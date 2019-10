Strana veleposlanstva upozoravaju turiste u Hrvatskoj: Na Jadranu ljeti dolazi do porasta kaznenih djela. Izbjegavajte striptiz klubove, evo kako postupiti ako ste silovani ili seksualno napadnuti...

Strana veleposlanstva smještena u našoj zemlji pružaju pomoć svojim državljanima, žrtvama kaznenih i prekršajnih djela, baš kao što je bilo u slučaju dvojice američkih vojnika koje su napali hrvatski mladići jer nisu krili da su gay. Postupovnik u takvim slučajevima ima i američko veleposlanstvo.

– Postati žrtvom kaznenog djela u stranoj zemlji može biti razarajuće i traumatično iskustvo. Iako nitko ne može poništiti emocionalnu traumu, tjelesne ozljede ili financijski gubitak koji ste možda iskusili, naša Služba posebnih konzularnih poslova u Hrvatskoj je spremna pomoći vam da iziđete na kraj s praktičnim posljedicama činjenice da ste žrtva kaznenog djela – navodi američko veleposlanstvo u svojoj uputi.

Američko veleposlanstvo ima i popis privatnih liječnika, te odvjetnika koji su na dispoziciji američkim državljanima koji upadnu u nevolje u Hrvatskoj. U veleposlanstvu nam nisu htjeli odgovoriti ni koliko imaju takvih slučajeva u kojima je zatražena njihova pomoć.

– Iako su nasilni zločini rijetki, mogu se dogoditi izolirani napadi na određene osobe ili imovinu koji mogu biti i rasno motiviran. Izbjegavajte striptiz-klubove. U prošlosti su takvi klubovi strancima davali prenapuhane račune i prijetili onima koji su odbili platiti – navodi se pak u vodiču za Hrvatsku američkog “U.S. Department of State”, tj. Državnog tajništva SAD-a koje je Ministarstvo vanjskih poslova te države.

Za Hrvatsku postoji i poseban vodič za 2019., a u kojem stoji:

– Popularni gradovi na jadranskoj obali su sigurni, ali dolazi do porasta kaznenih dijela tijekom ljeta. Policija ima odgovarajuće resurse i obično reagiraju brzo i profesionalno – piše, među ostalim u tom vodiču.

‘Vodič za silovane osobe’

Kako smo već pisali, proteklih godina su se na hrvatskoj obali i otocima događali seksualni napadi na državljanke Velike Britanije.

Kako bi upozorili turiste i upoznali ih s njihovim pravima, britansko Ministarstvo vanjskih poslova (Foreign & Commonwealth Office), tj. njihovo veleposlanstvo u Zagrebu, izdalo je publikaciju “Rape and Sexual Assault Information for Croatia”, a u opisu se navodi da je to “information for British nationals who are victims of rape and sexual assault in Croatia” ili, u slobodnom prijevodu, “Vodič za osobe koje su silovane ili seksualno napadnute” i “Informacije za Britance koji su žrtve silovanja i seksualnih zločina u Hrvatskoj”.

Vodič sadrži kako incident prijaviti hrvatskoj policiji, opis medicinskog pregleda, specijalni PEP tretman protiv zaraze HIV-om nakon rizičnog seksualnog odnosa, objašnjenje legalne procedure u Hrvatskoj, traženje odštete...

“Ako želite ići direktno na policiju, možete nazvati broj 112 te zamoliti policiju da obavijesti britansko veleposlanstvo. Ako želite prijaviti zločin, to učinite što prije kako bi se osigurali forenzički dokazi. Tuširanje i pranje tijela i odjeće nakon zločina otežava policiji da pronađe dokaze.

Ako idete u policiju, a presvučete odjeću u kojoj ste napadnuti, ponesite tu odjeću na policiju. Razmislite o tome da sačuvate dokaze – kondome, četkicu za zube, tekstualne poruke i druge.

Prvi iskaz policiji može biti dan u prisutnosti policajca koji nije specijalno obučen za ovakve slučajeve prije nego što specijalno obučen policajac preuzme slučaj. U manjim gradovima možda i ne bude specijalno obučenih policajaca koji se bave tom vrstom zločina”, navodi se u vodiču, te se kaže da je policija dužna naći i prevoditelja.

Međutim, britanska vlada je kritizirala i hrvatsku policiju.

“Britansko veleposlanstvo primilo je povratnu informaciju od nekih žrtava silovanja koje navode da je proces prijavljivanja napada povremeno bio otežan i dosta različit od onoga što bi očekivali od policajaca u Velikoj Britaniji”, navodi vodič. •