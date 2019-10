Aleksandar Stanković i njegova gošća Jelena Veljača imali su u jučerašnjoj emisiji 'Nedjeljom u 2' žestoki verbalni okršaj, nakon kojeg su se užarili komentari na društvenim mrežama.

Na optužbe se u ponedjeljak oglasio i sam voditelj.

"S obzirom da sam u dosadašnjoj karijeri napravio više desetaka emisija na temu zaštite ljudskih, ženskih, manjinskih, seksualnih i drugih prava nemam potrebnu dodatno objašnjavati svoja stajališta. Više manje o meni se sve zna. Tko hoće vjerovati da mrzim žene, ili nekog trećeg nakon 20 godina javnog obavljanja ovog posla slobodno. Međutim nakon jučerašnje emisije s Jelenom Veljačom javilo se više novinara s istim pitanjem jesam li u svađi s gošćom i što sam točno mislio kada sam govorio o slučaju Salme Hayek.

Gošća i ja se nismo osobno sukobili, sučelili smo stajališta, a to se događa u svakoj Nu2. Govoreći o poznatoj holivudskoj glumici u polemici sam iznio i stajalište kako nije trebala ostati u poslovnom odnosu s nekim tko ju je seksualno uznemiravao. To mislim i dalje. U smislu zadovoljenja pravde potrebno i društveno poželjno bi bilo da je prijavila zlostavljača, ali prihvaćam sugestiju gošće da svaka žrtva treba sama odlučiti kada će i hoće li to napraviti.

Ova tema je izazvala dosta komentara i na fb stranici Nu2. Svi komentari su dobrodošli osim onih u kojima se nekog vrijeđa i prijeti. Jučer je bilo i prijetnji kako bi mi bliske članove obitelji trebalo silovati pa bih drukčije razmišljao kao i fizičkih prijetnji. Molim vas da ne ostavljate takve komentare.

Kako Jelena Veljača kaže, ja sam veliki bijeli muškarac i znam da moram biti naučen na takve stvari. Naučen, ali ne i pomiren s tim. Moja obitelj ne mora i trudit ću se koliko mogu da ih čuvam od takvih gadosti", napisao je Stanković na Facebooku.

Stanković u Nedjeljom u 2 pitao Jelenu Veljaču postoji li razlika između udvaranja i seksualnog uznemiravanja

Podsjetimo, spor je nastao nakon pitanja o inicijativi Me Too, koja je nastala nakon slučaja zlostavljanja od strane holivudskog producenta Harveyja Weinsteina.

Stanković je pitao Veljaču zašto si je Salma Hayek dopustila da je Weinstein zlostavlja, a potom je glumila u njegovim filovima, i zašto je o tome šutjela 14 godina te je rekao da mu nije zvučala uvjerljivo.

"To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto da li muškarac ili žena vode Nedjeljom u 2", istaknula je Veljača.

Potom je Stanković pitao Veljaču gdje je po njoj granica između udvaranja i seksualnog uznemiravanja, na što mu je ona spremno odgovorila: "Postoji jasna razlika. Udvaranje može biti odbijeno. Čovjek je došao, donio cvijeće, ona je rekla ne... Ako bi stavio ruku na koljeno, a nije bilo dozvoljeno s druge strane, onda je to apsolutno seksualno uznemiravanje."