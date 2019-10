Kolakušić kreće u agresivniju kampanju: bivši sudac priprema teren za parlamentarne izbore, podršku bi mu mogao dati i Ivan Vilibor Sinčić

Bivši sudac Mislav Kolakušić, koji je, otkad je postao europarlamentarac gotovo potpuno iščeznuo iz javnosti, ovaj vikend kreće u agresivniju predsjedničku kampanju.

Svojim pristašama na društvenim mrežama najavio je da će u nedjelju gostovati na HRT-u u emisiji Aleksandra Stankovića odakle će, otkriva, "krenuti s hrvatskom pričom".

Tvrdi kako će u tih sat vremena kod Stankovića objasniti svoju političku viziju i iznijeti svoj program.

Kakva će biti ta njegova hrvatska priča ne znamo jer je dosad izuzevši korupciju, odbijao odgovarati na pitanja o drugim domaćim problemima.

U razgovoru za televiziju "N1" jučer je iz Bruxellesa tumačio kako je on zapravo stalno prisutan, ali da medije ne zanimaju njegovi govori nego da "prenose tko kuha čobanac".

- Milanović, Škoro i Kolinda žele da im date povjerenje zbog njihovog propagandnog naslikavanja s kućnim ljubimcima, djecom i maloljetnicima, zbog njihovog širokog osmjeha, pjevanja i humora. Umjesto toga, možete provjeriti tko je što radio i govorio posljednjih pet godina i tko od svih kandidata znači promjenu, a tko nastavak istog, jedna je od Kolakušićevih poruka uoči nedjeljne kandidature.

Istovremeno dok ismijava kampanje protukandidata na konkretno pitanje novinara o aktualnim hrvatskim pitanjima odbija govoriti uz konstataciju: "Ovdje smo sad u Europskoj uniji, tu ćemo samo o europskim temama".

Prema bruxelleskim kuloarima Kolakušića će navodno kao predsjedničkog kandidata podržati i njegov kolega u europskom parlamentu, predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

Jasno je kako se Kolakušić probudio iz medijskoga zimskog sna jer mu rejting od europskih izbora ne raste, nego iz mjeseca u mjesec pada.

Prošlotjedno istraživanje "HRejting" HRT-a pokazuje da je Kolakušić u odnosu na prvih troje predsjedničkih kandidata u velikom zaostatku. Kolinda Grabar-Kitarović ima potporu od 29,8 posto, drugoplasirani Zoran Milanović 25,8 posto, Miroslav Škoro je na 19,1, a Kolakušić na 7,1 posto. Prema ostalim istraživanjima rejting je i niži.

Stručnjaci za politički marketing i analitičari smatraju kako je Kolakušić kasno krenuo te da ne može napraviti tako velik skok u kampanji da bi izgurao nekoga od troje trenutno najjačih kandidata. Ali zato može uhvatiti dobar zalet za skorašnje parlamentarne izbore. Vjeruju da mu je to zapravo i jedini cilj.

- On može nastaviti dosadašnji tip kampanje preko društvenih mreža gdje će izbjegavati odgovore na aktualne teme, ali će onda biti jasno da je to alibi kampanja na putu do parlamentarnih izbora. Predsjednički izboru su jako personalizirani i taj kontakt s biračima je potreban. Ako ne želi iskoračiti iz svojeg biračkoga tijela tada su mu dovoljne društvene mreže gdje uspješno dolazi do istomišljenika – naglašava Krešimir Macan, stručnjak za politički marketing.

Iako su vodili slične kampanje kao Kolakušić, da bi ostvarili dobar rezultat i ukrajinski predsjednik, pa i slovenski premijer morali su posegnuti i za drugim alatima kampanja, pogotovo za birače iznad 55. godine. U Ukrajini je bilo sučeljavanja kandidata i na stadionu.

- Tri trenutno vodeća predsjednička kandidata drže tri četvrtine birača i neodlučnih ima manje nego inače. U ovom ostatku Kolakušić može pokupiti dio birača koji žele novo lice i razočarani su u stalno istu ponudu, no sad će teže pomrsiti račune nekome nego prije nekoliko mjeseci kada je bio na visokih 12 posto. Ipak dobrom kampanjom, pa i ako je samo na društvenim mrežama, može napraviti pripremu za parlamentarne izbore gdje ima priliku ući u Sabor kao treća najjača opcija – zaključuje Macan.