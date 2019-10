Živi zid govorio o Brodosplitu pa nakon neočekivanog pitanja naprasno prekinuo prijenos presice

Iz Živog zida upozorili su u petak na nezakonitosti u poslovanju HBOR-a i Brodosplita vezano za gradnju polarnog kruzera, prozivajući ministra gospodarstva Darka Horvata i Vladu da su promašenom politikom i propuštanjem prilika "dokrajčili" hrvatsku brodogradnju.

Predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić rekao je na konferenciji za novinare u Saboru da spomenutu novogradnju 487 nitko nije vidio, pa ni stručnjaci iz Jadrandbroda koji odlukom Vlade utvrđuju uspješnost investicije, utrošak novca i stupanj izgradnje.

Upozorio je kako su u originalnom ugovoru o kreditu HBOR-a za ovu gradnju polarnog kruzera, s pripadajućim jamstvima koje je dala Vlada, izostavljeni dijelovi koje je nalagao zakon, ističući kako je tek nakon njihova pritiska u kolovozu sklopljen aneks, koji je nezakonit bez suglasnosti Vlade.

Sinčić je izrazio nadu da će oni koji su postupali nezakonito što prije biti sankcionirani, prije svega iz HBOR-a koji, tvrdi, pogoduju predsjedniku Uprave DIV grupe i vlasniku Brodosplita Tomislavu Debeljaku.

"U aneksu se mijenja situacija na način da se izrazito pogoduje Debeljaku. Unatoč njegovim hvalospjevima na vlastiti račun najvjerojatnije je da će tvornica dizel motora otići u stečaj, da brodovi koje napravi imaju čitav niz pogrešaka i na svakom je izgubio novac. Najmanje 30 brodova nikad nije ni završio, iako je za njih dobio novac, nekih tri milijarde kuna", rekao je Sinčić.

Istaknuo je kako je aneksom utvrđeno da će HBOR otvoriti poseban račun kroz koji bi prošle sve tranše kredita, kako bi HBOR mogao pratiti namjensko trošenje sredstava, ali da račun nikad nije otvoren.

Aneksom je, dodaje, utvrđeno i da drugi konzultanti mogu dati mišljenje o namjenskom trošenju novca i stupnju gotovosti, "ali je Debeljak pronašao prijatelje kojima je dao neke novce da napišu netočna izvješća kako bi mogao dobiti nove tranše kredita".

"To je protuzakonito i odlukom Vlade je definirano da to može činiti isključivo tvrtka hrvatska brodogradnja Jadranbrod. Kredit je imao četiri tranše HBOR-a, a petu je trebao dati sam Debeljak, ali on nažalost nema ni za biber", istaknuo je Sinčić.

Kada su živozidaši rekli sve o ovom slučaju uslijedila su pitanja novinara. Nakon što je novinarka na presici upitala Sinčića je li istina da je Danko Končar, inače vlasnik konkurentskog Brodotrogira, preko njihovih poznanika uplaćivao određene donacije stranci i da su ovo zapravo njegove optužbe, prijenos konferencije koju su emitirali na svojoj službenoj Facebook stranici, naprasno je prekinut.

Hina javlja da je Sinčić odbacio prigovore da su njegove optužbe zapravo tvrdnje Debeljakove konkurencije, odnosno Danka Končara.



Pappo: Interesne skupine koriste Živi zid da bi uništile uspješnu tvrtku

Član Uprave DIV grupe Darko Pappo odbacio je u petak optužbe Živog zida o lošem poslovanju Brodosplita poručivši kako interesne skupine koriste tu stranku da bi uništile uspješnu tvrtku, koja je stoga podnijela kaznenu prijavu "zbog političke korupcije i trgovanja utjecajem".

Pappo je u izjavi novinarima pred Hrvatskim saborom ustvrdio da Živi zid nema namjeru očuvati državna sredstva nego ugroziti i destabilizirati jedino uspješno hrvatsko brodogradilište, Brodosplit.

Optužio je predsjednika stranke Ivana Vilibora Sinčića da "ima neke podatke o kreditiranju, ali ih ne razumije".

Sinčić je nekoliko puta upozoravao na nezakonitosti u poslovanju HBOR-a i Brodosplita i kredita vezanog za gradnju polarnog kruzera.

"O našem poslovanju svjedoči činjenica da smo nedavno, prema istom modelu, financirali brod koji je prvi takav polarni kruzer na svijetu koji je sagrađen u roku", rekao je Pappo.

Brodosplit je stoga podnio kaznenu prijavu protiv "zločinačke organizacije" zbog "političke korupcije i trgovanja utjecajem", o čemu će izvijestiti i tijela Europske unije u kojima će Sinčić vjerojatno pokušati zastupati svoje stavove.

Brodosplit među top pet hrvatskih izvoznih tvrtki u 2019.

Pohvalivši se da će Brodosplit biti među top pet hrvatskih tvrtki po izvoznim rezultatima u 2019. godini, Pappo je pozvao sve koji sumnjaju da dođu i pogledaju kako teku radovi.

"Gradnja ide normalnim tijekom i financira se avansima kupca. Dakle, kupac je dobio kredit i financira gradnju, a brod će biti sagrađen i isporučen na vrijeme", kazao je. Taj brod bit će, tvrdi Pappo, još jedan dokaz Brodosplitova uspjeha jer vrijedi 106 milijuna eura.

Na upit novinara odakle im informacije o protuzakonitom financiranju Živog zida, Pappo je kazao kako su ih "prikupili tijekom vremena".

"Očito se ciljano krenulo s rušenjem brodograđevnog sustava u Hrvatskoj, kada je Brodosplit ostao na površini unatoč povremenim ovakvim inicijativama", rekao je ne navodeći ničije konkretno ime.

"Kome je to u interesu pokazat će se vrlo brzo, proces će proizaći iz naših kaznenih prijava. Prijavili smo da je to inicijativa koja želi napraviti štetu društvu koje posluje dobro", kaže Pappo dodajući da su u igri možda interesi konkurencije.