. Pakistanci ili Afganistanci bi u Švedsku, Njemačku, Nizozemsku... Na pamet mu pada slučaj jednog Tunižanina, koji je također stigao iz BiH, iz nekakvog nazovi izbjegličkog kampa.

Srednji prst za plavce

– Ma zapravo to, u pravilu, i nisu nikakvi prihvatni centri – često borave u napuštenim tvornicama i oronulim zdanjima. Dakle, taj Tunižanin je došao s lažnim dokumentima, imao je belgijsku osobnu iskaznicu s kojom je mislio lako prijeći našu granicu. Kad ga je naša policija uhvatila, ispričao nam je kakav kriminal caruje među migrantima u BiH. U jednom od tih centara proboli su ga nožem zbog novca. A problemi tamo nastaju zbog hrane, droge, ma svega... Ti su ljudi toliko organizirani, pa čak bih rekao i bahati, jer se puno puta znaju i rugati našoj policiji kad ih uhvati na teritoriju RH. Ali dobro znaju razliku između obične i interventne policije, koje se jedino boje. Dok policajcima u plavom pokazuju srednji prst, ma svašta im rade, od interventne bježe

– pripovijeda naš sugovornik. Muhamed podsjeća i na činjenicu da je artiljerija turskog predsjednika Erdogana u kurdskom dijelu Sirije nedavno udarila i po zidinama logora za smještaj ISIL-ovaca, te srušila dio utvrde, pri čemu je pobjeglo 750 civila. Još ne stižu vijesti gdje su ni kamo su krenuli...

– Njihove planove za budućnost nitko ne zna, baš kao što nam nisu poznate ni namjere ljudi koji su nam već tu, pred vratima. Ekonomska situacija u zemljama odakle uglavnom dolaze, ne ukazuje da su sposobni imati toliko novca koliko ga zapravo imaju sa sobom. Kako su onda došli do njega?

Čime su se bavili?! A znaju imati kod sebe po šest, sedam, osam, možda i desetak tisuća eura, što je za pojmove zemalja iz kojih dolaze, ogroman novac. Za trajanja izbjegličkog vala prije nekoliko godina stvari su bile potpuno drugačije, premda je i tada među izbjeglicama, koje su bježale od rata, bilo upitnih ljudi. Pred njegov kraj sve više su počeli cirkulirati ovi s lažnim identitetima i oni čije motive putovanja ne možemo odgonetnuti. Većinom su to muškarci, rijetko kad tročlane ili četveročlane obitelji. No, njihov je broj u današnje vrijeme malen. Običan čovjek se zapita zašto netko toliko riskira i odlazi na dalek i neizvjestan put, a zna da su granice za njega zatvorene. I pokušava ih prelaziti silom. Imamo razloga biti sumnjičavi – rezonira Muhamed, ističući kako hrvatska policija obavlja svoj posao kako treba.

– I njezinim ljudima nije lako, a sigurno će im biti još i teže čuvati granicu, jer se komplicira situacija u Siriji. Pa Kurdi, ISIL-ovci koji su pobjegli... A već se ne može vjerovati ovim ljudima koji su na samoj granici s BiH. Ako se obistine Erdoganove prijetnje o 3,5 milijuna izbjeglica koje će uputiti prema Europi, opasnost će biti ogromna – pribojava se Muhamed. •

Brišu se podaci iz mobitela

– Krijumčari na granicama odmah brišu podatke iz mobitela migranata, uklanjaju sve tragove. Pregledavaju im mobitele, SMS poruke, brojeve, WhatsApp, Viber... Jedan nam je Iračanin kazao kako je u turskoj ‘agenciji’ za krajnje odredište – Njemačku, platio 5000 eura. To se odnosi samo na pomoć pri prelasku granica. Putovanje kroz države, hrana, smještaj... bili su njegova briga.